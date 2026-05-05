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Veja os looks do Met Gala 2026

Evento que envolve arte e filantropia aconteceu nesta terça-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de maio de 2026 às 18:25

Confira todos os looks
Confira todos os looks Crédito: Reprodução | Instagram

O Met Gala, um dos principais eventos do mundo da moda, aconteceu nesta terça-feira (4) no famoso Metropolitan Museum of Art (Met), no Costume Institute, em Nova York, nos Estados Unidos. O evento que reúne arte e filantropia se tornou palco para vários artistas, como cantores, atrizes e personalidades da moda, mostrarem criatividade a partir do tema “Costume Art” (Arte do Vestuário), com o dress code “Fashion is Art” (Moda é Arte).

Por isso, o jornal CORREIO separou os looks que chamaram atenção e passaram pelo tapete do evento. Confira:

Met Gala 2026

Gabrielle Union e Dwyane Wade por Reprodução | Instagram
Ayesha Curry por Reprodução | Instagram
Luke Evans por Reprodução | Instagram
Troye Sivan por Reprodução | Instagram
Karan Johar por Reprodução | Instagram
María Zardoya por Reprodução | Instagram
Karlie Kloss por Reprodução | Instagram
Coco Jones por Reprodução | Instagram
Keke Palmer por Reprodução | Instagram
ASAP Rocky por Reprodução | Instagram
Romero Beckman por Reprodução | Instagram
Tessa Thompson por Reprodução | Instagram
Rachel Sennott por Reprodução | Instagram
Imaan Hamman por Reprodução | Instagram
Jasmine tookes por Reprodução | Instagram
Cadi B por Reprodução | Instagram
Laura harrie por Reprodução | Instagram
Jaafar Jackson por Reprodução | Instagram
Kris Jenner por Reprodução | Instagram
Ningning por Reprodução | Instagram
Beyoncé por Reprodução | Instagram
Blake Lively por Reprodução | Instagram
Kim Kardashian por Reprodução | Instagram
Tate McRae por Reprodução | Instagram
Tyla por Reprodução | Instagram
Chase Infiniti por Reprodução | Instagram
Cher por Reprodução | Instagram
Sarah Paulson por Reprodução | Instagram
Kendall Jenner por Reprodução | Instagram
Doechii por Reprodução | Instagram
Serena Williams por Reprodução | Instagram
Alex Consani por Reprodução | Instagram
Sombr por Reprodução | Instagram
Hunter Schafer por Reprodução | Instagram
Eileen Gu por Reprodução | Instagram
Kylie Jenner por Reprodução | Instagram
Camila Morrone por Reprodução | Instagram
Heidi Klum por Reprodução | Instagram
Joey king por Reprodução | Instagram
Irina Shayk por Reprodução | Instagram
Janelle Monae por Reprodução | Instagram
Idris Damson por Reprodução | Instagram
Rosé por Reprodução | Instagram
Gigi Hadid por Reprodução | Instagram
Amanda Seyfried por Reprodução | Instagram
Angel Reese por Reprodução | Instagram
Jordan Roth por Reprodução | Instagram
Katy Perry por Reprodução | Instagram
Sabine Getty por Reprodução | Instagram
Yu-Chi Lyra Kuo por Reprodução | Instagram
Gwendoline Christie por Reprodução | Instagram
Doja Cat por Reprodução | Instagram
Sam Smith por Reprodução | Instagram
Sabrina Harrison por Reprodução | Instagram
Chase sui por Reprodução | Instagram
Venus Williams por Reprodução | Instagram
Lauren Wasser por Reprodução | Instagram
Bhavitha Mandava e Awar Odhiang vestem Chanel por Reprodução | Instagram
Gracie Abramis veste Chanel por Reprodução | Instagram
Jennie por Reprodução | Instagram
Deborah Roberts por Reprodução | Instagram
Charli Xcx por Reprodução | Instagram
Naomi Osaka por Reprodução | Instagram
Adut Akech Bior por Reprodução | Instagram
1 de 64
Gabrielle Union e Dwyane Wade por Reprodução | Instagram

Tags:

Moda met Gala

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