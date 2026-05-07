NOVA 'WAKA WAKA'?

Shakira transforma Maracanã em cenário de clipe para música oficial da Copa do Mundo 2026

Após o fenômeno de “Waka Waka”, cantora colombiana volta a comandar trilha sonora do Mundial e aposta em parceria internacional para novo hit

Heider Sacramento

Publicado em 7 de maio de 2026 às 14:50

Shakira grava no Maracanã o clipe da música oficial da Copa de 2026 Crédito: Reprodução

Shakira está oficialmente de volta ao universo das Copas do Mundo. A cantora anunciou nesta quinta-feira (7) que será a responsável pela música oficial do Mundial de 2026, repetindo o feito de 2010 com o fenômeno Waka Waka (This Time for Africa).

O novo single se chama Dai Dai e chega às plataformas no próximo dia 14 de maio. Para marcar o anúncio, a artista divulgou imagens do clipe gravado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, durante sua passagem recente pelo Brasil.

Nas cenas divulgadas, Shakira aparece cercada por bailarinos usando figurinos inspirados em países que disputarão a competição. A produção ainda levantou suspeitas de uma colaboração com Burna Boy, que pode dividir os vocais da faixa com a colombiana.

Shakira em Copacabana 1 de 19

O anúncio acontece poucos dias após a estrela reunir cerca de 2 milhões de pessoas em um megashow histórico nas areias de Praia de Copacabana. A apresentação se tornou a maior da carreira da cantora e ampliou ainda mais o impacto de sua turnê pela América Latina.