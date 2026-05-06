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Universo dá ultimato hoje (6 de maio) e força Áries, Libra, Escorpião e Capricórnio a dizer 'não' de uma vez por todas

Um recado direto expõe situações mal resolvidas e cobra posicionamento imediato

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2026 às 05:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quarta-feira, 6 de maio, o universo não manda indireta. O recado vem claro, direto e impossível de ignorar. A energia do dia coloca luz em situações desconfortáveis e pede uma atitude que muita gente vinha evitando: estabelecer limites. Não dá mais para empurrar com a barriga, fingir que não é com você ou manter o silêncio só para evitar conflito. Para quatro signos, esse momento funciona como um divisor de águas. Ou você se posiciona, ou continua preso no mesmo ciclo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Áries: Um sentimento incômodo, que você tentou ignorar, ganha força e pede atenção. Pode ser inveja, comparação ou até frustração, mas o ponto não é o sentimento em si e sim o que você faz com ele. Em vez de reagir no impulso, você começa a entender melhor o que está por trás disso e usa essa percepção como combustível para evoluir.

Dica cósmica: encarar o que incomoda em você é o que te faz crescer de verdade.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
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Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Libra: Algo nas suas relações deixa de ser confortável e começa a pesar. Pode ser um desgaste acumulado, uma conversa evitada ou uma sensação de desequilíbrio que já não dá mais para ignorar. Você percebe que, se não abrir o jogo agora, a situação pode tomar um rumo difícil de reverter.

Dica cósmica: falar o que precisa ser dito pode salvar o que ainda vale a pena.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Escorpião: Uma situação injusta te coloca contra a parede e exige reação. Você pode se sentir incompreendido ou até acusado de algo que não condiz com a realidade. Desta vez, ficar quieto não é uma opção. O universo te empurra para se defender e deixar claro quais são seus limites.

Dica cósmica: sua voz tem força, use-a com firmeza e sem medo.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
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Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Capricórnio: Um padrão antigo finalmente fica evidente. Você percebe quantas vezes se colocou em segundo plano, aceitou mais do que deveria ou disse “sim” só para evitar desgaste. Esse reconhecimento vem forte e traz junto a decisão de mudar.

Dica cósmica: respeitar seus próprios limites é o que muda completamente a forma como os outros te tratam.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

Tags:

Signo Áries Libra Escorpião Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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