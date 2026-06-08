Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Superlua Nova em Gêmeos promete viradas, conversas decisivas e novos começos: veja as previsões para todos os signos de 8 a 14 de junho

A semana é marcada pela segunda Superlua do ano, que chega na noite de domingo e abre caminho para mudanças importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de junho de 2026 às 01:00

Lua Nova e signos
Lua Nova e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 8 a 14 de junho começa com a Lua passando por Áries, segue por Touro e chega a Gêmeos para um dos momentos mais importantes do mês: a Superlua Nova em Gêmeos, que acontece no domingo (14), às 23h54. Trata-se da segunda Superlua de 2026, após a Superlua Nova em Touro registrada em 16 de maio. O período favorece novos projetos, conversas esclarecedoras, aprendizados e decisões capazes de influenciar os próximos meses. A energia geminiana destaca comunicação, trocas de ideias, conexões e a coragem de experimentar caminhos diferentes. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O dia da sorte da semana (de 8 a 14 de junho) chega trazendo recomeços, oportunidades e viradas que podem mudar seu rumo

O dia da sorte da semana (de 8 a 14 de junho) chega trazendo recomeços, oportunidades e viradas que podem mudar seu rumo

Imagem - Alerta para a semana: 3 signos podem sentir um peso extra nos próximos dias, mas a situação tende a melhorar

Alerta para a semana: 3 signos podem sentir um peso extra nos próximos dias, mas a situação tende a melhorar

Imagem - Prepare o coração: a semana mais intensa para o amor em junho está chegando e promete mexer com o destino amoroso dos signos

Prepare o coração: a semana mais intensa para o amor em junho está chegando e promete mexer com o destino amoroso dos signos

Áries: A semana começa trazendo mais confiança e determinação para correr atrás dos seus objetivos. Você percebe que tem mais potencial do que imaginava e pode se sentir motivado a dar os primeiros passos em direção a uma meta importante. A passagem da Lua por Touro ajuda a organizar questões financeiras e incentiva escolhas mais conscientes. Já a Superlua Nova em Gêmeos movimenta a vida social, favorecendo encontros, conversas produtivas e momentos leves ao lado de pessoas queridas.

Dica cósmica: Uma boa conversa pode abrir portas que você nem imaginava.

Touro: Os primeiros dias pedem mais cautela com as palavras e menos impulsividade diante de situações que tiram sua paciência. A partir de quinta-feira, com a Lua no seu signo, você recupera o equilíbrio e encontra mais facilidade para resolver pendências e fortalecer relacionamentos. A Superlua Nova em Gêmeos destaca finanças, autoestima e valorização pessoal, abrindo espaço para novas estratégias de crescimento.

Dica cósmica: Reconhecer o próprio valor é o primeiro passo para prosperar.

Gêmeos: A semana traz inspiração, criatividade e uma sensação de que novas possibilidades estão surgindo ao seu redor. Os dias que antecedem a Superlua são ideais para refletir sobre quem você deseja ser daqui para frente. Como a lunação acontece no seu signo, este é um dos momentos mais importantes do ano para recomeços, mudanças de imagem, novos projetos e decisões pessoais.

Dica cósmica: Confie na sua capacidade de se reinventar.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
1 de 13
Televisão por Shutterstock

Câncer: O período favorece conexões importantes e mostra quem realmente está ao seu lado. Você tende a valorizar mais sua rede de apoio e a enxergar com clareza quais relações merecem investimento. A Superlua Nova em Gêmeos pede desaceleração e autocuidado, especialmente se você estiver acumulando cansaço ou responsabilidades demais.

Dica cósmica: Descansar também é uma forma de avançar.

Leão: A semana chega movimentada e cheia de oportunidades para expandir contatos, conhecer pessoas e explorar novos interesses. Ideias promissoras podem surgir nos primeiros dias, enquanto o fim de semana favorece aprendizados e participação em grupos ou projetos coletivos. A Superlua Nova abre portas para novas amizades e conexões que podem ter impacto duradouro.

Dica cósmica: Esteja aberto a pessoas que tragam novas perspectivas.

Virgem: O momento pede menos autocrítica e mais reconhecimento pelas conquistas que você já acumulou. A semana favorece atividades culturais, passeios e momentos que tragam prazer e inspiração. A Superlua Nova em Gêmeos ilumina a vida profissional e pode marcar o início de uma fase de mais visibilidade, responsabilidades ou crescimento na carreira.

Dica cósmica: Valorize seus talentos sem diminuir seus méritos.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
1 de 37
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Libra: Você começa a semana refletindo mais seriamente sobre metas e planos para o futuro. O período favorece organização, planejamento e decisões importantes. Com a chegada da Superlua Nova em Gêmeos, surge um forte desejo de aprender algo novo, viajar, ampliar horizontes ou investir em projetos que tragam crescimento pessoal.

Dica cósmica: Grandes mudanças começam quando você se permite explorar o desconhecido.

Escorpião: As relações ganham destaque ao longo da semana. É um bom momento para fortalecer vínculos, deixar mágoas para trás e abrir espaço para conexões mais saudáveis. A Superlua Nova em Gêmeos favorece processos de renovação emocional e pode ajudar você a encerrar ciclos que já não fazem sentido.

Dica cósmica: Soltar o passado pode ser o maior ato de liberdade.

Sagitário: A criatividade e a vontade de viver novas experiências ficam mais fortes nos próximos dias. Você também pode refletir sobre relacionamentos antigos e sobre tudo o que aprendeu ao longo do caminho. A Superlua Nova em Gêmeos movimenta parcerias, acordos e a vida amorosa, trazendo mudanças importantes para a forma como você se relaciona.

Dica cósmica: Ouvir o outro com atenção pode transformar uma relação.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
1 de 13
O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Questões ligadas ao lar, à família e à rotina ganham destaque. A semana favorece organização, planejamento e decisões práticas para melhorar o dia a dia. A Superlua Nova em Gêmeos marca um excelente momento para criar hábitos mais saudáveis, reorganizar compromissos e buscar mais equilíbrio entre responsabilidades e bem-estar.

Dica cósmica: Pequenas mudanças na rotina podem gerar grandes resultados.

Aquário: Sua criatividade fica em alta e pode render ideias interessantes para projetos pessoais ou profissionais. A passagem da Lua por Touro favorece melhorias no ambiente doméstico e momentos agradáveis ao lado da família. Já a Superlua Nova em Gêmeos traz leveza, diversão e oportunidades para viver novas experiências afetivas.

Dica cósmica: Permita-se aproveitar mais os momentos de alegria.

Peixes: A semana começa trazendo mais confiança para assumir responsabilidades e mostrar suas capacidades. Ao longo dos dias, você percebe a importância de construir alianças e fortalecer contatos estratégicos. A Superlua Nova em Gêmeos movimenta assuntos familiares e domésticos, abrindo espaço para mudanças positivas dentro de casa ou na convivência com pessoas próximas.

Dica cósmica: A estabilidade que você procura começa pelas bases que constrói hoje.

Tags:

Signo Gêmeos Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Primeira Miss Bumbum desabafa sobre como título destruiu sua vida amorosa

Primeira Miss Bumbum desabafa sobre como título destruiu sua vida amorosa
Imagem - A psicologia diz que crianças das décadas de 1960 e 1970 não se tornaram fortes por uma educação melhor, mas porque aprenderam a controlar as próprias emoções

A psicologia diz que crianças das décadas de 1960 e 1970 não se tornaram fortes por uma educação melhor, mas porque aprenderam a controlar as próprias emoções
Imagem - Se você ouvir esses pássaros cantando no jardim de casa durante o dia: o que isso significa e por que é um bom sinal

Se você ouvir esses pássaros cantando no jardim de casa durante o dia: o que isso significa e por que é um bom sinal