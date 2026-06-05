Era real? Angélica confessa que acreditou em rivalidade com Xuxa e Eliana: 'Todo mundo contava essa história'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 5 de junho de 2026 às 22:17
A suposta rivalidade que marcou a trajetória das principais apresentadoras infantis dos anos 1990 voltou a ser pauta. Em entrevista ao podcast “Cá Entre Nós”, comandado por Fátima Bernardes e Beatriz Bonemer na última quinta-feira (4), Angélica abriu o jogo sobre a competição criada pela mídia entre ela, Xuxa e Eliana.
"Claro que em algum momento a gente também acreditou nessa rivalidade, porque todo mundo contava essa história", confessou a loira.
Para a esposa de Luciano Huck, a disputa era alimentada por puro interesse de terceiros, sem qualquer preocupação com o trio de apresentadoras. "Durante a nossa geração, foi criado esse movimento para ser um Fla-Flu mesmo. Isso era bom para quem? Isso era bom para a mídia, isso era bom para os homens, mas não para a gente, não para as mulheres", desabafou.
Angélica
Angélica destacou que a histórica apresentação das três juntas no palco do Criança Esperança, em 2025, foi o momento perfeito para virar essa página e deixar um recado claro para o público.
"A gente estava ali fomentando uma situação péssima para as meninas, de aprenderem com suas ídolas a rivalizar, a serem competidoras uma da outra. Foi emblemático por isso. A gente chegou num momento e falou: 'Olha, isso mudou, não é mais assim, acabou essa história'", declarou.