REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Se eu sou o que tenho e perco o que tenho, quem eu sou, então?' - a reflexão de Erich Fromm sobre identidade e valor pessoal

O pensamento do psicanalista e filósofo continua sendo compartilhado ao falar sobre autoestima, consumismo e a tendência de definir a própria identidade por aquilo que se possui

Publicado em 8 de junho de 2026 às 01:00

Fromm defendia que amor verdadeiro exige maturidade emocional e autoconhecimento. Crédito: Divulgação

Em uma sociedade que valoriza conquistas, patrimônio, status e reconhecimento, muitas pessoas acabam construindo a própria identidade sobre aquilo que possuem. O emprego, o dinheiro, a aparência, os bens materiais ou até a aprovação dos outros passam a funcionar como uma medida de valor pessoal. A reflexão de Erich Fromm atravessou décadas justamente porque questiona essa lógica.

10 curiosidades sobre Erich Fromm 1 de 10

Conhecido por suas análises sobre felicidade, amor e comportamento humano, Fromm acreditava que existe uma diferença fundamental entre "ter" e "ser". Para ele, quando uma pessoa baseia sua identidade apenas em posses, conquistas ou títulos, corre o risco de perder a própria referência quando essas coisas desaparecem.

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por comparação constante, redes sociais e pressão por sucesso. Em muitos casos, a autoestima passa a depender de fatores externos que podem mudar a qualquer momento.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. A perda de um emprego, o fim de um relacionamento, dificuldades financeiras ou mudanças de status social que fazem alguém questionar o próprio valor.

O pensamento psicológico não condena conquistas ou ambição. A ideia central está mais ligada à necessidade de construir uma identidade baseada em características internas, valores, princípios e experiências, e não apenas em bens ou reconhecimento externo.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à autoestima saudável e à importância do autoconhecimento para enfrentar mudanças inevitáveis da vida.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada décadas depois. Em um tempo em que muitas pessoas são incentivadas a mostrar o que têm, Fromm convida a uma pergunta mais profunda: quem permanece quando tudo aquilo que possuímos deixa de existir?