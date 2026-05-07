NOVO DIA E HORÁRIO

Globo muda estratégia e altera exibição do último capítulo de Três Graças

Emissora altera esquema tradicional da novela das nove e prepara programação especial para despedida de Três Graças

Heider Sacramento

Publicado em 7 de maio de 2026 às 19:45

Final de ‘Três Graças’ terá casamento, reencontro e destinos decisivos. Crédito: Reprodução/TV Globo

A Globo decidiu mudar a estratégia para o encerramento de Três Graças e surpreendeu o público ao alterar a programação da reta final da novela de Aguinaldo Silva.

Segundo atualização publicada pelo Gshow, o último capítulo da trama será exibido no sábado, 16 de maio, e reprisado no domingo, 17, em um esquema diferente do tradicional adotado pela emissora para novelas das nove. Até o momento, os horários oficiais das exibições ainda não foram divulgados.

A mudança acontece em meio à forte mobilização em torno da reta final da novela, que se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nas últimas semanas. A Globo também prepara uma programação especial para marcar a despedida da trama.

Elenco de "Três Graças" 1 de 37

Logo após o capítulo final, a emissora exibirá o especial “Turnê Três Graças”, reunindo apresentações musicais de Belo e Xamã no Rio de Janeiro e em São Paulo. O programa ainda contará com performances de atores do elenco interpretando músicas que marcaram a novela ao longo da exibição.

Nos bastidores, a reta final da novela vem sendo tratada com forte esquema de sigilo. Reportagens recentes apontaram que a Globo dividiu as gravações finais em diferentes frentes de produção para evitar vazamentos dos desfechos dos personagens.