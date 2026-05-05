TELEVISÃO

Pedro Cardoso surge caracterizado de Agostinho Carrara após doze anos

Ator participou de uma campanha publicitária para a marca Canva

Kamila Macedo

Publicado em 5 de maio de 2026 às 15:43

Pedro Cardoso revive icônico personagem de "A Grande Família" Crédito: Reprodução

Pedro Cardoso retorna como Agostinho Carrara, personagem de “A Grande Família”, para uma ação promocional da TV Globo nas redes sociais. Após doze anos afastado da emissora, o ator aceitou a proposta para reviver o icônico taxista em uma publicidade para a plataforma Canva.

De acordo com a Folha de S. Paulo, estima-se que o ator tenha recebido cerca de R$ 200 mil para gravar a campanha. Por se tratar de uma peça publicitária para uma marca externa, o cachê é custeado pela própria empresa anunciante.

Na publicação, Cardoso aparece com o figurino típico do personagem, camisa e calça estampadas, e mostra como o bicheiro estaria vivendo nos tempos atuais. Na campanha, ele se tornou um empreendedor que “faz tudo ao mesmo tempo” e utiliza a plataforma para auxiliá-lo em suas funções.

A ação reuniu outros influenciadores no perfil oficial do Canva Brasil, vestidos com o mesmo figurino de Pedro Cardoso, entre eles Laura Hoff, Mineiro do Queijo, Jacira Doce, Diego Cruz e Marcela Montellato.

A negociação foi intermediada pela ViU, área de marketing de influência da Globo, responsável pelo contato com influenciadores, apresentadores, atores e ex-BBBs.

Veja como está o elenco de 'A Grande Família' 1 de 14

Pedro Cardoso interpretou Agostinho Carrara entre 2001 e 2014 em “A Grande Família”, seu último trabalho na emissora até então. Na época, o ator também apresentava um quadro no Fantástico, encerrado no mesmo ano.

Recentemente, o artista não poupou críticas a Globo. Em 2024, durante entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, ele chegou a afirmar que a emissora estaria em declínio devido à ascensão das plataformas de streaming.