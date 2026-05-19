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Irmãos na ficção, atores de 'Modern Family' dividem teto na vida real; entenda

Ariel Winter e Nolan Gould, que cresceram juntos na série de comédia, revelaram que dividem uma residência em Los Angeles

Kamila Macedo

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:26

Modern Family (2009) Crédito: Divulgação

A amizade construída nos bastidores de “Modern Family” (2009–2020) ultrapassou as telas e virou convivência diária para Ariel Winter e Nolan Gould. Conhecidos pelos papéis dos irmãos Alex e Luke Dunphy, os atores revelaram que atualmente moram juntos em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Embora a atriz divida sua rotina entre Nashville e a Califórnia, onde fica a residência oficial que divide com Gould, a dinâmica doméstica tem sido encarada com muito bom humor. À revista People, Ariel comentou sobre a novidade e a constante curiosidade dos fãs em relação ao retorno da série de comédia.

“As pessoas me perguntam sobre um reboot de ‘Modern Family’, mas Nolan e eu somos colegas de casa de verdade agora", afirmou. "É como se estivéssemos fazendo o nosso próprio pequeno reboot, mas só com nós dois morando juntos."

Modern Family (2009) 1 de 6

A parceria entre os atores é alimentada por uma forte conexão que começou ainda na infância. Winter tinha apenas 11 anos e Gould, 10, quando passaram a ingressar o elenco da aclamada produção que acompanhava os três núcleos da família Pritchett-Dunphy. "Ele fazia meu irmão mais novo, e nós ainda somos melhores amigos", declarou a artista, que hoje considera o ator de Luke como um de seus vínculos mais próximos.

Essa rotina compartilhada, inclusive, fez a intérprete de Alex brincar que os momentos casuais dos dois em frente à televisão renderiam um programa próprio. "Não vou mentir, quando sentamos à noite para ver ‘Temptation Island’, é bem hilário. A gente pensa que as pessoas achariam isso muito engraçado", disse.

Olhando para o passado, a atriz confessou que não entendia o impacto que a produção teria na televisão americana quando foi escalada. Na época, seus olhos brilhavam ao dividir o set com o veterano Ed O’Neill (intérprete de Jay Pritchett), de quem já acompanhava o trabalho em "Um Amor de Família".