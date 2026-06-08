ASTROLOGIA

Superlua Nova em Gêmeos promete viradas, conversas decisivas e novos começos: veja as previsões para todos os signos de 8 a 14 de junho

A semana é marcada pela segunda Superlua do ano, que chega na noite de domingo e abre caminho para mudanças importantes

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de junho de 2026 às 01:00

Lua Nova e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 8 a 14 de junho começa com a Lua passando por Áries, segue por Touro e chega a Gêmeos para um dos momentos mais importantes do mês: a Superlua Nova em Gêmeos, que acontece no domingo (14), às 23h54. Trata-se da segunda Superlua de 2026, após a Superlua Nova em Touro registrada em 16 de maio. O período favorece novos projetos, conversas esclarecedoras, aprendizados e decisões capazes de influenciar os próximos meses. A energia geminiana destaca comunicação, trocas de ideias, conexões e a coragem de experimentar caminhos diferentes. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A semana começa trazendo mais confiança e determinação para correr atrás dos seus objetivos. Você percebe que tem mais potencial do que imaginava e pode se sentir motivado a dar os primeiros passos em direção a uma meta importante. A passagem da Lua por Touro ajuda a organizar questões financeiras e incentiva escolhas mais conscientes. Já a Superlua Nova em Gêmeos movimenta a vida social, favorecendo encontros, conversas produtivas e momentos leves ao lado de pessoas queridas.

Dica cósmica: Uma boa conversa pode abrir portas que você nem imaginava.

Touro: Os primeiros dias pedem mais cautela com as palavras e menos impulsividade diante de situações que tiram sua paciência. A partir de quinta-feira, com a Lua no seu signo, você recupera o equilíbrio e encontra mais facilidade para resolver pendências e fortalecer relacionamentos. A Superlua Nova em Gêmeos destaca finanças, autoestima e valorização pessoal, abrindo espaço para novas estratégias de crescimento.

Dica cósmica: Reconhecer o próprio valor é o primeiro passo para prosperar.

Gêmeos: A semana traz inspiração, criatividade e uma sensação de que novas possibilidades estão surgindo ao seu redor. Os dias que antecedem a Superlua são ideais para refletir sobre quem você deseja ser daqui para frente. Como a lunação acontece no seu signo, este é um dos momentos mais importantes do ano para recomeços, mudanças de imagem, novos projetos e decisões pessoais.

Dica cósmica: Confie na sua capacidade de se reinventar.

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Câncer: O período favorece conexões importantes e mostra quem realmente está ao seu lado. Você tende a valorizar mais sua rede de apoio e a enxergar com clareza quais relações merecem investimento. A Superlua Nova em Gêmeos pede desaceleração e autocuidado, especialmente se você estiver acumulando cansaço ou responsabilidades demais.

Dica cósmica: Descansar também é uma forma de avançar.

Leão: A semana chega movimentada e cheia de oportunidades para expandir contatos, conhecer pessoas e explorar novos interesses. Ideias promissoras podem surgir nos primeiros dias, enquanto o fim de semana favorece aprendizados e participação em grupos ou projetos coletivos. A Superlua Nova abre portas para novas amizades e conexões que podem ter impacto duradouro.

Dica cósmica: Esteja aberto a pessoas que tragam novas perspectivas.

Virgem: O momento pede menos autocrítica e mais reconhecimento pelas conquistas que você já acumulou. A semana favorece atividades culturais, passeios e momentos que tragam prazer e inspiração. A Superlua Nova em Gêmeos ilumina a vida profissional e pode marcar o início de uma fase de mais visibilidade, responsabilidades ou crescimento na carreira.

Dica cósmica: Valorize seus talentos sem diminuir seus méritos.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Libra: Você começa a semana refletindo mais seriamente sobre metas e planos para o futuro. O período favorece organização, planejamento e decisões importantes. Com a chegada da Superlua Nova em Gêmeos, surge um forte desejo de aprender algo novo, viajar, ampliar horizontes ou investir em projetos que tragam crescimento pessoal.

Dica cósmica: Grandes mudanças começam quando você se permite explorar o desconhecido.

Escorpião: As relações ganham destaque ao longo da semana. É um bom momento para fortalecer vínculos, deixar mágoas para trás e abrir espaço para conexões mais saudáveis. A Superlua Nova em Gêmeos favorece processos de renovação emocional e pode ajudar você a encerrar ciclos que já não fazem sentido.

Dica cósmica: Soltar o passado pode ser o maior ato de liberdade.

Sagitário: A criatividade e a vontade de viver novas experiências ficam mais fortes nos próximos dias. Você também pode refletir sobre relacionamentos antigos e sobre tudo o que aprendeu ao longo do caminho. A Superlua Nova em Gêmeos movimenta parcerias, acordos e a vida amorosa, trazendo mudanças importantes para a forma como você se relaciona.

Dica cósmica: Ouvir o outro com atenção pode transformar uma relação.

O café ideal para cada signo 1 de 13

Capricórnio: Questões ligadas ao lar, à família e à rotina ganham destaque. A semana favorece organização, planejamento e decisões práticas para melhorar o dia a dia. A Superlua Nova em Gêmeos marca um excelente momento para criar hábitos mais saudáveis, reorganizar compromissos e buscar mais equilíbrio entre responsabilidades e bem-estar.

Dica cósmica: Pequenas mudanças na rotina podem gerar grandes resultados.

Aquário: Sua criatividade fica em alta e pode render ideias interessantes para projetos pessoais ou profissionais. A passagem da Lua por Touro favorece melhorias no ambiente doméstico e momentos agradáveis ao lado da família. Já a Superlua Nova em Gêmeos traz leveza, diversão e oportunidades para viver novas experiências afetivas.

Dica cósmica: Permita-se aproveitar mais os momentos de alegria.

Peixes: A semana começa trazendo mais confiança para assumir responsabilidades e mostrar suas capacidades. Ao longo dos dias, você percebe a importância de construir alianças e fortalecer contatos estratégicos. A Superlua Nova em Gêmeos movimenta assuntos familiares e domésticos, abrindo espaço para mudanças positivas dentro de casa ou na convivência com pessoas próximas.