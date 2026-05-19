Com médica baiana, confira quem são os participantes da nova temporada de MasterChef Amadores

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Kamila Macedo
Publicado em 19 de maio de 2026 às 17:12
A nova temporada de MasterChef Amadores já tem data marcada para a próxima terça-feira (26), a partir das 22h30, e a lista dos competidores da atração gastronômica foi divulgada pela Band. No total, foram selecionados 24 participantes de diferentes estados do Brasil e com profissões fora do ramo culinário.
Os dois primeiros episódios prometem muita emoção e competitividade ao adentrar no clima da Copa do Mundo e dividir os cozinheiros em quatro times de seis integrantes cada um.
Os chefs e apresentadores Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça irão avaliar as equipes a partir das provas temáticas do reality. Ao final desses dois episódios iniciais, apenas 18 concorrentes seguirão na disputa.
Quem conquistou os jurados e venceu a última edição de Amadores, em 2025, foi a advogada Daniela Dantas, natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro.
MasterChef Brasil
Confira agora quem são os nomes selecionados para a 13ª temporada:
1. Gabriela (Ginecologista e obstetra - Salvador/BA);
2. Reinaldo (Biomédico e cabelereiro - Canoinhas/SC);
3. Nuri (Empresário - São Paulo/SP);
4. Giovana (Publicitária e influenciadora - São Paulo/SP);
5. Larissa (Montadora veicular - São Bernardo do Campo/SP);
6. Pablo (Designer de calçados - Presidente Prudente/SP);
7. Patric (Engenheiro ambiental – Porto Velho/RO);
8. Jéssica (Bombeira militar - Criciúma/SC);
9. Carla (Médica de família - Petrolina/PE);
10. Marcelo (Estudante de jornalismo – Ipatinga/MG);
11. Maria (Criadora de conteúdo - Ubá/MG);
12. Everaldo (Consultor industrial – Castanha/PA);
13. Giovanni (Empresário - São Luís/MA);
14. Felipe (Farmacêutico - Cosmópolis/SP);
15. Matheus (Instrutor de caça - Goiânia/GO);
16. Júlia (Gamer – Rio de Janeiro/RJ);
17. Aline (Dona de casa – Belo Horizonte/MG);
18. Victor Hugo (Estudante de nutrição - Franca/SP);
19. Rodrigo (Dentista – Teresina/PI);
20. Mariana (Gerente criativa – Curitiba/PR);
21. Maria Eduarda (Designer de interiores – Mogi das Cruzes/SP);
22. Taís (Influenciadora - São Paulo/SP);
23. Gabriel (Empresário - São Paulo/SP);
24. Jesuino (Estilista - Americana/SP).