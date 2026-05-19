'Noite dos OVNIs': há exatos 40 anos dezenas de discos voadores fecharam o céu e foram perseguidos por aviões da Aeronáutica em um dos maiores mistérios do Brasil

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:09
A noite de 19 de maio de 1986 entrou para a história brasileira como uma das mais curiosas do país. Em uma única noite, cerca de 21 objetos não identificados foram detectados no céu, consagrando a chamada “Noite dos Discos Voadores”.
As supostas naves foram avistadas em diversas partes do Brasil e mobilizaram até mesmo caças da Força Aérea Brasileira (FAB). Houve registros de avistamento em SP, RJ, MG e GO. Quatro décadas depois, o episódio ainda é lembrado como um dos maiores casos da ufologia brasileira.
Alguns casos ufológicos brasileiros
Era uma noite como qualquer outra na torre de controle de São José dos Campos: clima ameno de outono e céu limpo, com vista para as estrelas. Porém, aquela não seria uma noite comum.
O primeiro a observar algo estranho foi o sargento Sérgio Mota da Silva, que viu uma luz indistinta no céu. Ela brilhava como um farol e pulsava em várias cores. Não havia nenhum voo agendado para aquele horário; o que poderia ser?
As luzes tremulantes aumentavam, sumiam e reapareciam. Pouco tempo depois, começaram a soar os radares. Porém, de maneira igualmente caótica, às vezes as pessoas conseguiam observá-las e o radar não; em outras, as máquinas apontavam a estranha presença, mas ninguém conseguia vê-las.
As luzes não se limitaram a São José dos Campos e, aos poucos, foram vistas em vários outros lugares. Um dos registros foi feito por um voo comercial que seguia para São Paulo, partindo de Londrina. O piloto avisou à torre de controle que um dos objetos parecia estar em rota de colisão com o avião naquela noite.
Outra pessoa que avistou uma dessas figuras foi o coronel Ozires Silva, que estava em um voo após ter se encontrado com o presidente do Brasil, José Sarney. Por volta das 21h, também foram avistadas coisas estranhas no céu se aproximando.
Ozires SilvaCoronel da Aeronáutica em entrevista à Folha de S.Paulo
Em meio ao caos dos radares e das intensas ligações telefônicas, as autoridades tiveram de tomar medidas cautelares. Principalmente pelo fato de esses OVNIs estarem sobrevoando instalações importantes.
Dessa maneira, chegaram ordens até o ministro da Aeronáutica, que autorizou a liberação de três caças de combate e reconhecimento para cruzar os céus nessa missão. Dois F-5 e um Mirage saíram em voo para interceptar os objetos, de forma não agressiva.
Os caças perseguiram os OVNIs em uma "corrida maluca". Os estranhos objetos sumiam e reapareciam, tanto da visão quanto dos radares, sempre que os aviões se aproximavam. Cada um realizava manobras impossíveis para qualquer aeronave humana.
O relatório oficial do Comando Aéreo de Defesa Aérea descreveu ecos de radar, mudanças bruscas de velocidade, variações de altitude e luzes de cores diferentes. Porém, a apuração foi inconclusiva, e o próprio documento aponta limitações técnicas nos equipamentos.
Octávio Júlio Moreira LimaMinistro Conciliador 1 da Força Aérea em coletiva de impressa em 23 de maio de 1986