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Neta de Leonardo revela inspiração em Larissa Manoela para festa de 15 anos de R$ 2 milhões e atriz reage: 'Princesa'

Maria Sophia celebrou a data na última quarta-feira (6), no interior de São Paulo, com temática da série Bridgerton

Kamila Macedo

Publicado em 7 de maio de 2026 às 17:55

Maria Sophia contou que o sonho da festa nasceu ao ir em aniversário de 15 anos de Larissa Manoela Crédito: Reprodução

A influenciadora Maria Sophia, neta mais velha do cantor Leonardo, comemorou seus 15 anos em um festão que movimentou o interior de São Paulo na última quarta-feira (6). Realizado na Fazenda A Querência, do grupo Di Terra, o evento custou em média R$ 2 milhões e reuniu cerca de 300 convidados. E o evento teve como inspiração nada menos que Larissa Manoela.

A relação é antiga. Maria Sophia contou que decidiu ter seu próprio baile de debutante após ir ao aniversário de 15 anos de Larissa, que ocorreu em janeiro de 2016, na época em que a atriz namorava seu tio, João Guilherme.

“Sempre sonhei, desde quando eu fui no aniversário da 'Tia Larissa Manoela', foi a primeira festa de 15 anos que eu fui, na época ela namorava meu tio, e foi um sonho participar daquilo tudo com ela. Lembro até da música, foi aí que virei pra minha mãe e pedi uma festa de 15”, revelou a filha de Pedro Leonardo e Thais Gebelein.

Nas redes sociais, Larissa, hoje aos 25 anos, fez questão de comentar o vídeo que Maria Sophia publicou, que já passa de 3,7 milhões de visualizações. "Que tenha sido tudo do jeitinho que você sonhou, princesa! Amei acompanhar daqui! Um festão digno de 15 anos. PARABÉNS!", escreveu a atriz.

Comentário de Larissa Manoela em publicação de Maria Sophia Crédito: Reprodução

Com a estética inspirada na série Bridgerton, da Netflix, a decoração da festa contou com flores em tons suaves, lustres, mobiliário sofisticado e cenários pensados para fotos e experiências imersivas. Para dar conta da programação, a aniversariante apostou em três figurinos: surgiu de amarelo para a recepção, usou azul para a tradicional valsa e finalizou a noite com um modelo curto na pista de dança.