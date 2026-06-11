REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana' - a reflexão de Carl Jung sobre empatia e conexão

O pensamento atribuído ao psiquiatra suíço continua sendo compartilhado ao falar sobre relações humanas, escuta genuína e a importância de enxergar as pessoas além dos rótulos e conhecimentos técnicos

Fernanda Varela

Publicado em 11 de junho de 2026 às 00:30

Carl Jung Crédito: Reprodução

Em uma sociedade que valoriza diplomas, especializações e conhecimento técnico, é fácil acreditar que respostas e métodos são suficientes para lidar com a complexidade humana. A reflexão atribuída a Carl Jung lembra que existe algo que nenhuma teoria pode substituir: a capacidade de se conectar verdadeiramente com outra pessoa.

10 curiosidades sobre Carl Jung 1 de 10

Conhecido por seus estudos sobre o inconsciente, os arquétipos e o desenvolvimento da personalidade, Jung acreditava que o encontro humano possui um valor transformador. Para ele, compreender alguém exige mais do que conhecimento intelectual; exige presença, sensibilidade e disposição para ouvir.

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por interações rápidas, excesso de informação e relações cada vez mais mediadas por telas. Em muitos casos, as pessoas não procuram soluções imediatas, mas alguém que seja capaz de compreender aquilo que estão vivendo.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Uma conversa sincera entre amigos, o acolhimento diante de uma dor, a escuta sem julgamentos ou a capacidade de oferecer apoio sem tentar controlar ou corrigir o outro.

O pensamento psicológico não diminui a importância do conhecimento ou da técnica. A ideia central está mais ligada ao reconhecimento de que, por trás de qualquer profissão ou papel social, continuam existindo seres humanos buscando compreensão e conexão.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à empatia, à inteligência emocional e à construção de vínculos significativos.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada décadas depois. Em um tempo em que o conhecimento está cada vez mais disponível, Jung lembra que algumas das experiências mais transformadoras da vida ainda acontecem no encontro genuíno entre duas pessoas.