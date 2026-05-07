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Após divórcio, Andressa Urach investe R$ 100 mil em procedimentos estéticos para 'ter 23 anos novamente'

Somando quase 50 cirurgias ao longo da vida, Urach utiliza drenos e máscara no pós-operatório de lifting facial profundo

Kamila Macedo

Publicado em 7 de maio de 2026 às 22:21

Andressa Urach faz procedimentos estéticos após divórcio: "Queria um novo rosto" Crédito: Reprodução/Instagram

Andressa Urach surpreendeu seus seguidores ao surgir nas redes sociais utilizando uma máscara facial após realizar uma série de cirurgias plásticas. Com um investimento de aproximadamente R$ 100 mil, a influenciadora revelou que o objetivo das intervenções, que duraram cerca de seis horas, é rejuvenescer sua aparência. “Andressa Urach vai ter 23 aninhos novamente”, declarou.

A transformação ocorreu após o fim de seu relacionamento com o empresário Flávio Giglioli. Segundo Urach, a decisão de renovar o visual está ligada à sua carreira, justificando o investimento pelo trabalho com imagem e produção de conteúdo adulto. “Queria um rosto novo”, afirmou.

Em entrevista ao Splash, a criadora de conteúdo detalhou que realizou um lifting facial profundo, técnica denominada deep plane, que atua no reposicionamento da musculatura da face. “Ele recoloca os músculos onde estavam há 15 anos”, explicou. Durante a recuperação, ela exibiu hematomas nas áreas dos olhos e pescoço, além do uso de drenos.

Andressa Urach 1 de 20

Além do lifting, Andressa também aderiu ao procedimento chamado “fox eyes” para alterar o formato dos olhos, mudou o tamanho das orelhas e iniciou a remoção de preenchimentos antigos na região labial. “Acho que toda mulher quando se separa deveria fazer uma cirurgia plástica”, declarou. “Agora eu estou feia, tá? Mas vou ficar linda”, brincou a criadora de conteúdo.