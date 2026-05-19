Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Irmãos na ficção, atores de 'Modern Family' dividem teto na vida real; entenda

Ariel Winter e Nolan Gould, que cresceram juntos na série de comédia, revelaram que dividem uma residência em Los Angeles

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:26

Modern Family (2009)
Modern Family (2009) Crédito: Divulgação

A amizade construída nos bastidores de “Modern Family” (2009–2020) ultrapassou as telas e virou convivência diária para Ariel Winter e Nolan Gould. Conhecidos pelos papéis dos irmãos Alex e Luke Dunphy, os atores revelaram que atualmente moram juntos em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Embora a atriz divida sua rotina entre Nashville e a Califórnia, onde fica a residência oficial que divide com Gould, a dinâmica doméstica tem sido encarada com muito bom humor. À revista People, Ariel comentou sobre a novidade e a constante curiosidade dos fãs em relação ao retorno da série de comédia.

“As pessoas me perguntam sobre um reboot de ‘Modern Family’, mas Nolan e eu somos colegas de casa de verdade agora", afirmou. "É como se estivéssemos fazendo o nosso próprio pequeno reboot, mas só com nós dois morando juntos."

Modern Family (2009)

Modern Family (2009) por Divulgação
Ariel Winter como AModern Family (2009) por Divulgação
Nolan Gould como Luke em Modern Family (2009) por Divulgação
Família Dunphy em Modern Family (2009) por Divulgação
Modern Family (2009) por Divulgação
Família Dunphy em Modern Family (2009) por Divulgação
1 de 6
Modern Family (2009) por Divulgação

A parceria entre os atores é alimentada por uma forte conexão que começou ainda na infância. Winter tinha apenas 11 anos e Gould, 10, quando passaram a ingressar o elenco da aclamada produção que acompanhava os três núcleos da família Pritchett-Dunphy. "Ele fazia meu irmão mais novo, e nós ainda somos melhores amigos", declarou a artista, que hoje considera o ator de Luke como um de seus vínculos mais próximos.

Essa rotina compartilhada, inclusive, fez a intérprete de Alex brincar que os momentos casuais dos dois em frente à televisão renderiam um programa próprio. "Não vou mentir, quando sentamos à noite para ver ‘Temptation Island’, é bem hilário. A gente pensa que as pessoas achariam isso muito engraçado", disse.

Olhando para o passado, a atriz confessou que não entendia o impacto que a produção teria na televisão americana quando foi escalada. Na época, seus olhos brilhavam ao dividir o set com o veterano Ed O’Neill (intérprete de Jay Pritchett), de quem já acompanhava o trabalho em "Um Amor de Família".

Com o término da série, em 2020, Ariel admite que foi difícil se despedir do elenco na época. "Nós éramos mesmo como uma família de verdade", comentou. "Era estranho saber que aquilo simplesmente acabaria e que eu não veria todo mundo o tempo todo."

Leia mais

Imagem - Saiba quem é o modelo que ganhou comentário de Virgínia Fonseca após término com Vini Jr.

Saiba quem é o modelo que ganhou comentário de Virgínia Fonseca após término com Vini Jr.

Imagem - Aos 88 anos, Reginaldo Faria fala sobre namoro com mulher 48 anos mais nova

Aos 88 anos, Reginaldo Faria fala sobre namoro com mulher 48 anos mais nova

Imagem - Com médica baiana, confira quem são os participantes da nova temporada de MasterChef Amadores

Com médica baiana, confira quem são os participantes da nova temporada de MasterChef Amadores

Tags:

Modern Family

Mais recentes

Imagem - Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz

Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz
Imagem - Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai

Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai
Imagem - Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.

Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.