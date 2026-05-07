ASTROLOGIA

Uma virada poderosa começa hoje (7 de maio) e 3 signos entram em uma nova era sem volta

Depois de um período de dúvidas e inseguranças, chega o momento em que não dá mais para se esconder

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de maio de 2026 às 07:00

Signos e poder Crédito: Made with Google AI

O dia nesta quinta-feira, 7 de maio, marca um daqueles pontos de virada silenciosos, mas decisivos. A conexão entre o Sol em Touro e a Lua em Capricórnio cria uma energia firme, prática e extremamente estratégica. Não é sobre sorte, é sobre decisão. E, para três signos, essa combinação acende uma chave interna que muda completamente a forma de agir, pensar e se posicionar. Aqui, não existe mais espaço para insegurança disfarçada. Ou você assume o protagonismo, ou continua repetindo os mesmos padrões. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você percebe que deixou opiniões externas afetarem mais do que deveria. Um comentário, uma crítica ou até uma situação recente mexeu com sua autoconfiança de um jeito inesperado. Mas, hoje, vem o estalo: você exagerou no peso que deu a isso. Essa consciência muda tudo. Você começa a se libertar da necessidade de aprovação e entende que sua força não depende da validação de ninguém. Esse é o início de uma fase muito mais sólida e segura.

Dica cósmica: Pare de dar tanto poder para a opinião dos outros.

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Leão: Existe uma quebra de personagem acontecendo. Você, que costuma sustentar uma imagem de força o tempo todo, começa a perceber que nem sempre precisa provar nada para ninguém. Em vez de compensar inseguranças com excesso de confiança, você reconhece suas vulnerabilidades sem se julgar. E isso, ironicamente, te fortalece muito mais. Essa nova fase não é sobre parecer forte, é sobre ser real.

Dica cósmica: Ser humano não diminui sua força, revela ela.

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Capricórnio: O foco volta para você e para o que realmente é capaz de construir. Durante muito tempo, você pode ter se concentrado mais no que faltava do que no que já tinha. Hoje, essa mentalidade muda. Você começa a agir com mais clareza, disciplina e confiança, deixando de lado aquela autocrítica excessiva que só te travava. Esse é o início de uma fase produtiva, consistente e muito mais alinhada com quem você realmente quer ser.

Dica cósmica: Foque no que você pode fazer agora e pare de se limitar pelo passado.

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