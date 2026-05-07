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O Universo manda um recado direto hoje (7 de maio) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes precisam agir antes que seja tarde

O que parece apenas lembrança do passado pode, na verdade, ser o empurrão decisivo para mudar tudo agora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de maio de 2026 às 05:00

Signos, recado e universo
Signos, recado e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quinta-feira, dia 7 de maio, a energia da Lua em Capricórnio traz um tipo de mensagem que não chega de forma óbvia, mas insiste até ser entendida. Esse não é um dia para ficar preso ao passado, mas para usar tudo o que já foi vivido como estratégia. O universo não está pedindo reflexão à toa. Ele está mostrando exatamente onde você errou, onde acertou e, principalmente, o que ainda dá tempo de ajustar. Para quatro signos, esse chamado vem mais forte, quase impossível de ignorar. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: Existe algo na sua vida que você já sabe que precisa mudar, mas vem adiando há tempo demais. No dia 7, isso fica evidente de um jeito impossível de ignorar. Situações repetidas, frustrações ou até um cansaço constante mostram que continuar no mesmo caminho não é mais uma opção. A energia desse momento te obriga a encarar suas escolhas com mais maturidade. Você entende onde falhou, mas, mais importante, percebe que ainda dá tempo de corrigir.

Dica cósmica: Não negocie com aquilo que você já sabe que precisa mudar.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
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Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Virgem: Um sonho antigo volta à sua mente com força, e não é por acaso. Algo que você deixou para trás pode, sim, fazer sentido agora, talvez até mais do que antes. O universo te lembra que nem tudo perde o valor com o tempo. Algumas ideias só precisavam amadurecer. Esse é um dia de reconexão com desejos verdadeiros, aqueles que você quase esqueceu, mas que ainda têm potencial real.

Dica cósmica: Nem todo plano antigo deve ser abandonado, alguns só estavam esperando o momento certo.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
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Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Sagitário: Você se dá conta de que se afastou daquilo que um dia quis ser. Não é necessariamente algo negativo, mas existe um incômodo difícil de ignorar. A sensação de estar parado ou assistindo a própria vida de longe começa a incomodar de verdade. A mensagem do universo é direta: ainda dá tempo de retomar o controle. Você não perdeu espaço, nem oportunidades, só precisa voltar a agir com intenção.

Dica cósmica: Pare de esperar o momento perfeito e volte a se movimentar agora.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
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Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Peixes: A resposta que você procura não vem de fora, vem de um momento de silêncio e honestidade consigo mesma. Algo na sua vida atual, especialmente no seu ambiente ou rotina, não está mais funcionando, e você já sente isso há um tempo. No dia 7, essa percepção fica mais clara e, junto com ela, surge a certeza de que você pode mudar. Não é falta de opção, é falta de decisão.

Dica cósmica: Se algo não faz mais sentido, você não precisa continuar insistindo.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
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Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

Esse não é um daqueles dias em que tudo muda de repente. Mas é exatamente o tipo de momento em que uma decisão interna muda o rumo de tudo. O universo já deu o sinal. Agora, cabe a você fazer algo com isso.

Tags:

Signo Áries Virgem Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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