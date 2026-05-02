CONFUSÃO

Campeã do BBB, Ana Paula Renault briga com donos de bar: 'Vão me respeitar'

Ex-BBB relata que problema com som alto já dura quase dois anos

Carol Neves

Publicado em 2 de maio de 2026 às 18:01

Ana Paula Renault Crédito: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais mostrou um desentendimento envolvendo Ana Paula Renault e responsáveis por um bar localizado nas proximidades de sua residência. A situação aconteceu no fim de semana, quando a campeã do “BBB26” decidiu ir pessoalmente até o estabelecimento após se incomodar com o som alto vindo do local.

A jornalista teria descido até o bar para pedir a redução do volume da música, alegando que o barulho estava prejudicando seu descanso. A tentativa de conversa, no entanto, não avançou de forma tranquila.

Antes e depois de Ana Paula Renault 1 de 24

Os responsáveis pelo estabelecimento recusaram o pedido, afirmando que o nível do som estaria dentro do que é permitido pela legislação. A resposta acabou intensificando o clima de tensão e desencadeando uma discussão mais acalorada. Em meio ao bate-boca, Ana Paula questionou: “Vão me respeitar hoje ou não vão? Estou perguntando…”.

Sem conseguir resolver a situação diretamente, a ex-BBB recorreu à Polícia Militar para tentar conter o problema. O caso ganhou repercussão após a circulação do vídeo nas redes sociais.

Ana Paula relata problema frequente

Depois da repercussão, Ana Paula Renault se pronunciou publicamente e afirmou que o episódio não se trata de um fato isolado, mas sim de um incômodo que, segundo ela, se arrasta há cerca de dois anos. De acordo com seu relato, o bar funcionaria como uma espécie de boate durante a madrugada, com funcionamento até cerca de 3h da manhã.

Ela afirma que o nível de som é tão elevado que afeta diretamente sua residência. “O volume faz as paredes do meu apartamento tremerem, móveis vibrarem e já derrubou uma porta da cristaleira no chão. Tenho rachaduras se alargando dia após dia”, relatou.

A jornalista também declarou que tentou resolver a situação por meios formais antes de tornar o caso público. Segundo ela, foram feitos registros em canais como o 156, além de boletins de ocorrência e acionamento do PSIU (Programa de Silêncio Urbano). Ainda assim, afirma que as fiscalizações não teriam sido eficazes. “Nas raras vezes em que ocorreram, foram conduzidas no andar errado, tornando o flagrante impossível”.

Outro ponto levantado por Ana Paula diz respeito à postura dos responsáveis pelo estabelecimento. Ela afirma que, em alguns momentos, os proprietários teriam tratado as reclamações com deboche e dito que “nada aconteceria com eles”.