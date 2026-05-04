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J-Hope, do BTS, dança hit ‘six-seven’ e segue influenciador brasileiro nas redes sociais; confira

Astro sul-coreano surpreendeu fãs ao interagir com Arthur Lima e aderir a coreografia que viralizou no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de maio de 2026 às 20:21

J-Hope é integrante do BTS e atualmente tem 32 anos
J-Hope é integrante do BTS e atualmente tem 32 anos Crédito: Reprodução/Instagram

J-Hope, integrante do grupo de k-pop BTS, surpreendeu o público brasileiro ao publicar um vídeo dançando uma música em português. A canção faz alusão à brincadeira do “six-seven”, fenômeno que se tornou tendência nas redes sociais e tem a coreografia reproduzida por diversos influenciadores no país.

O artista coreano, cujo nome original é Jung Hoseok, não parou as surpresas por aí: ele também começou a seguir Arthur Lima no TikTok, plataforma onde o vídeo foi publicado. Lima é um dos principais responsáveis por disseminar a dança na internet. A interação inesperada causou agitação entre os ARMYs, como são conhecidos os fãs do grupo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O que é 'six-seven'? Saiba por que crianças e adolescentes não param de repetir o número 67

Carioca, Arthur Lima acumula mais de 14 milhões de seguidores no TikTok e publica frequentemente vídeos com a música do “six-seven”, sendo um dos nomes que popularizaram o movimento, seja sozinho ou ao lado da namorada, Geovanna Alencar.

BTS na era Arirang

BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
Termômetro marcando 10 graus por Arquivo Agência Brasil
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BTS, turnê Arirang por Reprodução

Recentemente, Arthur e Geovanna estiveram em evidência devido a uma polêmica no Rio Fashion Week. O casal foi contratado para desfilar e reproduzir o “passinho do Jamal”, movimento que faz parte da coreografia de “six-seven”. O registro do desfile, ocorrido em abril, viralizou e dividiu a opinião do público na rede.

A interação de J-Hope ocorre em meio à expectativa para os shows que o grupo realiza ainda este ano no Brasil. As apresentações da "Arirang World Tour", que marca o retorno do BTS após quatro anos de hiato, acontecem no MorumBIS, em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, com ingressos já esgotados.

As atividades coletivas do grupo haviam sido suspensas em 2022 devido ao alistamento militar obrigatório na Coreia do Sul. Como o serviço ocorreu em períodos distintos para cada membro, os artistas aproveitaram o intervalo para lançar projetos solo.

O BTS é um dos maiores nomes do k-pop mundial e o primeiro grupo do gênero indicado ao Grammy. Formado em 2013 pela Big Hit Music, o septeto é dono de sucessos globais como “Boy With Luv”, “Dynamite”, “Black Swan” e “Butter”.

Confira o vídeo de J-Hope:

@iamurhope

67????♂️

♬ Six Seven - Laurinha Costa & Dj Cabello & Dj Tchouzen & SoundMusic Original

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Bts Tiktok Six-seven

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