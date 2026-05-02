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Terreno da família de Neymar dará lugar a prédio de luxo com 45 andares e cobertura de R$ 54 milhões

Empreendimento em Santa Catarina terá alto padrão, VGV bilionário e participação da empresa do jogador

Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 16:00

Neymar Crédito: Reprodução

Um terreno pertencente à família do jogador Neymar será transformado em um empreendimento imobiliário de alto padrão no Sul do país. Localizado em Itapema, o espaço dará lugar a um edifício de 45 andares, com cobertura triplex avaliada em aproximadamente R$ 54 milhões.

O projeto integra os investimentos da NR Sports, empresa responsável pela gestão da carreira e dos negócios do atleta, que atua como sócia no empreendimento. Com cerca de 14,1 mil metros quadrados de área, o prédio terá 125 metros de altura e um valor geral de vendas estimado em R$ 650 milhões, voltado para um público de alta renda que busca exclusividade, conforto e privacidade.

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O Edify One, nome do edifício, está em fase de construção e promete reunir uma estrutura considerada de alto nível. O triplex, principal destaque do projeto, contará com ambientes integrados, incluindo salas amplas e espaço de jantar com capacidade para até 18 pessoas, além de conexão direta com uma sacada com vista para o mar.

Na área íntima, o imóvel terá cinco suítes. A suíte master ocupará cerca de 131 metros quadrados e contará com lounge, closet e uma banheira posicionada de frente para o oceano. O projeto também prevê elevador privativo, acessos independentes e um apartamento destinado a funcionários.

Além das unidades residenciais, o empreendimento inclui uma série de áreas de lazer e convivência. Entre elas estão sala de jogos, espaços de descanso e ambientes projetados especialmente para momentos de recuperação física. Um dos diferenciais é a academia panorâmica, desenvolvida com apoio de especialistas em arquitetura esportiva.

Enquanto amplia os investimentos fora de campo, Neymar segue atento ao futuro dentro das quatro linhas. Aos 34 anos, o camisa 10 do Santos Futebol Clube mantém o objetivo de disputar a próxima Copa do Mundo, o que pode marcar sua última participação no torneio.

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