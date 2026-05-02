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Terreno da família de Neymar dará lugar a prédio de luxo com 45 andares e cobertura de R$ 54 milhões

Empreendimento em Santa Catarina terá alto padrão, VGV bilionário e participação da empresa do jogador

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 16:00

Neymar
Neymar Crédito: Reprodução

Um terreno pertencente à família do jogador Neymar será transformado em um empreendimento imobiliário de alto padrão no Sul do país. Localizado em Itapema, o espaço dará lugar a um edifício de 45 andares, com cobertura triplex avaliada em aproximadamente R$ 54 milhões.

O projeto integra os investimentos da NR Sports, empresa responsável pela gestão da carreira e dos negócios do atleta, que atua como sócia no empreendimento. Com cerca de 14,1 mil metros quadrados de área, o prédio terá 125 metros de altura e um valor geral de vendas estimado em R$ 650 milhões, voltado para um público de alta renda que busca exclusividade, conforto e privacidade.

Veículos de luxo de Neymar

Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram
Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram
Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
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Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram

O Edify One, nome do edifício, está em fase de construção e promete reunir uma estrutura considerada de alto nível. O triplex, principal destaque do projeto, contará com ambientes integrados, incluindo salas amplas e espaço de jantar com capacidade para até 18 pessoas, além de conexão direta com uma sacada com vista para o mar.

Na área íntima, o imóvel terá cinco suítes. A suíte master ocupará cerca de 131 metros quadrados e contará com lounge, closet e uma banheira posicionada de frente para o oceano. O projeto também prevê elevador privativo, acessos independentes e um apartamento destinado a funcionários.

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Além das unidades residenciais, o empreendimento inclui uma série de áreas de lazer e convivência. Entre elas estão sala de jogos, espaços de descanso e ambientes projetados especialmente para momentos de recuperação física. Um dos diferenciais é a academia panorâmica, desenvolvida com apoio de especialistas em arquitetura esportiva.

Enquanto amplia os investimentos fora de campo, Neymar segue atento ao futuro dentro das quatro linhas. Aos 34 anos, o camisa 10 do Santos Futebol Clube mantém o objetivo de disputar a próxima Copa do Mundo, o que pode marcar sua última participação no torneio.

Mansão de Neymar

Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
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Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
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Mansão de Neymar por Reprodução

Para isso, o jogador depende de uma convocação do técnico Carlo Ancelotti, que ainda não o incluiu em listas recentes da Seleção Brasileira. A expectativa gira em torno da divulgação da lista final, prevista para este mês, que definirá os nomes que disputarão o Mundial.

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