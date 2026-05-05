Anjo da Guarda ativa portal 5/5 para 5 signos nesta terça-feira (5 de maio): energia de virada e novos começos

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Fernanda Varela
Publicado em 5 de maio de 2026 às 05:55
A terça-feira (5 de maio) é marcada por uma energia simbólica de transformação. O chamado portal 5/5 representa movimento, quebra de padrões e início de novos ciclos. O Anjo da Guarda indica que o momento favorece decisões que mudam rumos e libertam de situações estagnadas.
A orientação é não resistir ao novo e aproveitar a força desse portal para agir com coragem. Para cinco signos, o momento será de virada.
Áries
Arianos podem sentir uma necessidade forte de mudança. O Anjo da Guarda indica rompimento com padrões antigos.
O ideal será agir com coragem e não olhar para trás.
Comidas que são a cara de Áries
Gêmeos
Geminianos podem viver mudanças rápidas e inesperadas. O portal favorece novos caminhos e decisões importantes.
O momento pede flexibilidade para se adaptar.
Comidas que são a cara de Gêmeos
Virgem
Virginianos podem perceber que algo precisa ser ajustado ou encerrado. O portal favorece reorganização de caminhos.
O momento pede desapego do que não funciona mais.
Comidas que são a cara de Virgem
Escorpião
Escorpianos podem passar por uma transformação interna intensa. O dia favorece viradas emocionais e decisões profundas.
O recado é confiar no processo de mudança.
Comidas que são a cara de Escorpião
Aquário
Aquarianos podem viver uma virada inesperada, principalmente em planos e projetos. O Anjo da Guarda indica abertura para o novo.
O ideal será aproveitar as oportunidades que surgirem.
Comidas que são a cara de Aquário
Mensagem do dia
Mudanças abrem caminhos para novas possibilidades. O portal 5/5 favorece quem tem coragem de recomeçar.