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Em viagem pela Itália, Paolla Oliveira surge de biquíni em iate e coleciona elogios na web

Atriz de 44 anos compartilhou novos registros de suas férias na Europa

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:58

Paolla Oliveira posa de biquíni em iate na Itália
Paolla Oliveira posa de biquíni em iate na Itália Crédito: Reprodução/Instagram

Uma sequência de cliques na costa italiana rendeu uma enxurrada de elogios para Paolla Oliveira nas redes sociais. Nesta terça-feira (19), a atriz atualizou seu perfil com novos registros de sua passagem pela Itália, onde aparece de biquíni aproveitando um passeio de iate em alto-mar.

O roteiro de férias em solo europeu tem sido marcado pela artista publicando fotos de forma descontraída enquanto explora pontos turísticos, praias locais e restaurantes. Paolla também aparece curtindo passeios em vilas da Itália, posando acompanhada por um tradicional gelato.

Paolla Oliveira posa de biquíni em passeio nos mares italianos

Paolla Oliveira curte passeio na Itália por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira curte passeio na Itália por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira curte passeio na Itália por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira curte passeio na Itália por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira curte passeio na Itália por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira curte passeio na Itália por Reprodução/Instagram
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Paolla Oliveira curte passeio na Itália por Reprodução/Instagram

A nova publicação rapidamente repercutiu entre os fãs da atriz. “Só sei que a Itália tá passando muito bem com essa deusa desfilando por lá”, destacou uma seguidora, que incluiu emojis de coração na mensagem.

“Uma sereia nos mares italianos”, publicou um fã, enquanto outro reforçou o coro na seção de comentários: “A mulher é perfeita”.

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Tags:

Viagem Itália Paolla Oliveira

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