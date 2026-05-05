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Pedro Cardoso surge caracterizado de Agostinho Carrara após doze anos

Ator participou de uma campanha publicitária para a marca Canva

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 5 de maio de 2026 às 15:43

Pedro Cardoso revive icônico personagem de
Pedro Cardoso revive icônico personagem de "A Grande Família" Crédito: Reprodução

Pedro Cardoso retorna como Agostinho Carrara, personagem de “A Grande Família”, para uma ação promocional da TV Globo nas redes sociais. Após doze anos afastado da emissora, o ator aceitou a proposta para reviver o icônico taxista em uma publicidade para a plataforma Canva.

De acordo com a Folha de S. Paulo, estima-se que o ator tenha recebido cerca de R$ 200 mil para gravar a campanha. Por se tratar de uma peça publicitária para uma marca externa, o cachê é custeado pela própria empresa anunciante.

Na publicação, Cardoso aparece com o figurino típico do personagem, camisa e calça estampadas, e mostra como o bicheiro estaria vivendo nos tempos atuais. Na campanha, ele se tornou um empreendedor que “faz tudo ao mesmo tempo” e utiliza a plataforma para auxiliá-lo em suas funções.

A ação reuniu outros influenciadores no perfil oficial do Canva Brasil, vestidos com o mesmo figurino de Pedro Cardoso, entre eles Laura Hoff, Mineiro do Queijo, Jacira Doce, Diego Cruz e Marcela Montellato.

A negociação foi intermediada pela ViU, área de marketing de influência da Globo, responsável pelo contato com influenciadores, apresentadores, atores e ex-BBBs.

Veja como está o elenco de 'A Grande Família'

O elenco de "A Grande Família" por Arquivo/TV Globo/Divulgação
Lucio Mauro Filho com a filha caçula, Luísa por Reprodução/Instagram
Marcos Oliveira, o Beiçola, foi morar no Retiro dos Artistas em abril de 2025 por Michel Oliveira/Roberto Moreyra - Extra
O elenco de "A Grande Família" em 2014, último do seriado por Arquivo/TV Globo/Divulgação
Marco Nanini com o marido e na Parada Gay de São Paulo, no ano passado por Reprodução/Instagram
Marieta Severo e Marcos Oliveira, o Beiçola, em "A Grande Família" por TV Globo/Divulgação
Marieta Severo e Marcos Oliveira, o Beiçola, na casa que ela construiu para ele, no Retiro dos Artistas por Reprodução/Instagram
Lucio Mauro Filho com a mulher e os três filhos por Reprodução/Instagram
Guta Stresser voltou para Curitiba por Reprodução/Instagram
Guta Stresser voltou para Curitiba por Reprodução/Instagram
Pedro Cardoso com a mulher, a atriz Graziella Moretto por Reprodução/Instagram
Vinícius Moreno, o Florianinho por Reprodução/Instagram
Vinícius Moreno produziu uma música de Ferrugem por Reprodução/Instagram
'Beiçola', Marieta Severo, Guta Stresser e Vinícius Moreno (o Florianinho) e Marco Nanini na Parada Gay: elenco de 'A Grande Família' atualmente por Reprodução/Instagram
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O elenco de "A Grande Família" por Arquivo/TV Globo/Divulgação

Pedro Cardoso interpretou Agostinho Carrara entre 2001 e 2014 em “A Grande Família”, seu último trabalho na emissora até então. Na época, o ator também apresentava um quadro no Fantástico, encerrado no mesmo ano.

Recentemente, o artista não poupou críticas a Globo. Em 2024, durante entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, ele chegou a afirmar que a emissora estaria em declínio devido à ascensão das plataformas de streaming.

Além de “A Grande Família”, Pedro Cardoso participou de outros projetos da emissora, como “Bebê a Bordo” (1988), “O Dono do Mundo” (1991), “Pátria Minha” (1994), “A, E, I, O... Urca” (1990) e “Anos Rebeldes” (1992). Além de atuar, ele também colaborou como roteirista em “A Comédia da Vida Privada” (1995).

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