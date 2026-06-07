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Jennifer Lopez aparece sem maquiagem para vender produto, mas seguidores detonam: 'Seria realista se não tivesse filtro'

Cantora mostrou rotina de cuidados com a pele aos 56 anos e dividiu opiniões nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de junho de 2026 às 11:28

Jennifer Lopez Crédito: Reprodução/Instagram

Jennifer Lopez chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar um vídeo em que aparece sem maquiagem para falar sobre sua rotina de beleza. A cantora e atriz de 56 anos aproveitou a publicação para divulgar um sérum de sua marca, a JLo Beauty, usado em seus cuidados noturnos com a pele.

No vídeo, a artista detalhou como os cuidados com a pele são seus aliados, e afirmou que estava com o rosto completamente limpo ao mostrar o resultado dos tratamentos que realiza diariamente. "Esta sou eu logo de manhã, sem nada no rosto", declarou.

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JLo falou que tem usado um novo produto de sua linha de beleza no skincare noturno. Segundo ela, o produto utilizado contém retinal e vitamina C na composição e faz parte de sua rotina antes de dormir.

Apesar dos elogios recebidos por muitos fãs, a publicação gerou questionamentos. Nos comentários, diversos seguidores afirmaram acreditar que a gravação teria sido feita com algum tipo de filtro de imagem.

"Tire o filtro para que a gente acredite em você", falou uma pessoa. "Teria sido muito melhor e realista se não tivesse usado um filtro!", escreveu mais uma internauta. "Não tem nada no rosto, só filtro", comentou outra.

Nas últimas semanas, Jennifer Lopez tem compartilhado detalhes sobre seus hábitos de beleza, alimentação e exercícios físicos. Em entrevista recente ao programa ExtraTV, ela explicou como se prepara para cenas em que precisa usar biquíni

"Você sabe que vai aparecer na tela... Tem que estar preparada na academia e se alimentando corretamente. Trata-se de comer de forma saudável, comer as coisas certas, fazer exercício e ser consistente. Digo isso o tempo todo", afirmou.

A artista também relembrou um momento delicado de sua vida ao comentar o visual escolhido para o Met Gala de 2024. Segundo ela, o evento aconteceu durante um período difícil marcado pelo processo de separação de Ben Affleck. "Sabe, é engraçado, foi uma época difícil da minha vida. Lembro que eu tinha perdido muito peso...", iniciou.