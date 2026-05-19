APAIXONADO

Aos 88 anos, Reginaldo Faria fala sobre namoro com mulher 48 anos mais nova

Em cartaz com filme sobre etarismo, o veterano da dramaturgia comentou sobre o relacionamento com Joana Werneck

Kamila Macedo

Publicado em 19 de maio de 2026 às 18:00

Reginaldo Faria e Joana Werneck Crédito: Reprodução

Reginaldo Faria está atualmente em cartaz com o longa-metragem “Perto do sol é mais claro”, um drama familiar sobre etarismo que chegou aos cinemas brasileiros no dia 14 de maio deste ano. O ator, que vive uma nova fase pessoal, comentou sobre o namoro com Joana Werneck em entrevista ao programa “Sem Censura”.

"Estou namorando uma mulher mais nova do que eu. Ela tem 40 anos e eu tenho 88. Para todo mundo saber. Joaninha é o nome dela", disse no encerramento do talk show.

“Joaninha”, a quem o artista se refere como seu novo amor, é Joana Werneck, que atua como corretora de imóveis e é estudante de gerontologia.

Em entrevista ao EXTRA, Joana contou que conheceu o intérprete de “Vale Tudo” (1988) em um almoço entre amigos e que a conexão foi imediata. Amor à primeira vista.

Reginaldo Faria e Joana Werneck 1 de 5

"Vejo o Reginaldo como homem e não como número. Nunca fui tão feliz na minha vida. Não me incomoda nem um pouco. Ele me acrescenta muito, me ensina muito. Ele é muito inteligente. Tenho muita admiração e muito amor por ele”, disse ela na época.

Aos 88 anos, o ator é pai de Marcelo Faria, Régis Faria e Carlos André Faria.

O longa-metragem no qual ele interpreta o protagonista é dirigido por seu filho, Régis Faria. Em "Perto do sol é mais claro", um engenheiro de 85 anos decide tentar seguir em frente após o luto pela morte da sua esposa.