CULINÁRIA

Com médica baiana, confira quem são os participantes da nova temporada de MasterChef Amadores

Band divulgou lista dos 24 competidores que disputam o grande prêmio; reality show estreia na terça-feira (26)

Kamila Macedo

Publicado em 19 de maio de 2026 às 17:12

MasterChef Amadores 2026 terá estreia inspirada na Copa do Mundo Crédito: Divulgação/Band

A nova temporada de MasterChef Amadores já tem data marcada para a próxima terça-feira (26), a partir das 22h30, e a lista dos competidores da atração gastronômica foi divulgada pela Band. No total, foram selecionados 24 participantes de diferentes estados do Brasil e com profissões fora do ramo culinário.

Os dois primeiros episódios prometem muita emoção e competitividade ao adentrar no clima da Copa do Mundo e dividir os cozinheiros em quatro times de seis integrantes cada um.

Os chefs e apresentadores Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça irão avaliar as equipes a partir das provas temáticas do reality. Ao final desses dois episódios iniciais, apenas 18 concorrentes seguirão na disputa.

Quem conquistou os jurados e venceu a última edição de Amadores, em 2025, foi a advogada Daniela Dantas, natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro.

MasterChef Brasil 1 de 10

Confira agora quem são os nomes selecionados para a 13ª temporada:

1. Gabriela (Ginecologista e obstetra - Salvador/BA);

2. Reinaldo (Biomédico e cabelereiro - Canoinhas/SC);

3. Nuri (Empresário - São Paulo/SP);

4. Giovana (Publicitária e influenciadora - São Paulo/SP);

5. Larissa (Montadora veicular - São Bernardo do Campo/SP);

6. Pablo (Designer de calçados - Presidente Prudente/SP);

7. Patric (Engenheiro ambiental – Porto Velho/RO);

8. Jéssica (Bombeira militar - Criciúma/SC);

9. Carla (Médica de família - Petrolina/PE);

10. Marcelo (Estudante de jornalismo – Ipatinga/MG);

11. Maria (Criadora de conteúdo - Ubá/MG);

12. Everaldo (Consultor industrial – Castanha/PA);

13. Giovanni (Empresário - São Luís/MA);

14. Felipe (Farmacêutico - Cosmópolis/SP);

15. Matheus (Instrutor de caça - Goiânia/GO);

16. Júlia (Gamer – Rio de Janeiro/RJ);

17. Aline (Dona de casa – Belo Horizonte/MG);

18. Victor Hugo (Estudante de nutrição - Franca/SP);

19. Rodrigo (Dentista – Teresina/PI);

20. Mariana (Gerente criativa – Curitiba/PR);

21. Maria Eduarda (Designer de interiores – Mogi das Cruzes/SP);

22. Taís (Influenciadora - São Paulo/SP);

23. Gabriel (Empresário - São Paulo/SP);