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Era real? Angélica confessa que acreditou em rivalidade com Xuxa e Eliana: 'Todo mundo contava essa história'

Apresentadora relembrou os bastidores da época em que comandava programas infantis no podcast "Cá Entre Nós"

Kamila Macedo

Publicado em 5 de junho de 2026 às 22:17

Em ordem: Eliana, Xuxa e Angélica Crédito: Reprodução

A suposta rivalidade que marcou a trajetória das principais apresentadoras infantis dos anos 1990 voltou a ser pauta. Em entrevista ao podcast “Cá Entre Nós”, comandado por Fátima Bernardes e Beatriz Bonemer na última quinta-feira (4), Angélica abriu o jogo sobre a competição criada pela mídia entre ela, Xuxa e Eliana.

"Claro que em algum momento a gente também acreditou nessa rivalidade, porque todo mundo contava essa história", confessou a loira.

Para a esposa de Luciano Huck, a disputa era alimentada por puro interesse de terceiros, sem qualquer preocupação com o trio de apresentadoras. "Durante a nossa geração, foi criado esse movimento para ser um Fla-Flu mesmo. Isso era bom para quem? Isso era bom para a mídia, isso era bom para os homens, mas não para a gente, não para as mulheres", desabafou.

Angélica 1 de 12

Angélica destacou que a histórica apresentação das três juntas no palco do Criança Esperança, em 2025, foi o momento perfeito para virar essa página e deixar um recado claro para o público.