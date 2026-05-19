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Em viagem pela Itália, Paolla Oliveira surge de biquíni em iate e coleciona elogios na web

Atriz de 44 anos compartilhou novos registros de suas férias na Europa

Kamila Macedo

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:58

Paolla Oliveira posa de biquíni em iate na Itália Crédito: Reprodução/Instagram

Uma sequência de cliques na costa italiana rendeu uma enxurrada de elogios para Paolla Oliveira nas redes sociais. Nesta terça-feira (19), a atriz atualizou seu perfil com novos registros de sua passagem pela Itália, onde aparece de biquíni aproveitando um passeio de iate em alto-mar.

O roteiro de férias em solo europeu tem sido marcado pela artista publicando fotos de forma descontraída enquanto explora pontos turísticos, praias locais e restaurantes. Paolla também aparece curtindo passeios em vilas da Itália, posando acompanhada por um tradicional gelato.

Paolla Oliveira posa de biquíni em passeio nos mares italianos 1 de 6

A nova publicação rapidamente repercutiu entre os fãs da atriz. “Só sei que a Itália tá passando muito bem com essa deusa desfilando por lá”, destacou uma seguidora, que incluiu emojis de coração na mensagem.