DIA DAS MÃES

Como acertar no presente de Dia das Mães? Veja a opção ideal para cada signo

De itens de conforto a experiências inesquecíveis, as escolhas certas revelam exatamente o que cada mãe valoriza

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de maio de 2026 às 06:00

Presente de Dia das Mães Crédito: Shutterstock/Reprodução

Escolher o presente perfeito no Dia das Mães nem sempre é tarefa simples. Algumas valorizam conforto, outras preferem experiências, enquanto há quem ame itens práticos ou cheios de significado emocional. Quando você entende a personalidade de cada signo, tudo fica mais fácil e certeiro. A seguir, veja sugestões pensadas para combinar com o jeito de cada mãe e transformar o presente em algo realmente especial.

Ideias de presentes para as mães de Áries, Touro e Gêmeos 1 de 9

Áries

Tênis de performance ou acessório esportivo: Para a mãe que está sempre em movimento, cheia de energia e pronta para o próximo desafio.

Um kit de cuidados para o cabelo (linha força): Produtos práticos que acompanham a rotina agitada e reforçam vitalidade e autoestima.

Experiência de aventura: Um voucher para aula de dança intensa ou trilha guiada, perfeito para quem ama sentir adrenalina e novidade.

Touro

Manta de sofá em algodão ou kit de velas aromáticas: Itens que elevam o conforto e transformam a casa em um verdadeiro refúgio.

Café da manhã gourmet: Uma cesta com produtos artesanais, queijos e pães especiais para momentos de puro prazer.

Perfume com notas florais ou amadeiradas: Fragrâncias marcantes, clássicas e com ótima fixação, como ela gosta.

Gêmeos

Kindle ou e-reader: Ideal para estimular a curiosidade e permitir que ela explore diferentes histórias a qualquer momento.

Fone de ouvido bluetooth: Praticidade para ouvir podcasts, músicas e se manter conectada no dia a dia.

Kit de papelaria criativa: Agendas, planners e canetas que ajudam a organizar ideias e dar forma à mente sempre ativa.

Ideias de presentes para as mães de Câncer, Leão e Virgem 1 de 9

Câncer

Porta-retratos digital ou álbum de fotos personalizado: Um presente cheio de significado, que reúne memórias e reforça laços familiares.

Roupão de banho felpudo ou pantufas: Conforto máximo para os momentos de descanso e autocuidado.

Pingente com a inicial dos filhos: Uma joia delicada que carrega afeto e simboliza o vínculo mais importante da vida dela.

Leão

Paleta de sombras ou batom de marca premium: Cores vibrantes e embalagens sofisticadas que valorizam sua presença marcante.

Óculos de sol de design: Um acessório poderoso para compor looks cheios de estilo.

Um jantar em um restaurante badalado: Mais do que um presente, uma experiência onde ela se sente celebrada como merece.

Virgem

Organizador de acessórios ou nécessaire funcional: Soluções práticas que facilitam a rotina e trazem sensação de controle.

Kit de skincare botânico: Produtos eficientes, com bons ingredientes e foco em resultados reais.

Smartwatch ou smartband: Um aliado na organização do dia a dia e no cuidado com a saúde.

Ideias de presentes para as mães de Libra, Escorpião e Sagitário 1 de 9

Libra

Bolsa de ombro em couro legítimo: Um item elegante, equilibrado e versátil, que une estética e funcionalidade.

Kit de maquiagem em tons pastel: Produtos que realçam a beleza com leveza e sofisticação.

Assinatura de vinhos ou queijos: Um convite para momentos prazerosos e bem compartilhados.

Escorpião

Colar relicário (com foto interna): Uma joia íntima e significativa, que guarda memórias e sentimentos profundos.

Livro de suspense ou psicologia: Perfeito para quem gosta de mergulhar em mistérios e entender o comportamento humano.

Óleo corporal de massagem relaxante: Um momento de pausa para aliviar a intensidade do dia a dia.

Sagitário

Mochila de viagem estilosa: Ideal para acompanhar novas jornadas e aventuras inesperadas.

Câmera instantânea (Instax): Para registrar momentos espontâneos e cheios de alegria.

Voucher de viagem ou lazer (passaporte diversão): Um presente que vira experiência e memória.

Ideias de presentes para as mães de Capricórnio, Aquário e Peixes 1 de 9

Capricórnio

Relógio de pulso clássico: Um item atemporal que reflete disciplina, elegância e valorização do tempo.

Bolsa de couro estruturada para o trabalho: Funcionalidade e sofisticação em um só presente.

Vinho tinto de safra especial: Uma escolha tradicional e refinada, perfeita para ocasiões especiais.

Aquário

Dispositivo de casa inteligente (tipo Alexa): Tecnologia que traz inovação e praticidade para o dia a dia.

Roupa de marca autoral ou artesanal: Um presente único, que respeita o estilo independente dela.

Fone de ouvido de alta fidelidade (over-ear): Para curtir música com imersão e qualidade.

Peixes

Kit de aquarela ou materiais de arte: Um estímulo à criatividade e à expressão emocional.

Kit de banho artesanal (sais e flores): Um ritual de relaxamento que transforma o banho em experiência sensorial.