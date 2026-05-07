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Globo muda estratégia e altera exibição do último capítulo de Três Graças

Emissora altera esquema tradicional da novela das nove e prepara programação especial para despedida de Três Graças

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de maio de 2026 às 19:45

Final de ‘Três Graças’ terá casamento, reencontro e destinos decisivos.
Final de ‘Três Graças’ terá casamento, reencontro e destinos decisivos. Crédito: Reprodução/TV Globo

A Globo decidiu mudar a estratégia para o encerramento de Três Graças e surpreendeu o público ao alterar a programação da reta final da novela de Aguinaldo Silva.

Segundo atualização publicada pelo Gshow, o último capítulo da trama será exibido no sábado, 16 de maio, e reprisado no domingo, 17, em um esquema diferente do tradicional adotado pela emissora para novelas das nove. Até o momento, os horários oficiais das exibições ainda não foram divulgados.

A mudança acontece em meio à forte mobilização em torno da reta final da novela, que se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nas últimas semanas. A Globo também prepara uma programação especial para marcar a despedida da trama.

Elenco de "Três Graças"

Paulinho por auto-upload
Arminda por auto-upload
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Viviane é presa em flagrante e confronto familiar marca capítulo de Três Graças por Reprodução/Globoplay
Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen) ganham spin-off de 'Três Graças' com a novela vertical 'Loquinha' por Reprodução/Beatriz Damy
Lucélia, personagem de Daphne Bozaski em 'Três Graças', também estará em 'Loquinha' por Reprodução/TV Globo
Samira confirma que Raul é filho de Ferette e vira a trama de Três Graças por Divulgação/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Fábio Rocha/Rede Globo
Ferette morre nos capítulos finais de Três Graças e deixa todos os personagens sob suspeita por Reprodução/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Cirurgia forçada, ameaça em vídeo e alerta sobre Arminda agitam Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Após a morte de Célio, Três Graças entra em clima de tensão por Divulgação/TV Globo
Consuelo reaparece no ferro velho para ajudar Misael em ' por Reprodução | Globo
Misael planeja matar Ferette em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Arminda vai atrás de Raul na Chacrinha em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Ferette passa mal durante jantar em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Em 'Três Graças', Gerluce descobre quem é o pai de seu neto por Reprodução | TV Globo
Ferette ouvirá conversa da esposa escondido em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Arminda fica completamente alucinada nos próximos capítulos de 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Zenilda tem conversa franca com Lorena em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Jorginho passa mal em ‘Três Graças’ por Reprodução | Globo
Consuelo e Misael em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
'Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional por Reprodução | TV Globo
Arminda confronta Gerluce em Três Graças' por Reprodução | Globo
Josefa conta planos de Arminda e Ferette para Gerluce em ‘Três Graças’ por Reprodução | TV Globo
Rogério prepara retorno trinunfal em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Ferette e Arminda encaram Rogério em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Zenilda descobre segredo e vira alvo de Arminda em Três Graças por Reprodução
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Paulinho por auto-upload

Logo após o capítulo final, a emissora exibirá o especial “Turnê Três Graças”, reunindo apresentações musicais de Belo e Xamã no Rio de Janeiro e em São Paulo. O programa ainda contará com performances de atores do elenco interpretando músicas que marcaram a novela ao longo da exibição.

Nos bastidores, a reta final da novela vem sendo tratada com forte esquema de sigilo. Reportagens recentes apontaram que a Globo dividiu as gravações finais em diferentes frentes de produção para evitar vazamentos dos desfechos dos personagens.

A expectativa agora gira em torno dos últimos acontecimentos envolvendo personagens como Bagdá, Samira, Gerluce e Ferette, além do impacto da novela antes da estreia da substituta, provisoriamente intitulada “Quem Ama Cuida”.

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