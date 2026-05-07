NOVELA DAS 9

Bagdá morre em Três Graças? Globo muda final e destino do personagem de Xamã surpreende

Final de Três Graças ganha reviravolta com redenção do personagem e bastidores indicam influência de pedido feito por Xamã à Globo

Heider Sacramento

Publicado em 7 de maio de 2026 às 19:06

Bagdá terá final de redenção em Três Graças após decisão nos bastidores Crédito: Divulgação

O desfecho de Bagdá em Três Graças promete emocionar o público e marcar uma das viradas mais comentadas da reta final da trama. Interpretado pelo cantor e ator Xamã, o personagem terá um destino completamente diferente do esperado inicialmente, após uma decisão que veio dos bastidores da própria produção.

Na história, Bagdá passa por uma transformação profunda depois de descobrir que Samira foi responsável pela morte de Jorginho, figura que ele considerava como pai do coração. Tomado pela raiva e pelo desejo de vingança, o personagem chega a flertar novamente com o ciclo de violência, mas acaba sendo conduzido para outro caminho.

Xamã 1 de 10

Segundo informações de bastidores, a mudança no destino do personagem também teria sido influenciada por um pedido feito por Xamã à Globo. O artista já havia manifestado o desejo de interpretar um personagem com uma trajetória de redenção e um desfecho positivo, algo que acabou sendo incorporado na reta final da novela.

Nas cenas derradeiras, após uma passagem de tempo de sete anos, o público verá um novo Bagdá. Longe do crime, ele surge vivendo uma fase completamente diferente, com forte indicação de que passou a se dedicar à arte e à pintura, simbolizando sua reconstrução pessoal.