Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maré de abundância: carta impõe decisões e organiza a vida de 3 signos nesta quinta (7)

Energia do dia favorece acertos, conversas diretas e resolução de pendências que vinham sendo adiadas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de maio de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

Sem muito espaço para rodeios, a quinta-feira (7) chega com um clima mais direto e objetivo. A energia do dia é guiada por A Justiça, carta que cobra posicionamento, responsabilidade e escolhas claras, colocando Gêmeos, Aquário e Capricórnio diante de decisões que não podem mais esperar.

Na prática, o dia tende a trazer conversas importantes, alinhamentos e até cortes necessários. Situações mal resolvidas ganham encaminhamento, seja no trabalho, nas finanças ou em relações que exigem mais clareza. Não é um momento de evitar conflitos, mas de lidar com eles de forma racional e estratégica.

Perfume ideal para Gêmeos

Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA

Para esses signos, a sensação pode ser de pressão inicial, principalmente ao encarar verdades ou definir rumos. Ainda assim, o movimento favorece organização e equilíbrio, criando uma base mais sólida para os próximos passos. Resolver o que está pendente agora abre espaço para avanços mais consistentes.

A influência da Justiça indica que a sorte vem através de escolhas bem feitas. A quinta pede lucidez, responsabilidade e coragem para ajustar o que for preciso, com resultados que tendem a impactar diretamente a vida prática.

Mais recentes

Imagem - ‘Tio Roby’: Robyssão conquista geração Z, revisa repertório e mira nova fase no pagodão

‘Tio Roby’: Robyssão conquista geração Z, revisa repertório e mira nova fase no pagodão
Imagem - O Universo manda um recado direto hoje (7 de maio) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes precisam agir antes que seja tarde

O Universo manda um recado direto hoje (7 de maio) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes precisam agir antes que seja tarde
Imagem - Hoje (7 de maio) traz respostas que não chegam com impacto, mas mudam tudo aos poucos e com profundidade

Hoje (7 de maio) traz respostas que não chegam com impacto, mas mudam tudo aos poucos e com profundidade