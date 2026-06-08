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Frase do dia da Psicologia: 'Se eu sou o que tenho e perco o que tenho, quem eu sou, então?' - a reflexão de Erich Fromm sobre identidade e valor pessoal

O pensamento do psicanalista e filósofo continua sendo compartilhado ao falar sobre autoestima, consumismo e a tendência de definir a própria identidade por aquilo que se possui

Publicado em 8 de junho de 2026 às 01:00

Fromm defendia que amor verdadeiro exige maturidade emocional e autoconhecimento.
Fromm defendia que amor verdadeiro exige maturidade emocional e autoconhecimento. Crédito: Divulgação

Em uma sociedade que valoriza conquistas, patrimônio, status e reconhecimento, muitas pessoas acabam construindo a própria identidade sobre aquilo que possuem. O emprego, o dinheiro, a aparência, os bens materiais ou até a aprovação dos outros passam a funcionar como uma medida de valor pessoal. A reflexão de Erich Fromm atravessou décadas justamente porque questiona essa lógica.

10 curiosidades sobre Erich Fromm

Erich Fromm morreu em 1980, aos 79 anos. por Divulgação
Fromm nasceu na Alemanha e mais tarde se mudou para os Estados Unidos. por Divulgação
Suas reflexões influenciaram psicologia, filosofia e estudos sobre relações humanas. por Divulgação
Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Divulgação
O psicanalista criticava o excesso de produtividade e a pressão constante da sociedade moderna. por Divulgação
Fromm defendia que amor verdadeiro exige maturidade emocional e autoconhecimento. por Divulgação
O livro A Arte de Amar se tornou uma de suas obras mais famosas no mundo. por Divulgação
O autor acreditava que muitas pessoas vivem tentando preencher carências através de consumo e aprovação social. por Divulgação
Fromm estudou temas ligados ao vazio emocional e à sensação de desconexão na vida moderna. por Divulgação
Erich Fromm foi um dos principais pensadores sobre solidão, amor e comportamento humano no século 20. por Divulgação
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Erich Fromm morreu em 1980, aos 79 anos. por Divulgação

Conhecido por suas análises sobre felicidade, amor e comportamento humano, Fromm acreditava que existe uma diferença fundamental entre "ter" e "ser". Para ele, quando uma pessoa baseia sua identidade apenas em posses, conquistas ou títulos, corre o risco de perder a própria referência quando essas coisas desaparecem.

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por comparação constante, redes sociais e pressão por sucesso. Em muitos casos, a autoestima passa a depender de fatores externos que podem mudar a qualquer momento.

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Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Morrer é dolorosamente amargo, mas a ideia de ter de morrer sem ter vivido é insuportável' - a reflexão de Erich Fromm sobre propósito e existência

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Frase do dia da Psicologia: 'Se o amor fosse só um sentimento, não haveria base para a promessa de amar um ao outro para sempre' - a reflexão de Erich Fromm sobre afeto

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'O amor imaturo diz: eu te amo porque preciso de você. O amor maduro diz: eu preciso de você porque te amo' - a reflexão de Erich Fromm sobre dependência emocional

Frase do dia da Psicologia: 'O amor imaturo diz: eu te amo porque preciso de você. O amor maduro diz: eu preciso de você porque te amo' - a reflexão de Erich Fromm sobre dependência emocional

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. A perda de um emprego, o fim de um relacionamento, dificuldades financeiras ou mudanças de status social que fazem alguém questionar o próprio valor.

O pensamento psicológico não condena conquistas ou ambição. A ideia central está mais ligada à necessidade de construir uma identidade baseada em características internas, valores, princípios e experiências, e não apenas em bens ou reconhecimento externo.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à autoestima saudável e à importância do autoconhecimento para enfrentar mudanças inevitáveis da vida.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada décadas depois. Em um tempo em que muitas pessoas são incentivadas a mostrar o que têm, Fromm convida a uma pergunta mais profunda: quem permanece quando tudo aquilo que possuímos deixa de existir?

* Algumas frases históricas atribuídas a psicólogos, filósofos e pensadores podem apresentar diferentes traduções ao longo dos anos. Ainda assim, o pensamento central segue amplamente associado ao autor em obras, registros e interpretações históricas.

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