TAROT & SIGNOS

Maré de abundância: carta impõe decisões e organiza a vida de 3 signos nesta quinta (7)

Energia do dia favorece acertos, conversas diretas e resolução de pendências que vinham sendo adiadas

Heider Sacramento

Publicado em 7 de maio de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

Sem muito espaço para rodeios, a quinta-feira (7) chega com um clima mais direto e objetivo. A energia do dia é guiada por A Justiça, carta que cobra posicionamento, responsabilidade e escolhas claras, colocando Gêmeos, Aquário e Capricórnio diante de decisões que não podem mais esperar.

Na prática, o dia tende a trazer conversas importantes, alinhamentos e até cortes necessários. Situações mal resolvidas ganham encaminhamento, seja no trabalho, nas finanças ou em relações que exigem mais clareza. Não é um momento de evitar conflitos, mas de lidar com eles de forma racional e estratégica.

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Para esses signos, a sensação pode ser de pressão inicial, principalmente ao encarar verdades ou definir rumos. Ainda assim, o movimento favorece organização e equilíbrio, criando uma base mais sólida para os próximos passos. Resolver o que está pendente agora abre espaço para avanços mais consistentes.