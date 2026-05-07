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Após divórcio, Andressa Urach investe R$ 100 mil em procedimentos estéticos para 'ter 23 anos novamente'

Somando quase 50 cirurgias ao longo da vida, Urach utiliza drenos e máscara no pós-operatório de lifting facial profundo

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 7 de maio de 2026 às 22:21

Andressa Urach faz procedimentos estéticos após divórcio:
Andressa Urach faz procedimentos estéticos após divórcio: "Queria um novo rosto" Crédito: Reprodução/Instagram

Andressa Urach surpreendeu seus seguidores ao surgir nas redes sociais utilizando uma máscara facial após realizar uma série de cirurgias plásticas. Com um investimento de aproximadamente R$ 100 mil, a influenciadora revelou que o objetivo das intervenções, que duraram cerca de seis horas, é rejuvenescer sua aparência. “Andressa Urach vai ter 23 aninhos novamente”, declarou.

A transformação ocorreu após o fim de seu relacionamento com o empresário Flávio Giglioli. Segundo Urach, a decisão de renovar o visual está ligada à sua carreira, justificando o investimento pelo trabalho com imagem e produção de conteúdo adulto. “Queria um rosto novo”, afirmou.

Em entrevista ao Splash, a criadora de conteúdo detalhou que realizou um lifting facial profundo, técnica denominada deep plane, que atua no reposicionamento da musculatura da face. “Ele recoloca os músculos onde estavam há 15 anos”, explicou. Durante a recuperação, ela exibiu hematomas nas áreas dos olhos e pescoço, além do uso de drenos.

Andressa Urach

Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach e Juju Ferrari por Reprodução/Instagram
Defesa da bissexualidade ao vivo por Reprodução/Record TV
Briga com Gominho que virou meme por Reprodução/Record TV
Andressa Urach no 'De Frente Com Blogueirinha' por Reprodução
Reprodução por Reprodução
Andressa Urach no 'De Frente Com Blogueirinha' por Reprodução
Andressa Urach no 'De Frente Com Blogueirinha' por Reprodução
Andressa Urach muda cor dos olhos com cirurgia e se desespera ao sentir fortes dores por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Andressa Urach após cirurgia para mudança da cor dos olhos por Reprodução/Redes Sociais
Solteira, Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução
Andressa Urach por Redes sociais
Andressa Urach por Reprodução
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Andressa Urach por Reprodução/Instagram

Além do lifting, Andressa também aderiu ao procedimento chamado “fox eyes” para alterar o formato dos olhos, mudou o tamanho das orelhas e iniciou a remoção de preenchimentos antigos na região labial. “Acho que toda mulher quando se separa deveria fazer uma cirurgia plástica”, declarou. “Agora eu estou feia, tá? Mas vou ficar linda”, brincou a criadora de conteúdo.

Em outra publicação, Andressa tranquilizou os fãs sobre o pós-operatório: “Minha cirurgia deu tudo certo, estou ainda em fase de recuperação”. Com os novos procedimentos, a influenciadora compartilhou que já se aproxima da marca de 50 cirurgias plásticas realizadas ao longo da vida.

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Andressa Urach Procedimentos Divórcio

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