CRIME FAMILIAR

Gabriela Duarte explica por que se afastou da mãe Regina Duarte: 'Me recuso a ser a mesma pessoa que ela'

Gabriela Duarte detalha decisão de seguir carreira independente e admite que enfrentou medo, críticas e consequências após escolha

Fernanda Varela

Publicado em 5 de maio de 2026 às 17:12

Regina Duarte e Gabriela Duarte na novela 'Por Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

A atriz Gabriela Duarte revelou detalhes do afastamento profissional e ideológico da mãe, Regina Duarte, ao comentar a decisão de construir uma trajetória própria na televisão e no teatro. Em entrevista ao podcast MenoTalks, ela contou que o processo foi marcado por pressões externas, dúvidas internas e impactos concretos na carreira.

Gabriela explicou que passou a se incomodar com a forma como o público e o mercado enxergavam sua imagem sempre atrelada à da mãe. Segundo ela, a associação constante como uma dupla acabou limitando suas possibilidades profissionais.

“Ouvi as pessoas dizendo: ‘Cuidado, sua carreira vai acabar!’ e ‘Você não tem medo?’. Muito pelo contrário, eu falava: ‘Não tenho medo, agora vou descascar essa cebola até chegar lá embaixo’”, afirmou.

Regina Duarte e Gabriela Duarte 1 de 11

A atriz reconhece que os alertas se concretizaram em parte. Ela relatou que enfrentou um período difícil após a decisão, com insegurança e receio sobre o futuro. “Amarguei. Não foi fácil. Estava acontecendo aquilo que me disseram que iria acontecer. Tive medo, mas não dava mais para voltar atrás”, disse.

Além do aspecto profissional, o distanciamento também envolve diferenças de visão de mundo. Gabriela afirmou que não se identifica com as posições da mãe e que faz questão de manter autonomia nas próprias escolhas, inclusive na forma como educa os filhos.

“Não sou a mesma pessoa que ela, me recuso a ser”, declarou. Em outro momento, reforçou que não se sente obrigada a compartilhar as mesmas ideias ou manter a imagem de proximidade constante. “Quero pensar por mim mesma, ser alguma coisa diferente”, concluiu.