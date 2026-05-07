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Uma virada poderosa começa hoje (7 de maio) e 3 signos entram em uma nova era sem volta

Depois de um período de dúvidas e inseguranças, chega o momento em que não dá mais para se esconder

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de maio de 2026 às 07:00

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Made with Google AI

O dia nesta quinta-feira, 7 de maio, marca um daqueles pontos de virada silenciosos, mas decisivos. A conexão entre o Sol em Touro e a Lua em Capricórnio cria uma energia firme, prática e extremamente estratégica. Não é sobre sorte, é sobre decisão. E, para três signos, essa combinação acende uma chave interna que muda completamente a forma de agir, pensar e se posicionar. Aqui, não existe mais espaço para insegurança disfarçada. Ou você assume o protagonismo, ou continua repetindo os mesmos padrões. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro: Você percebe que deixou opiniões externas afetarem mais do que deveria. Um comentário, uma crítica ou até uma situação recente mexeu com sua autoconfiança de um jeito inesperado. Mas, hoje, vem o estalo: você exagerou no peso que deu a isso. Essa consciência muda tudo. Você começa a se libertar da necessidade de aprovação e entende que sua força não depende da validação de ninguém. Esse é o início de uma fase muito mais sólida e segura.

Dica cósmica: Pare de dar tanto poder para a opinião dos outros.

Filmes para Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
1 de 10
O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução

Leão: Existe uma quebra de personagem acontecendo. Você, que costuma sustentar uma imagem de força o tempo todo, começa a perceber que nem sempre precisa provar nada para ninguém. Em vez de compensar inseguranças com excesso de confiança, você reconhece suas vulnerabilidades sem se julgar. E isso, ironicamente, te fortalece muito mais. Essa nova fase não é sobre parecer forte, é sobre ser real.

Dica cósmica: Ser humano não diminui sua força, revela ela.

Filmes para Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
1 de 10
O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Capricórnio: O foco volta para você e para o que realmente é capaz de construir. Durante muito tempo, você pode ter se concentrado mais no que faltava do que no que já tinha. Hoje, essa mentalidade muda. Você começa a agir com mais clareza, disciplina e confiança, deixando de lado aquela autocrítica excessiva que só te travava. Esse é o início de uma fase produtiva, consistente e muito mais alinhada com quem você realmente quer ser.

Dica cósmica: Foque no que você pode fazer agora e pare de se limitar pelo passado.

Filmes para Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
1 de 10
O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Essa nova era não chega com barulho, mas chega com decisão. E, uma vez que você percebe o seu próprio poder, não tem mais como voltar atrás.

Tags:

Signo Touro Leão Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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