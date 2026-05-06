ASTROLOGIA

Mudança urgente no emocional atinge 3 signos hoje (6 de maio) e encerra um ciclo difícil de tristeza

Plutão retrógrado marca um ponto de ruptura emocional e mostra que não dá mais para continuar do mesmo jeito

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2026 às 11:00

Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

A quarta-feira, 6 de maio, chega com uma mudança interna poderosa. Com o início de Plutão retrógrado em Aquário, algo vira dentro de você. Não é uma felicidade leve ou passageira, é aquela sensação de finalmente sair de um lugar pesado que já estava se arrastando há tempo demais. O dia marca um basta emocional. Três signos sentem esse corte com mais força e conseguem, enfim, respirar de novo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: Você percebe que estava preso ao passado mais do que imaginava. Lembranças que antes pareciam conforto começaram a pesar, e agora fica claro que continuar revisitando isso só te mantém estagnado. Esse clique muda tudo. Você decide, de verdade, olhar para frente e parar de alimentar sentimentos que já deveriam ter sido encerrados.

Dica cósmica: soltar o passado não apaga sua história, mas abre espaço para viver algo novo.

O date perfeito para Câncer 1 de 8

Virgem: A mudança começa como uma decisão silenciosa, mas muito firme. Você se cansa de sustentar um estado emocional que já não faz sentido e resolve agir de dentro para fora. Não é sobre parecer bem para os outros, é sobre realmente ficar melhor. Esse compromisso interno é o que destrava sua felicidade.

Dica cósmica: pequenas escolhas diárias são o que te tiram de vez desse ciclo.

O date perfeito para Virgem 1 de 8

Peixes: Você chega no limite e entende que não quer mais viver preso à própria mente. A tendência de se isolar ou se perder em pensamentos começa a dar lugar a uma busca real por leveza. E ela vem quando você volta a enxergar beleza no simples, no presente, no que está ao seu redor.

Dica cósmica: sair da sua cabeça e se conectar com o mundo é o que reacende sua alegria.