Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega, celebra última sessão de quimioterapia contra câncer de mama

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Kamila Macedo
Publicado em 1 de maio de 2026 às 18:18
A influenciadora digital Bruna Furlan celebrou a conclusão de sua última sessão de quimioterapia no tratamento contra um câncer de mama. Em dezembro de 2025, aos 24 anos, ela descobriu um nódulo na mama direita e recebeu o diagnóstico da doença, identificada como carcinoma do tipo não especial, com expressão de receptores hormonais e HER2 negativo. Antes de iniciar os ciclos quimioterápicos, Bruna também realizou o congelamento de óvulos.
Nas redes sociais, a neta do humorista Carlos Alberto de Nóbrega compartilhou a vitória com os seguidores em duas etapas. Em um dos vídeos publicados, ela aparece tocando um sino decorado com balões para indicar o encerramento do tratamento. Já em formato de "vlog", a influenciadora registrou a rotina do último dia do tratamento na clínica médica.
Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega
Ao começar o vídeo, Bruna descreveu a data como "um dia de festa". Desde a saída de casa, os familiares a acompanharam até o centro de tratamento em um carro carimbado com frases como "última quimio" e "eu venci o câncer", recebendo o apoio e o buzinaço de outros motoristas nas ruas de São Paulo.
"Última vez passando por essa situação levemente humilhante", brincou Bruna em suas redes ao registrar o uso de uma touca térmica de crioterapia, técnica utilizada para diminuir a queda de cabelo durante o processo.
Ela foi acompanhada pelos pais e pelo namorado, o ator Gui Vieira, conhecido por integrar o elenco de "Chiquititas" (2013). Todos vestiam camisetas personalizadas com o rosto da influenciadora e a frase "Bubu fucked cancer" (em português, Bubu fodeu o câncer).
A comemoração na clínica contou com balões e macarons personalizados, além de uma camiseta que foi assinada com canetinhas pelos presentes no Hospital e flores recebidas ao longo do dia. Ao retornar para casa, Bruna foi recebida por amigos e familiares, que usavam perucas para celebrar a melhora em seu quadro de saúde.