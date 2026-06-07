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Gretchen diz que recebeu influência extraterrestre ainda na barriga da mãe: 'Percebo influências em mim'

Cantora afirma ter cicatrização incomum, audição sensível e outros traços que associa a um relato sobre contato com ETs

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de junho de 2026 às 10:42

Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen

Gretchen voltou a chamar atenção nas redes sociais após compartilhar uma história curiosa envolvendo extraterrestres. A cantora afirmou acreditar que recebeu influências de seres de outro planeta ainda durante a gravidez de sua mãe.

Segundo a artista, a teoria surgiu a partir de um livro que sua mãe possuía e que abordava mulheres grávidas em 1959 que teriam recebido algum tipo de influência extraterrestre. De acordo com Gretchen, a publicação descrevia características que poderiam ser observadas nos filhos dessas gestantes.

"Existia um livro que dizia que as mulheres que estavam grávidas em 1959 recebiam influências extraterrestres", contou. Ela falou que a publicação se perdeu em meio a mudanças da família, mas dizia que os bebês nascidos nesse contexto tinham sintomas dessa influência, como alta capacidade de cicatrização, olfato aguçado e audição extremamente sensível.

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A cantora afirmou identificar em si alguns dos traços citados na obra. "Por exemplo, a minha cicatrização. Ela é simplesmente única. Os próprios médicos não têm explicação. Eu fiz essa boca (em relação a um preenchimento labial) no sábado passado e tirei os pontos ontem de manhã. A cicatrização, com apenas três dias, já estava perfeita", relatou.

Gretchen também relembrou experiências durante suas gestações e afirmou que médicos teriam se impressionado com a ausência de marcas de cesarianas anteriores. "Quando tive meus filhos, eu não tinha dilatação, então sempre precisei fazer cesárea. A primeira foi a do Thammy, tudo bem. Depois, fui ter meu segundo filho, e o médico falou: ‘Olha, só pode até três cesáreas’. Eu respondi: ‘Tá bem’. Quando chegou o terceiro filho, que foi o Sérgio, o meu médico, que era o doutor José Bento falou: É impressionante! Seu útero não tem cicatriz, não tem marca de que você passou por uma cesárea'", disse.

"Eu falei: ‘Mas que bom, né?’. Fiquei feliz! Quando fui ter a Giullia, que foi a quinta cesárea, o meu médico, um obstetra de Recife, disse a mesma coisa: ‘Mas o seu útero não tem cicatriz de cesárea. Como assim?’. Por dentro, não existia nenhuma cicatriz. Então, esse fator regenerador que existe no meu corpo é um dos sintomas", continuou.

Além disso, ela citou outras características que acredita estarem relacionadas a essa suposta influência, como olfato aguçado e audição extremamente sensível. "O outro sintoma é o olfato. Um olfato absurdo. Eu consigo perceber cheiros de muito longe. A audição também é extremamente sensível. Quando meus filhos eram pequenos, eu escutava os pezinhos deles andando descalços pela casa".

A artista afirmou que percebe esses sinais principalmente na fase adulta e garantiu que fala sobre o assunto há muitos anos. "Eu percebo algumas dessas características em mim, principalmente agora que já sou adulta. E não é brincadeira, gente. Não é porque eu queira aparecer. Eu falo disso há anos. Acho que até em ‘A Fazenda’ já contei essa história. Isso é verdade! Realmente acontece comigo".

Gretchen também contou que, ocasionalmente, escuta sons agudos que associa à aproximação desses seres. "Se eu sou ET ou não, eu não sei. Mas, de vez em quando, eu escuto uns sons bem fininhos e aí sei que eles estão se aproximando", afirmou.

Apesar da repercussão, a cantora ressaltou que não pretende convencer ninguém de sua teoria e reconheceu que muitas pessoas podem encarar o relato com ceticismo.

"Gente, pode parecer engraçado. As pessoas podem achar que é brincadeira ou que eu estou inventando para aparecer. Mas não é nada disso. Quem realmente conhece a minha história sabe que eu conto isso há muitos anos. Minha mãe, infelizmente, já não tem mais memória para lembrar de tudo o que aconteceu. Ela está com quase 93 anos. Então, certamente, já não consegue recordar para contar tudo a vocês. Mas, se estivesse bem, contaria, com certeza", falou.