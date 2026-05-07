ASTROLOGIA

O Universo manda um recado direto hoje (7 de maio) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes precisam agir antes que seja tarde

O que parece apenas lembrança do passado pode, na verdade, ser o empurrão decisivo para mudar tudo agora

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de maio de 2026 às 05:00

Signos, recado e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quinta-feira, dia 7 de maio, a energia da Lua em Capricórnio traz um tipo de mensagem que não chega de forma óbvia, mas insiste até ser entendida. Esse não é um dia para ficar preso ao passado, mas para usar tudo o que já foi vivido como estratégia. O universo não está pedindo reflexão à toa. Ele está mostrando exatamente onde você errou, onde acertou e, principalmente, o que ainda dá tempo de ajustar. Para quatro signos, esse chamado vem mais forte, quase impossível de ignorar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Existe algo na sua vida que você já sabe que precisa mudar, mas vem adiando há tempo demais. No dia 7, isso fica evidente de um jeito impossível de ignorar. Situações repetidas, frustrações ou até um cansaço constante mostram que continuar no mesmo caminho não é mais uma opção. A energia desse momento te obriga a encarar suas escolhas com mais maturidade. Você entende onde falhou, mas, mais importante, percebe que ainda dá tempo de corrigir.

Dica cósmica: Não negocie com aquilo que você já sabe que precisa mudar.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Virgem: Um sonho antigo volta à sua mente com força, e não é por acaso. Algo que você deixou para trás pode, sim, fazer sentido agora, talvez até mais do que antes. O universo te lembra que nem tudo perde o valor com o tempo. Algumas ideias só precisavam amadurecer. Esse é um dia de reconexão com desejos verdadeiros, aqueles que você quase esqueceu, mas que ainda têm potencial real.

Dica cósmica: Nem todo plano antigo deve ser abandonado, alguns só estavam esperando o momento certo.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10

Sagitário: Você se dá conta de que se afastou daquilo que um dia quis ser. Não é necessariamente algo negativo, mas existe um incômodo difícil de ignorar. A sensação de estar parado ou assistindo a própria vida de longe começa a incomodar de verdade. A mensagem do universo é direta: ainda dá tempo de retomar o controle. Você não perdeu espaço, nem oportunidades, só precisa voltar a agir com intenção.

Dica cósmica: Pare de esperar o momento perfeito e volte a se movimentar agora.

Viagens que são a cara de Sagitário 1 de 10

Peixes: A resposta que você procura não vem de fora, vem de um momento de silêncio e honestidade consigo mesma. Algo na sua vida atual, especialmente no seu ambiente ou rotina, não está mais funcionando, e você já sente isso há um tempo. No dia 7, essa percepção fica mais clara e, junto com ela, surge a certeza de que você pode mudar. Não é falta de opção, é falta de decisão.

Dica cósmica: Se algo não faz mais sentido, você não precisa continuar insistindo.

Viagens que são a cara de Peixes 1 de 10