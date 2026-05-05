CURIOSIDADES

O que ter um bem-te-vi no quintal revela sobre o equilíbrio e a saúde da sua casa

Entenda como o comportamento corajoso e os hábitos alimentares dessa espécie revelam se o seu ecossistema doméstico está em harmonia ou se há predadores por perto



Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 5 de maio de 2026 às 21:31

Ter um bem-te-vi por perto é a confirmação visual e sonora de que a vida está circulando e de que a natureza encontrou um espaço para prosperar, mesmo em meio ao concreto Crédito: Reprodução IA

Se o despertar na sua casa tem o som característico do bem-te-vi, você tem motivos para comemorar. Mais do que uma trilha sonora familiar das manhãs brasileiras, a presença constante dessa ave é um indicador de que o ecossistema ao seu redor está funcionando em harmonia.



Especialistas apontam que jardins visitados regularmente por essa espécie tendem a ser mais diversos em plantas do que aqueles onde ela não aparece.

Canário-da-terra (aves silvestres) 1 de 12

Um sistema de alerta natural

O canto agitado e repetitivo que todos conhecemos não acontece por acaso. Na prática, ele funciona como um eficiente sistema de alerta territorial.

Segundo dados do WikiAves, o bem-te-vi utiliza seu grito agudo para anunciar a presença de predadores próximos ao ninho, como cobras, gaviões e até gatos domésticos.

Apesar de seu tamanho moderado, a ave é reconhecida pela coragem. Na ornitologia, o comportamento de enfrentar e perseguir aves de rapina muito maiores,como urubus e gaviões, para proteger seu território é chamado de “mobbing”. Portanto, se o canto estiver mais insistente que o habitual, vale a pena observar o entorno: ele pode estar avisando que algo está fora do lugar.

O mito da chuva e a ciência

A crença popular de que o bem-te-vi "anuncia" a chuva tem um fundamento biológico real. Antes da chegada de frentes frias e chuvas, a quantidade de insetos voando costuma aumentar.

Como o bem-te-vi segue esses insetos, ele se torna naturalmente mais ativo e vocal nesses períodos. Essa flexibilidade alimentar e a capacidade de identificar presas em ambientes urbanos são o que garantem à espécie uma grande eficiência em colonizar diferentes habitats.

O termômetro do seu quintal

O bem-te-vi é seletivo. Ele não escolhe qualquer ambiente para se estabelecer, o que o torna um excelente indicador ecológico. Uma presença estável sinaliza que o local oferece diversidade de alimento, árvores adequadas para ninhos e ausência de contaminantes pesados.

De acordo com fontes especializadas em fauna brasileira, jardins que fazem uso intensivo de agrotóxicos ou que não possuem árvores nativas dificilmente conseguem manter a ave como vizinha permanente. Quando ela se instala, traz benefícios silenciosos: controla pragas e dispersa sementes sem que você precise mover um dedo.

Como atrair o bem-te-vi para perto?

Se você quer transformar seu quintal em um refúgio para a espécie, algumas medidas simples podem ajudar:

• Plantio estratégico: Priorize árvores de médio e grande porte, especialmente frutíferas nativas como a pitangueira, a goiabeira e o ipê.

• Água limpa: Mantenha uma fonte de água em local protegido e faça a troca regularmente.

• Cuidado com químicos: Reduza ou elimine o uso de pesticidas, pois eles acabam com a principal fonte de proteína da ave: os insetos.

• Respeite o ninho: Se encontrar um ninho — geralmente construído em locais altos com uma entrada lateral típica — evite interferir.