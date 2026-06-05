FAMÍLIA

Mãe de Endrick elogia Gabriely Miranda e afasta rumores de desavenças com a nora

Após especulações de crise familiar, Cíntia Ramos destacou o papel da influenciadora na nova fase do jogador

Kamila Macedo

Publicado em 5 de junho de 2026 às 17:00

Mãe e esposa de Endrick Crédito: Reprodução

Especulações sobre uma suposta indireta de Gabriely Miranda, esposa de Endrick, para Cíntia Ramos, mãe do jogador, ganharam força na última semana. No entanto, o cenário parece indicar apenas um mal-entendido. Afastando os boatos de atrito, a sogra elogiou Gabriely durante uma entrevista à ESPN, publicada nesta quinta-feira (4).

Ao analisar o atual momento da carreira do filho, Cíntia comentou a transferência do atacante para o futebol francês, agora no Real Madrid. Segundo ela, a escolha pelo empréstimo ao Lyon foi estratégica para assegurar mais tempo de jogo e, consequentemente, fortalecer suas chances de convocação para a Seleção Brasileira.

"Foi boa a ida dele para o Lyon, ele mostrou mais o futebol. Teve ótimas atuações, o Lyon o recebeu muito bem. Graças a Deus, ele tem tido boas decisões. A esposa tem ajudado também", disse Cíntia no bate-papo.

Endrick e Gabriely Miranda 1 de 13

Os rumores de uma crise familiar começaram na última terça-feira (2), quando Gabriely compartilhou um texto sobre desrespeito à maternidade. A influenciadora, que espera o primeiro filho do casal, publicou a reflexão em suas redes sociais: “Você só vai me desrespeitar com mãe uma vez. Depois vai perder acesso ao meu filho, notícias, e a presença em nossas vidas”, dizia a postagem.

Diante da forte repercussão, Miranda utilizou as redes sociais para esclarecer que a publicação não era direcionada a ninguém e refletia apenas suas próprias perspectivas sobre a maternidade.