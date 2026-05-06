ASTROLOGIA

Universo dá ultimato hoje (6 de maio) e força Áries, Libra, Escorpião e Capricórnio a dizer 'não' de uma vez por todas

Um recado direto expõe situações mal resolvidas e cobra posicionamento imediato

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2026 às 05:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quarta-feira, 6 de maio, o universo não manda indireta. O recado vem claro, direto e impossível de ignorar. A energia do dia coloca luz em situações desconfortáveis e pede uma atitude que muita gente vinha evitando: estabelecer limites. Não dá mais para empurrar com a barriga, fingir que não é com você ou manter o silêncio só para evitar conflito. Para quatro signos, esse momento funciona como um divisor de águas. Ou você se posiciona, ou continua preso no mesmo ciclo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Um sentimento incômodo, que você tentou ignorar, ganha força e pede atenção. Pode ser inveja, comparação ou até frustração, mas o ponto não é o sentimento em si e sim o que você faz com ele. Em vez de reagir no impulso, você começa a entender melhor o que está por trás disso e usa essa percepção como combustível para evoluir.

Dica cósmica: encarar o que incomoda em você é o que te faz crescer de verdade.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Libra: Algo nas suas relações deixa de ser confortável e começa a pesar. Pode ser um desgaste acumulado, uma conversa evitada ou uma sensação de desequilíbrio que já não dá mais para ignorar. Você percebe que, se não abrir o jogo agora, a situação pode tomar um rumo difícil de reverter.

Dica cósmica: falar o que precisa ser dito pode salvar o que ainda vale a pena.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Escorpião: Uma situação injusta te coloca contra a parede e exige reação. Você pode se sentir incompreendido ou até acusado de algo que não condiz com a realidade. Desta vez, ficar quieto não é uma opção. O universo te empurra para se defender e deixar claro quais são seus limites.

Dica cósmica: sua voz tem força, use-a com firmeza e sem medo.

Viagens que são a cara de Escorpião 1 de 10

Capricórnio: Um padrão antigo finalmente fica evidente. Você percebe quantas vezes se colocou em segundo plano, aceitou mais do que deveria ou disse “sim” só para evitar desgaste. Esse reconhecimento vem forte e traz junto a decisão de mudar.

Dica cósmica: respeitar seus próprios limites é o que muda completamente a forma como os outros te tratam.