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Mãe de Endrick elogia Gabriely Miranda e afasta rumores de desavenças com a nora

Após especulações de crise familiar, Cíntia Ramos destacou o papel da influenciadora na nova fase do jogador

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 5 de junho de 2026 às 17:00

Mãe e esposa de Endrick
Mãe e esposa de Endrick Crédito: Reprodução

Especulações sobre uma suposta indireta de Gabriely Miranda, esposa de Endrick, para Cíntia Ramos, mãe do jogador, ganharam força na última semana. No entanto, o cenário parece indicar apenas um mal-entendido. Afastando os boatos de atrito, a sogra elogiou Gabriely durante uma entrevista à ESPN, publicada nesta quinta-feira (4).

Ao analisar o atual momento da carreira do filho, Cíntia comentou a transferência do atacante para o futebol francês, agora no Real Madrid. Segundo ela, a escolha pelo empréstimo ao Lyon foi estratégica para assegurar mais tempo de jogo e, consequentemente, fortalecer suas chances de convocação para a Seleção Brasileira.

"Foi boa a ida dele para o Lyon, ele mostrou mais o futebol. Teve ótimas atuações, o Lyon o recebeu muito bem. Graças a Deus, ele tem tido boas decisões. A esposa tem ajudado também", disse Cíntia no bate-papo.

Endrick e Gabriely Miranda

Endrick e Gabriely Miranda fazem chá revelação e descobrem que estão esperando um menino por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Gabriely Miranda e Endrick fantasiados para o Halloween de Virginia e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Gabriely Miranda e Endrick fantasiados para o Halloween de Virginia e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Gabriely Miranda e Endrick fantasiados para o Halloween de Virginia e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Casamento de Endrick e Gabriely Miranda em Madrid por Reprodução/Instagram
Casamento de Endrick e Gabriely Miranda em Madrid por Reprodução/Instagram
Gabriely Miranda e Endrick por Reprodução/Instagram
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Endrick e Gabriely Miranda fazem chá revelação e descobrem que estão esperando um menino por Reprodução/Instagram

Os rumores de uma crise familiar começaram na última terça-feira (2), quando Gabriely compartilhou um texto sobre desrespeito à maternidade. A influenciadora, que espera o primeiro filho do casal, publicou a reflexão em suas redes sociais: “Você só vai me desrespeitar com mãe uma vez. Depois vai perder acesso ao meu filho, notícias, e a presença em nossas vidas”, dizia a postagem.

Diante da forte repercussão, Miranda utilizou as redes sociais para esclarecer que a publicação não era direcionada a ninguém e refletia apenas suas próprias perspectivas sobre a maternidade.

"Vocês se passam às vezes. O post é sobre mim, sobre o jeito que eu vou e estou lidando em relação à minha maternidade. Não tem nada a ver com ninguém. Vocês gostam de tacar hater em mulher o tempo inteiro, e arrumar coisa onde não existe! Santo Deus. Por favor, parem", rebateu em um perfil de entretenimento.

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Endrick Gabriely Miranda

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