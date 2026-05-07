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Hoje (7 de maio) traz respostas que não chegam com impacto, mas mudam tudo aos poucos e com profundidade

Entre decisões silenciosas e ajustes importantes, o dia pede calma, escuta e escolhas conscientes que vão definir seus próximos passos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de maio de 2026 às 03:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Hoje, dia 7 de maio, não é sobre grandes viradas, mas sobre entender o que precisa ser ajustado. Pequenas decisões, conversas e atitudes têm mais peso do que parecem. Quem agir com consciência e paciência tende a sair do dia com mais clareza e direção. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje pede menos impulso e mais visão de longo prazo. No trabalho, evite agir no calor do momento e pense nos próximos passos com estratégia. No amor, escutar será mais importante do que responder. Dica cósmica: Nem toda ação precisa ser imediata para ser eficaz.

Touro: Hoje mexe com emoções mais profundas, especialmente ligadas a segurança e dinheiro. Evite ignorar o que está te incomodando. No amor, conversas sinceras fortalecem vínculos. Dica cósmica: Encarar o que é desconfortável traz estabilidade.

Gêmeos: Hoje destaca relações e parcerias, pedindo mais equilíbrio na comunicação. Evite respostas automáticas e tente compreender o outro com mais calma. No trabalho, colaboração será essencial. Dica cósmica: Ouvir também é uma forma de agir.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Câncer: Hoje exige disciplina e organização para lidar com responsabilidades. Pequenas tarefas podem se acumular se forem ignoradas. No amor, atitudes valem mais do que palavras. Dica cósmica: Constância constrói segurança.

Leão: Hoje favorece expressão e criatividade, mas com moderação. Evite exageros ou promessas que não pode cumprir. No amor, o momento é positivo, desde que haja equilíbrio. Dica cósmica: Brilhar também exige controle.

Virgem: Hoje pede mais atenção ao seu emocional e ao ambiente ao seu redor. Nem tudo precisa ser resolvido de forma prática o tempo todo. No trabalho, vá com calma. Dica cósmica: Cuidar de dentro melhora o que está fora.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: Hoje destaca comunicação, mas exige cuidado com interpretações. Evite suposições e busque clareza antes de reagir. No amor, conversas sinceras evitam conflitos. Dica cósmica: Clareza evita desgaste.

Escorpião: Hoje chama atenção para finanças e valor pessoal. Evite decisões impulsivas com dinheiro. No trabalho, consistência será mais importante do que velocidade. Dica cósmica: Segurança se constrói no detalhe.

Sagitário: Hoje traz mais consciência sobre suas atitudes e escolhas. Evite agir sem pensar nas consequências. No amor, autenticidade fortalece conexões. Dica cósmica: Liberdade também pede responsabilidade.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: Hoje pede introspecção e menos exposição. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Use o dia para refletir e reorganizar ideias. Dica cósmica: Pausar também é avançar.

Aquário: Hoje favorece conexões e projetos em grupo, mas exige alinhamento de expectativas. Evite prometer além do que pode entregar. Dica cósmica: Parcerias funcionam melhor com clareza.

Peixes: Hoje destaca carreira e responsabilidades, pedindo equilíbrio emocional para lidar com pressões. Evite absorver tudo ao seu redor. Dica cósmica: Limites também são cuidado.

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