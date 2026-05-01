SAÚDE

Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega, celebra última sessão de quimioterapia contra câncer de mama

Influenciadora digital reuniu familiares e amigos para comemorar a última etapa do tratamento em São Paulo

Kamila Macedo

Publicado em 1 de maio de 2026 às 18:18

Bruna Furlan é neta do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de "A Praça É Nossa" Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Bruna Furlan celebrou a conclusão de sua última sessão de quimioterapia no tratamento contra um câncer de mama. Em dezembro de 2025, aos 24 anos, ela descobriu um nódulo na mama direita e recebeu o diagnóstico da doença, identificada como carcinoma do tipo não especial, com expressão de receptores hormonais e HER2 negativo. Antes de iniciar os ciclos quimioterápicos, Bruna também realizou o congelamento de óvulos.

Nas redes sociais, a neta do humorista Carlos Alberto de Nóbrega compartilhou a vitória com os seguidores em duas etapas. Em um dos vídeos publicados, ela aparece tocando um sino decorado com balões para indicar o encerramento do tratamento. Já em formato de "vlog", a influenciadora registrou a rotina do último dia do tratamento na clínica médica.

Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega 1 de 8

Ao começar o vídeo, Bruna descreveu a data como "um dia de festa". Desde a saída de casa, os familiares a acompanharam até o centro de tratamento em um carro carimbado com frases como "última quimio" e "eu venci o câncer", recebendo o apoio e o buzinaço de outros motoristas nas ruas de São Paulo.

"Última vez passando por essa situação levemente humilhante", brincou Bruna em suas redes ao registrar o uso de uma touca térmica de crioterapia, técnica utilizada para diminuir a queda de cabelo durante o processo.

Ela foi acompanhada pelos pais e pelo namorado, o ator Gui Vieira, conhecido por integrar o elenco de "Chiquititas" (2013). Todos vestiam camisetas personalizadas com o rosto da influenciadora e a frase "Bubu fucked cancer" (em português, Bubu fodeu o câncer).