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Ivete Sangalo surge em trio elétrico no Farol da Barra para gravação de comercial

Cantora baiana mobilizou a orla de Salvador nesta terça-feira (5), para estrelar a campanha “Bradesco – A Volta da Festa”

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 5 de maio de 2026 às 17:38

Ivete sofre revés judicial e terá que arcar com custos de processo por imóvel
Ivete Sangalo sobe em trio elétrico no Farol da Barra fora da época de Carnaval Crédito: Reprodução

A cantora Ivete Sangalo surpreendeu o público na tarde desta terça-feira (5) ao aparecer no Farol da Barra, em Salvador, para a gravação de uma nova peça publicitária do banco Bradesco. A artista é a estrela do comercial intitulado “Bradesco – A Volta da Festa” e realizou as filmagens em cima de um trio elétrico, utilizando o tradicional ponto turístico baiano como cenário.

Para a produção, Ivete escolheu um figurino nas cores verde, azul e amarelo, em alusão à bandeira nacional. Segundo informações do portal Alô Alô Bahia, a cantora chegou ao local por volta das 14h25, acompanhada de seu assessor pessoal, Dito Espinheira. Nas redes sociais, a movimentação e a estrutura montada fizeram internautas compararem o clima da gravação ao do Carnaval.

Ivete Sangalo

Ivete Sangalo por Divulgação
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Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo por Divulgação
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Ivete Sangalo por Divulgação

Devido às gravações, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) organizou um esquema especial na região. O trecho do Farol da Barra foi interditado entre 13h e 20h para viabilizar as filmagens na orla.

O fluxo de veículos foi direcionado para as ruas Afonso Celso e Dias d’Ávila e o órgão recomendou que motoristas redobrassem a atenção ao trafegar pela área e priorizassem as rotas alternativas sugeridas.

Confira o vídeo:

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Tags:

Ivete Sangalo Bradesco Farol da Barra

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