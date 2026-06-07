ASTROLOGIA

Prepare o coração: a semana mais intensa para o amor em junho está chegando e promete mexer com o destino amoroso dos signos

Entre os dias 8 e 14 de junho, dois movimentos importantes favorecem encontros, declarações, reconciliações e novos capítulos no romance

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de junho de 2026 às 13:00

Signos e amor Crédito: Imagem criada com IA

Se existe uma semana capaz de fazer o amor ganhar protagonismo em junho, ela acontece entre os dias 8 e 14. O período reúne dois dos movimentos mais favoráveis para os relacionamentos: a conjunção entre Vênus e Júpiter em 9 de junho e a entrada de Vênus em Leão em 13 de junho.

Na astrologia, Vênus está ligada ao amor, aos relacionamentos, ao prazer e à atração. Júpiter, por sua vez, simboliza expansão, crescimento e oportunidades. Quando essas energias se encontram, os sentimentos tendem a ficar mais generosos, os encontros mais significativos e as conexões mais intensas.

Já a chegada de Vênus em Leão traz uma dose extra de coragem emocional. É uma energia que incentiva demonstrações de afeto, gestos grandiosos e a vontade de viver o amor sem medo de julgamentos. Por isso, muitos astrólogos apontam essa como uma das semanas mais favoráveis para a vida amorosa em todo o mês de junho.

Áries: O amor ganha um tom mais leve e espontâneo. A semana favorece paqueras, encontros divertidos e momentos de cumplicidade. Quem está em um relacionamento pode redescobrir o prazer de fazer planos juntos. Solteiros tendem a chamar atenção sem muito esforço.

Dica cósmica: Às vezes, um gesto simples cria mais conexão do que uma grande declaração.

Touro: Segurança emocional será uma das palavras-chave do período. Conversas sinceras ajudam a fortalecer vínculos e esclarecer sentimentos. É uma semana excelente para construir confiança e aprofundar relações que já existem.

Dica cósmica: O amor cresce quando existe espaço para diálogo e acolhimento.

Gêmeos: A comunicação será seu maior trunfo. Novas conexões podem surgir de conversas inesperadas, enquanto casais encontram mais facilidade para alinhar expectativas e sonhos para o futuro.

Dica cósmica: Nem toda conversa importante precisa ser séria. Leveza também aproxima.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Câncer: O momento favorece a expressão dos sentimentos. Você pode sentir mais coragem para falar sobre emoções que estavam guardadas há algum tempo. A vulnerabilidade tende a aproximar pessoas que realmente importam.

Dica cósmica: Mostrar o que sente pode ser exatamente o que faltava para uma relação evoluir.

Leão: Com Vênus chegando ao seu signo no dia 13, o magnetismo fica praticamente impossível de ignorar. Você tende a atrair olhares, admiradores e oportunidades românticas. Casais também vivem uma fase mais calorosa e apaixonada.

Dica cósmica: Confiança é atraente, mas autenticidade é irresistível.

Virgem: Emoções que estavam escondidas podem vir à tona. O período favorece reflexões importantes sobre o que você realmente deseja viver no amor. Algumas respostas chegam quando você para de tentar controlar tudo.

Dica cósmica: Nem sempre o coração segue a lógica, e tudo bem.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Libra: Uma das energias mais favorecidas da semana. O clima romântico tende a fluir com mais naturalidade, trazendo harmonia para relações existentes e oportunidades interessantes para quem está solteiro.

Dica cósmica: O equilíbrio que você procura começa quando permite que o outro também se aproxime.

Escorpião: O amor pode surgir ou ganhar força em ambientes que você frequenta regularmente. A semana favorece aproximações inesperadas e momentos de maior confiança. Sua intensidade será percebida de forma positiva.

Dica cósmica: Nem toda conexão precisa ser testada antes de ser vivida.

Sagitário: Aventuras, passeios e experiências diferentes podem criar oportunidades especiais no amor. O período favorece encontros espontâneos e histórias que começam de forma surpreendente.

Dica cósmica: Algumas das melhores histórias surgem quando você sai da rotina.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio: Conversas profundas ajudam a fortalecer laços e criar mais intimidade. Você tende a perceber quem realmente está disposto a construir algo consistente ao seu lado.

Dica cósmica: Relações sólidas também precisam de demonstrações de afeto.

Aquário: Os relacionamentos ganham destaque e pedem mais atenção. O momento favorece entendimento, cooperação e decisões importantes para o futuro de algumas conexões.

Dica cósmica: Escutar pode ser tão transformador quanto falar.

Peixes: Pequenos gestos de carinho terão um impacto enorme nesta semana. O amor aparece nas atitudes do dia a dia e nos detalhes que costumam passar despercebidos.