CARTA ABERTA

Andressa Urach relembra affair com Neymar e manda recado após convocação para a Copa

Influenciadora abriu carta nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 19 de maio de 2026 às 17:20

Andressa Urach e Neymar tiveram um breve affair Crédito: Reprodução | Instagram

Andressa Urach abriu uma carta através dos Stories do Instagram nesta terça-feira (19) direcionada ao jogador Neymar, que foi convocado para a Copa do Mundo 2026.

Na mensagem, a influenciadora relembrou a breve relação que teve com o craque e fez um apelo. "Conselho para o Neymar: você foi convocado para a Copa. O Brasil inteiro sonha com esse hexa há anos. E muita gente lembra daquela fala do Pelé, de que um jogador do Santos ajudaria a trazer o sexto título para o Brasil", iniciou Andressa Urach.

Andressa Urach 1 de 20

Em seguida, a produtora de conteúdo adulto orientou Neymar sobre os passos na reta final antes do torneio. "Foque no que realmente importa. Não escute amizades que te afastam do seu propósito. Evite excessos, festas, bebidas e tudo aquilo que possa tirar sua concentração. Honre sua família, respeite sua mulher e permaneça firme nos treinos".

A influenciadora ainda cobrou postura coerente com o discurso do jogador. "Você fala muito sobre Jesus, então mostre isso também através das suas atitudes, disciplina e exemplo. Talento você já provou que tem. Agora é sobre maturidade, foco e legado", afirmou.

Breve affair

Andressa Urach ainda abriu o jogo sobre sua proximidade com o atacante no passado. "Estou falando isso porque, muitos anos atrás, eu já fiquei com ele e também com alguns amigos dele. Hoje não tenho mais contato com nenhum deles. [Mas] conheço intimamente muitos jogadores por causa da minha antiga profissão. E posso afirmar uma coisa: talento sozinho não ganha Copa", analisou.

"Muitos não treinam como deveriam, porque saem escondidos para festas, bebem em excesso e vivem distraídos com coisas que tiram o foco. E sim, tudo isso afeta dentro de campo. O corpo sente. A mente sente. O rendimento cai. E eu falo isso porque conheci de perto esse meio e sei como funciona nos bastidores. Disciplina, descanso, alimentação, foco e caráter fazem diferença na vida de qualquer atleta. O problema é que muitos só percebem isso quando já perderam grandes oportunidades", aconselhou.