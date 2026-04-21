IMPRESSIONANTE

Como é a mansão de Vicky Safra, a mulher mais rica do Brasil, com 130 cômodos e 9 elevadores

Residência é imponente, sofisticada e maior do que a Casa Branca

Felipe Sena

Publicado em 21 de abril de 2026 às 08:11

Mansão é avaliada em R$ 2,89 bilhões Crédito: Reprodução

Donos de um patrimônio bilionário e conhecidos pelo sobrenome que dá nome ao banco Safra, a família Safra desponta como uma das mais ricas do Brasil. Entre um dos nomes mais conhecidos está o de Vicky Safra, dona de uma das maiores mansões do Brasil, que chegou a superar a Casa Branca, e considerada a mulher mais rica do país.

A mansão Safra fica localizada no Morumbi, Zona Sul de São Paulo, e é a 11ª maior residência do mundo, segundo ranking realizado pela Architectural Digest, revista especializada em arquitetura.

A mansão pertence a Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, dono do Banco Safra e considerado, em vida, o homem mais rico do Brasil, de acordo com a revista Forbes.

Mansão de Vicky Safra 1 de 11

Com mais de 11 mil m², a residência supera o tamanho da Casa Branca, que ocupa a 12ª posição no ranking. A mansão perde apenas para palácios como o de Versalhes, próximo a Paris, e o de Buckingham, em Londres, na 8ª e 7ª posições, respectivamente.

Inclusive, a mansão construída em 1955, foi inspirada no Palácio de Versalhes e nos palácios nobres romanos. Com mais de 130 cômodos distribuídos em cinco andares, a residência foi projetada pelo arquiteto francês Alain Raynaud, tem paisagismo de Burle Marx e seu próprio heliponto.

Cerca por verde e paisagens naturais, a residência tem uma arquitetura neoclássica sofisticada. No exterior, é possível observar uma construção com simetria diferente, que se assemelha a Versalhes, além de colunas brancas e um lago. A mansão ainda tem nove elevadores e duas piscinas (uma interna e uma externa). Hoje o imóvel está avaliado em R$ 2,89 bilhões.

Quem são os Safra

Joseph Safra tinha uma fortuna estimada, em 2020, quando morreu, em R$ 119,08 bilhões. Libanes naturalizado no Brasil, o banqueiro fez fortuna na década de 1960, para dar continuidades aos negócios do pai, Jacob. Ele e o irmão, Moise, foram oa grandes responsáveis pela ascenção do grupo.

Vicky Safra 1 de 7