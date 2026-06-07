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Prepare o coração: a semana mais intensa para o amor em junho está chegando e promete mexer com o destino amoroso dos signos

Entre os dias 8 e 14 de junho, dois movimentos importantes favorecem encontros, declarações, reconciliações e novos capítulos no romance

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de junho de 2026 às 13:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem criada com IA

Se existe uma semana capaz de fazer o amor ganhar protagonismo em junho, ela acontece entre os dias 8 e 14. O período reúne dois dos movimentos mais favoráveis para os relacionamentos: a conjunção entre Vênus e Júpiter em 9 de junho e a entrada de Vênus em Leão em 13 de junho.

Na astrologia, Vênus está ligada ao amor, aos relacionamentos, ao prazer e à atração. Júpiter, por sua vez, simboliza expansão, crescimento e oportunidades. Quando essas energias se encontram, os sentimentos tendem a ficar mais generosos, os encontros mais significativos e as conexões mais intensas.

Já a chegada de Vênus em Leão traz uma dose extra de coragem emocional. É uma energia que incentiva demonstrações de afeto, gestos grandiosos e a vontade de viver o amor sem medo de julgamentos. Por isso, muitos astrólogos apontam essa como uma das semanas mais favoráveis para a vida amorosa em todo o mês de junho.

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Áries: O amor ganha um tom mais leve e espontâneo. A semana favorece paqueras, encontros divertidos e momentos de cumplicidade. Quem está em um relacionamento pode redescobrir o prazer de fazer planos juntos. Solteiros tendem a chamar atenção sem muito esforço.

Dica cósmica: Às vezes, um gesto simples cria mais conexão do que uma grande declaração.

Touro: Segurança emocional será uma das palavras-chave do período. Conversas sinceras ajudam a fortalecer vínculos e esclarecer sentimentos. É uma semana excelente para construir confiança e aprofundar relações que já existem.

Dica cósmica: O amor cresce quando existe espaço para diálogo e acolhimento.

Gêmeos: A comunicação será seu maior trunfo. Novas conexões podem surgir de conversas inesperadas, enquanto casais encontram mais facilidade para alinhar expectativas e sonhos para o futuro.

Dica cósmica: Nem toda conversa importante precisa ser séria. Leveza também aproxima.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Câncer: O momento favorece a expressão dos sentimentos. Você pode sentir mais coragem para falar sobre emoções que estavam guardadas há algum tempo. A vulnerabilidade tende a aproximar pessoas que realmente importam.

Dica cósmica: Mostrar o que sente pode ser exatamente o que faltava para uma relação evoluir.

Leão: Com Vênus chegando ao seu signo no dia 13, o magnetismo fica praticamente impossível de ignorar. Você tende a atrair olhares, admiradores e oportunidades românticas. Casais também vivem uma fase mais calorosa e apaixonada.

Dica cósmica: Confiança é atraente, mas autenticidade é irresistível.

Virgem: Emoções que estavam escondidas podem vir à tona. O período favorece reflexões importantes sobre o que você realmente deseja viver no amor. Algumas respostas chegam quando você para de tentar controlar tudo.

Dica cósmica: Nem sempre o coração segue a lógica, e tudo bem.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Uma das energias mais favorecidas da semana. O clima romântico tende a fluir com mais naturalidade, trazendo harmonia para relações existentes e oportunidades interessantes para quem está solteiro.

Dica cósmica: O equilíbrio que você procura começa quando permite que o outro também se aproxime.

Escorpião: O amor pode surgir ou ganhar força em ambientes que você frequenta regularmente. A semana favorece aproximações inesperadas e momentos de maior confiança. Sua intensidade será percebida de forma positiva.

Dica cósmica: Nem toda conexão precisa ser testada antes de ser vivida.

Sagitário: Aventuras, passeios e experiências diferentes podem criar oportunidades especiais no amor. O período favorece encontros espontâneos e histórias que começam de forma surpreendente.

Dica cósmica: Algumas das melhores histórias surgem quando você sai da rotina.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Capricórnio: Conversas profundas ajudam a fortalecer laços e criar mais intimidade. Você tende a perceber quem realmente está disposto a construir algo consistente ao seu lado.

Dica cósmica: Relações sólidas também precisam de demonstrações de afeto.

Aquário: Os relacionamentos ganham destaque e pedem mais atenção. O momento favorece entendimento, cooperação e decisões importantes para o futuro de algumas conexões.

Dica cósmica: Escutar pode ser tão transformador quanto falar.

Peixes: Pequenos gestos de carinho terão um impacto enorme nesta semana. O amor aparece nas atitudes do dia a dia e nos detalhes que costumam passar despercebidos.

Dica cósmica: Valorize quem demonstra cuidado através das pequenas ações.

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Signo Amor Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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