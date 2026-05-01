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Atriz americana revela por que não se casou com dono de fortuna de R$ 500 milhões e surpreende

Artista e ator se conheceram durante gravações de filme, mas ficaram juntos apenas anos depois

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de maio de 2026 às 19:12

Goldie Hawn e Kurt Russell
Goldie Hawn e Kurt Russell Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Goldie Hawn, de 80 anos, e o ator Kurt Russell, de 75 anos, é um dos casais mais longevos do cinema mundial, após 40 anos juntos. Os dois construíram uma fortuna com carreiras de sucesso e são donos de patrimônio milionário.

Kurt Russell é dono de um patrimônio de US$ 100 milhões, cerca de R$ 500 milhões. Já a atriz possui uma fortuna de US$ 90 milhões, cerca de R$ 450 milhões. No entanto, os dois nunca oficializaram o casamento.

Goldie Hawn

Atriz Goldie Hawn por Reprodução | Instagram
Atriz Goldie Hawn por Reprodução | Instagram
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Atriz Goldie Hawn por Reprodução | Instagram

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A artista revelou que os dois não se casaram por causa da liberdade no relacionamento. “Quando digo liberdade, quero dizer libertação. Não me sinto presa. Kurt e eu estamos simplesmente vivendo nossas vidas juntos. Temos filhos maravilhosos. É a combinação perfeita”, disse Goldie.

“Sou um pássaro. Se você deixar a porta da gaiola aberta, talvez eu nunca consiga voar para fora. Mas se você fechar essa porta, pela minha liberdade e independência, eu provavelmente arrancaria todas as minhas penas“, disse ela em entrevista no podcast Dan Buettner.

A atriz ainda abriu o coração e disse que o relacionamento dos dois teve alguns atritos. “Nem sempre concordamos em tudo, o que é normal. Nós dois somos muito espontâneos. Nosso relacionamento se alimentou de muita coisa boa, de muita vida maravilhosa que compartilhamos”, afirmou.

A artista definiu há muito tempo que não gostaria de se divorciar, por isso não pretende se casar. “Alguém precisa analisar a situação e perguntar: ‘Quantos divórcios são realmente divertidos? Quantos divórcios não custam dinheiro? Quantos divórcios fazem você odiar a pessoa ainda mais do que antes? Quantos divórcios prejudicaram crianças? Gosto da ideia de poder acordar de manhã e tomar decisões todos os dias se eu quiser estar aqui“, disse à CNN.

Goldie Hawn e Kurt Russell se conheceram em 1968 durante as gravações do filme “The Onde and Only, Genuine, Original Family Band”. No entanto, os dois não se interessaram romanticamente no momento. Em 1983, os dois se reencontraram, flertaram no teste para o filme “Swing Swift”, saíram para jantar e começaram a namorar durante as filmagens.

Juntos, eles criaram quatro filhos, sendo dois do primeiro casamento dela (Olivier Hudson, de 49 anos, e Kate Hudson, de 47 anos), um do primeiro casamento dele, (Boston, de 46 anos) e um da união deles (Wyatt Russell, de 39 anos).

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Casal Atriz Goldie Hawn

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