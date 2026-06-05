Mãe de Endrick elogia Gabriely Miranda e afasta rumores de desavenças com a nora

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Kamila Macedo
Publicado em 5 de junho de 2026 às 17:00
Especulações sobre uma suposta indireta de Gabriely Miranda, esposa de Endrick, para Cíntia Ramos, mãe do jogador, ganharam força na última semana. No entanto, o cenário parece indicar apenas um mal-entendido. Afastando os boatos de atrito, a sogra elogiou Gabriely durante uma entrevista à ESPN, publicada nesta quinta-feira (4).
Ao analisar o atual momento da carreira do filho, Cíntia comentou a transferência do atacante para o futebol francês, agora no Real Madrid. Segundo ela, a escolha pelo empréstimo ao Lyon foi estratégica para assegurar mais tempo de jogo e, consequentemente, fortalecer suas chances de convocação para a Seleção Brasileira.
"Foi boa a ida dele para o Lyon, ele mostrou mais o futebol. Teve ótimas atuações, o Lyon o recebeu muito bem. Graças a Deus, ele tem tido boas decisões. A esposa tem ajudado também", disse Cíntia no bate-papo.
Endrick e Gabriely Miranda
Os rumores de uma crise familiar começaram na última terça-feira (2), quando Gabriely compartilhou um texto sobre desrespeito à maternidade. A influenciadora, que espera o primeiro filho do casal, publicou a reflexão em suas redes sociais: “Você só vai me desrespeitar com mãe uma vez. Depois vai perder acesso ao meu filho, notícias, e a presença em nossas vidas”, dizia a postagem.
Diante da forte repercussão, Miranda utilizou as redes sociais para esclarecer que a publicação não era direcionada a ninguém e refletia apenas suas próprias perspectivas sobre a maternidade.
"Vocês se passam às vezes. O post é sobre mim, sobre o jeito que eu vou e estou lidando em relação à minha maternidade. Não tem nada a ver com ninguém. Vocês gostam de tacar hater em mulher o tempo inteiro, e arrumar coisa onde não existe! Santo Deus. Por favor, parem", rebateu em um perfil de entretenimento.