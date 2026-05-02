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Após 14 anos e dois filhos, cantor sertanejo e influenciadora anunciam separação

Em comunicado, Matheus Aleixo e Paula Aires afirmam que seguem unidos “no respeito, no cuidado e no apoio mútuo”

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de maio de 2026 às 16:34

Matheus Aleixo e Paula Aires
Matheus Aleixo e Paula Aires Crédito: Reprodução

O cantor Matheus Aleixo e a influenciadora Paula Aires anunciaram neste sábado (2) o fim do relacionamento após 14 anos juntos. A decisão foi comunicada por meio de uma publicação conjunta no Instagram. Eles são pais de Davi, de 10 anos, e João Pedro, de 7.

Na mensagem, o ex-casal relembrou a trajetória construída ao longo dos anos. "Por 14 anos, nossa história foi escrita de uma forma linda. Com amor, admiração, parceria e muita dedicação. Construímos juntos uma família que nos enche de orgulho e uma trajetória marcada por conquistas que sempre levaremos conosco", escreveram.

Casal se separou após 14 anos

Matheus Aleixo e Paula Aires por Reprodução
Matheus Aleixo e Paula Aires por Reprodução
Matheus Aleixo e Paula Aires e um dos filhos por Reprodução
Matheus Aleixo e Paula Aires por Reprodução
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Matheus Aleixo e Paula Aires por Reprodução

Apesar do término, os dois destacaram que o sentimento permanece. "Em algum momento, porém, nossos caminhos passaram a seguir direções diferentes. Nossos objetivos individuais já não eram mais os mesmos. O amor não acabou, mas o nosso relacionamento como casal, sim. Não era algo que gostaríamos de trazer aqui, mas entendemos que, de alguma forma, esse assunto poderia chegar até vocês de uma maneira diferente. E não existe nada além disso. Seguimos caminhos distintos, mas permanecemos unidos no essencial: no respeito, no cuidado e no apoio mútuo."

Eles também pediram compreensão ao público diante do momento delicado. "Pedimos que respeitem esse momento difícil, e que não criem nem compartilhem ruídos ou inverdades. Continuem acreditando no amor e nunca desistam dele. Os próximos passos pertencem a Deus, e confiamos que Ele já está cuidando de tudo. Seremos sempre base um do outro, com o mesmo carinho que construímos ao longo desses 14 anos. Assim será, para sempre. Com amor, Paula e Matheus."

Nos comentários, Kauan, irmão e parceiro musical de Matheus, deixou uma mensagem de apoio. "Amo vocês, só Deus e a gente sabe o que se passa em cada casa, em cada família. Saibam que podem contar comigo, vocês dois, e meus sobrinhos para sempre. Deus sabe de tudo e é tudo no tempo dele! (Respeitem, pessoal, o tempo das pessoas). Te amo, irmão."

Tags:

Matheus Aleixo Paula Aires

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