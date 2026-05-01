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Ana Paula Renault defende fim da escala 6x1 no Dia dos Trabalhadores

Campeã do BBB 26 utilizou as redes sociais para apoiar a mudança na jornada de trabalho dos brasileiros nesta sexta-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 1 de maio de 2026 às 19:31

Ana Paula Renault
Ana Paula Renault Crédito: Reprodução

Jornalista e campeã do BBB 26, Ana Paula Renault aproveitou o Dia do Trabalhador, celebrado nesta sexta-feira (1º), para defender publicamente a pauta sobre a mudança na jornada de trabalho dos brasileiros. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela criticou o Congresso por priorizar a derrubada do veto presidencial ao PL da Dosimetria, um projeto que altera a forma de calcular penas, em vez de focar em medidas voltadas à melhoria de vida dos cidadãos, como a discussão sobre o fim da jornada 6x1.

"Dia do Trabalhador é mais do que parabéns", escreveu na legenda da publicação. "É sobre acordar cedo, trabalhar muito e ainda assim ter pouco tempo para viver. Por isso a escala 5x2 importa tanto. E vale lembrar: democracia é o nosso direito de ser ouvido e de influenciar decisões que afetam a nossa vida. Pesquise, conheça melhor quem você elege!!! O seu político de estimação está alinhado com o que você pensa e precisa?", finalizou a ex-BBB.

Ana Paula Renault

Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
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Sem filtro e sem medo, Ana Paula domina o BBB 26 e se firma como protagonista do jogo por Reprodução/Instagram
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Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram

A discussão sobre a proposta de encerrar o modelo 6x1 vem ganhando força nas redes sociais há alguns meses e, no dia 22 de abril, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta que busca alterar o regime atual. Agora, será criada uma comissão especial com o objetivo de debater o texto antes de sua votação no plenário da Casa. A expectativa do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), é que os deputados votem até o final de maio.

O interesse da jornalista pelo assunto não é recente. Durante o confinamento, ela já havia debatido a questão com a participante Tia Milena, que duvidava da aprovação do projeto pelos parlamentares.

"Tem que fazer passeata e ir para a rua pressionar. Antigamente não tinha férias, não tinha 13º (salário), e todas as vezes que iam sancionar algum direito do trabalhador, eles falavam que o Brasil ia quebrar. Quebrou com as férias? Não. Quebrou com o 13º? Não. Agora é isso: 5x2", reforçou na época.

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Tags:

ana Paula Renault Escala 6x1

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