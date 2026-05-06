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Hoje (6 de maio) traz reviravoltas silenciosas que podem mudar seu rumo sem aviso, mas só quem agir com calma vai aproveitar

Entre decisões importantes e emoções à flor da pele, o dia exige estratégia, paciência e atenção aos detalhes para não perder boas oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 6 de maio, pede mais consciência do que pressa. Situações inesperadas podem surgir, especialmente em decisões ligadas a trabalho, dinheiro e relações. A tendência é avançar, mas com cautela. Quanto mais você observar antes de agir, melhores serão os resultados ao longo do dia. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje você sente vontade de expandir, testar algo novo ou tomar decisões importantes, especialmente na carreira. Mas vá com calma. Nem tudo precisa ser resolvido de imediato. No amor, evite conclusões precipitadas. Dica cósmica: Confiança é importante, mas timing é tudo.

Touro: Hoje traz um mergulho interno que pode mexer com suas emoções e decisões, principalmente financeiras. Evite teimosia e esteja aberto a ajustes. No amor, conversas profundas ajudam a esclarecer sentimentos. Dica cósmica: Flexibilidade abre caminhos que a rigidez bloqueia.

Gêmeos: Hoje destaca parcerias e comunicação, mas com risco de ruídos. Revise o que diz e como diz. No trabalho, colaboração é essencial, mas exige cuidado. Dica cósmica: Nem toda conversa precisa ser resolvida na hora.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Câncer: Hoje pede organização e disciplina para evitar sobrecarga. Pequenos detalhes podem fazer grande diferença no trabalho. No amor, equilíbrio entre razão e emoção será essencial. Dica cósmica: Constância vale mais do que intensidade.

Leão: Hoje traz criatividade e vontade de se expressar, mas cuidado com impulsos. Nem toda ideia precisa virar ação imediata. No amor, momento favorável para se abrir, com sensibilidade. Dica cósmica: Nem tudo que brilha precisa ser mostrado agora.

Virgem: Hoje foca em questões emocionais e familiares, exigindo mais paciência. Evite críticas excessivas, principalmente com quem você gosta. No trabalho, vá com calma nas decisões. Dica cósmica: Controle não resolve tudo, às vezes é preciso confiar.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Libra: Hoje pede coragem para se posicionar, mas com diplomacia. Palavras mal colocadas podem gerar conflitos desnecessários. No amor, diálogo será chave. Dica cósmica: Falar bem é tão importante quanto saber a hora de falar.

Escorpião: Hoje chama atenção para finanças e segurança. Evite riscos e decisões impulsivas com dinheiro. No trabalho, consistência será mais valorizada do que velocidade. Dica cósmica: Segurança se constrói aos poucos.

Sagitário: Hoje você sente mais energia e vontade de agir, mas cuidado com exageros. Nem tudo depende só da sua iniciativa. No amor, sinceridade aproxima. Dica cósmica: Entusiasmo precisa de direção.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Hoje pede mais introspecção e menos exposição. Trabalhar nos bastidores pode trazer resultados melhores do que buscar reconhecimento imediato. Dica cósmica: Nem todo progresso precisa ser visível.

Aquário: Hoje favorece conexões e projetos em grupo, mas exige clareza nas intenções. Evite prometer mais do que pode cumprir. No amor, amizade e parceria ganham força. Dica cósmica: Alinhar expectativas evita frustrações.

Peixes: Hoje traz foco em responsabilidades e imagem profissional. Evite se sobrecarregar tentando dar conta de tudo. No amor, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal será essencial. Dica cósmica: Priorizar também é cuidar de si.

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