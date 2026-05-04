MÚSICA

J-Hope, do BTS, dança hit ‘six-seven’ e segue influenciador brasileiro nas redes sociais; confira

Astro sul-coreano surpreendeu fãs ao interagir com Arthur Lima e aderir a coreografia que viralizou no Brasil

Kamila Macedo

Publicado em 4 de maio de 2026 às 20:21

J-Hope é integrante do BTS e atualmente tem 32 anos Crédito: Reprodução/Instagram

J-Hope, integrante do grupo de k-pop BTS, surpreendeu o público brasileiro ao publicar um vídeo dançando uma música em português. A canção faz alusão à brincadeira do “six-seven”, fenômeno que se tornou tendência nas redes sociais e tem a coreografia reproduzida por diversos influenciadores no país.

O artista coreano, cujo nome original é Jung Hoseok, não parou as surpresas por aí: ele também começou a seguir Arthur Lima no TikTok, plataforma onde o vídeo foi publicado. Lima é um dos principais responsáveis por disseminar a dança na internet. A interação inesperada causou agitação entre os ARMYs, como são conhecidos os fãs do grupo.

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Carioca, Arthur Lima acumula mais de 14 milhões de seguidores no TikTok e publica frequentemente vídeos com a música do “six-seven”, sendo um dos nomes que popularizaram o movimento, seja sozinho ou ao lado da namorada, Geovanna Alencar.

BTS na era Arirang 1 de 17

Recentemente, Arthur e Geovanna estiveram em evidência devido a uma polêmica no Rio Fashion Week. O casal foi contratado para desfilar e reproduzir o “passinho do Jamal”, movimento que faz parte da coreografia de “six-seven”. O registro do desfile, ocorrido em abril, viralizou e dividiu a opinião do público na rede.

A interação de J-Hope ocorre em meio à expectativa para os shows que o grupo realiza ainda este ano no Brasil. As apresentações da "Arirang World Tour", que marca o retorno do BTS após quatro anos de hiato, acontecem no MorumBIS, em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, com ingressos já esgotados.

As atividades coletivas do grupo haviam sido suspensas em 2022 devido ao alistamento militar obrigatório na Coreia do Sul. Como o serviço ocorreu em períodos distintos para cada membro, os artistas aproveitaram o intervalo para lançar projetos solo.

O BTS é um dos maiores nomes do k-pop mundial e o primeiro grupo do gênero indicado ao Grammy. Formado em 2013 pela Big Hit Music, o septeto é dono de sucessos globais como “Boy With Luv”, “Dynamite”, “Black Swan” e “Butter”.