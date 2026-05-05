MODA

Veja os looks do Met Gala 2026

Evento que envolve arte e filantropia aconteceu nesta terça-feira (4)

O Met Gala, um dos principais eventos do mundo da moda, aconteceu nesta terça-feira (4) no famoso Metropolitan Museum of Art (Met), no Costume Institute, em Nova York, nos Estados Unidos. O evento que reúne arte e filantropia se tornou palco para vários artistas, como cantores, atrizes e personalidades da moda, mostrarem criatividade a partir do tema “Costume Art” (Arte do Vestuário), com o dress code “Fashion is Art” (Moda é Arte).