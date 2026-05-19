Em viagem pela Itália, Paolla Oliveira surge de biquíni em iate e coleciona elogios na web

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:58
Uma sequência de cliques na costa italiana rendeu uma enxurrada de elogios para Paolla Oliveira nas redes sociais. Nesta terça-feira (19), a atriz atualizou seu perfil com novos registros de sua passagem pela Itália, onde aparece de biquíni aproveitando um passeio de iate em alto-mar.
O roteiro de férias em solo europeu tem sido marcado pela artista publicando fotos de forma descontraída enquanto explora pontos turísticos, praias locais e restaurantes. Paolla também aparece curtindo passeios em vilas da Itália, posando acompanhada por um tradicional gelato.
Paolla Oliveira posa de biquíni em passeio nos mares italianos
A nova publicação rapidamente repercutiu entre os fãs da atriz. “Só sei que a Itália tá passando muito bem com essa deusa desfilando por lá”, destacou uma seguidora, que incluiu emojis de coração na mensagem.
“Uma sereia nos mares italianos”, publicou um fã, enquanto outro reforçou o coro na seção de comentários: “A mulher é perfeita”.