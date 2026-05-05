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Streamer Alanzoka revela nascimento do primeiro filho após manter gravidez em segredo do público

Casal de streamers optou por manter a gestação em segredo para preservar a privacidade e revelou a chegada do herdeiro nesta terça-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 5 de maio de 2026 às 20:40

Alanzoka e Maethe revelam nascimento do primeiro filho
Alanzoka e Maethe revelam nascimento do primeiro filho Crédito: Reprodução/Instagram

Os streamers Alan Ferreira, conhecido como Alanzoka, e Maethe Lima surpreenderam seus seguidores ao revelarem o nascimento do primeiro filho do casal nesta terça-feira (5). Ambos haviam decidido manter a gravidez em sigilo para prezar pela privacidade durante o período de gestação, tornando o anúncio uma surpresa para o público.

Sem revelar o rosto do recém-nascido, a notícia foi dada por meio de uma publicação compartilhada nas redes sociais. “A nossa família aumentou! Depois de viver tudo isso no nosso tempo, chegou a hora de compartilhar com vocês”, iniciaram na legenda.

“Escolhemos viver a gestação em segredo pela privacidade da nossa família e hoje temos a certeza de que foi a melhor decisão. Foram meses de espera, sonhos e descobertas, até ele chegar e transformar tudo”, completaram os novos pais no texto.

Alanzoka e Maethe

Alanzoka e Maethe por Reprodução/Instagram
Alanzoka e Maethe por Reprodução/Instagram
Alanzoka e Maethe por Reprodução/Instagram
Alanzoka e Maethe por Reprodução/Instagram
Alanzoka e Maethe por Reprodução/Instagram
Alanzoka e Maethe por Reprodução/Instagram
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Alanzoka e Maethe por Reprodução/Instagram

Ainda na legenda, o casal confirmou que se trata de um menino, embora não tenha fornecido detalhes sobre o nome da criança: “Nosso filho é a misturinha perfeita de nós dois e estamos vivendo o maior amor das nossas vidas! E agora, com o coração cheio e uma nova fase começando, queremos dividir um pouquinho dessa felicidade com vocês”.

Com uma legião de fãs em plataformas como Twitch e YouTube, o casal é referência na criação de conteúdo voltado para jogos. Alanzoka é um dos principais nomes do cenário de streaming no Brasil, tendo sido o primeiro brasileiro a atingir a marca de 7 milhões de seguidores na Twitch.

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Tags:

Filho Nascimento Alanzoka Maethe

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