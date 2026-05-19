Irmãos na ficção, atores de 'Modern Family' dividem teto na vida real; entenda

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Kamila Macedo
Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:26
A amizade construída nos bastidores de “Modern Family” (2009–2020) ultrapassou as telas e virou convivência diária para Ariel Winter e Nolan Gould. Conhecidos pelos papéis dos irmãos Alex e Luke Dunphy, os atores revelaram que atualmente moram juntos em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Embora a atriz divida sua rotina entre Nashville e a Califórnia, onde fica a residência oficial que divide com Gould, a dinâmica doméstica tem sido encarada com muito bom humor. À revista People, Ariel comentou sobre a novidade e a constante curiosidade dos fãs em relação ao retorno da série de comédia.
“As pessoas me perguntam sobre um reboot de ‘Modern Family’, mas Nolan e eu somos colegas de casa de verdade agora", afirmou. "É como se estivéssemos fazendo o nosso próprio pequeno reboot, mas só com nós dois morando juntos."
Modern Family (2009)
A parceria entre os atores é alimentada por uma forte conexão que começou ainda na infância. Winter tinha apenas 11 anos e Gould, 10, quando passaram a ingressar o elenco da aclamada produção que acompanhava os três núcleos da família Pritchett-Dunphy. "Ele fazia meu irmão mais novo, e nós ainda somos melhores amigos", declarou a artista, que hoje considera o ator de Luke como um de seus vínculos mais próximos.
Essa rotina compartilhada, inclusive, fez a intérprete de Alex brincar que os momentos casuais dos dois em frente à televisão renderiam um programa próprio. "Não vou mentir, quando sentamos à noite para ver ‘Temptation Island’, é bem hilário. A gente pensa que as pessoas achariam isso muito engraçado", disse.
Olhando para o passado, a atriz confessou que não entendia o impacto que a produção teria na televisão americana quando foi escalada. Na época, seus olhos brilhavam ao dividir o set com o veterano Ed O’Neill (intérprete de Jay Pritchett), de quem já acompanhava o trabalho em "Um Amor de Família".
Com o término da série, em 2020, Ariel admite que foi difícil se despedir do elenco na época. "Nós éramos mesmo como uma família de verdade", comentou. "Era estranho saber que aquilo simplesmente acabaria e que eu não veria todo mundo o tempo todo."