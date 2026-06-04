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Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente

Influenciadora cobriu a cartinha do presente com um emoji de coração e deixou internautas especulando

Kamila Macedo

Publicado em 4 de junho de 2026 às 21:19

Virgínia recebeu buquê de flores nesta quinta-feira (4) Crédito: Reprodução/Instagram

Recém-solteira, Virgínia compartilhou com os seguidores que recebeu um buquê de flores nesta quinta-feira (4).

O remetente não foi revelado ao público. Ao publicar a foto do presente nas redes sociais, a influenciadora utilizou estrategicamente um emoji de coração para ocultar o cartão que acompanhava o arranjo, cobrindo a mensagem escrita no papel. Na publicação, ela declarou: "Amo receber flores".

Virgínia também apareceu nos stories de seu amigo, Hebert Gomes, segurando o presente no colo. “Ela com vergonha porque chegou um buquê do nada”, comentou ele na legenda do vídeo.

Na web, os internautas logo começaram a especular sobre quem seria o autor do gesto, sendo o ex-marido Zé Felipe e o ex-namorado Vini Jr. os nomes mais mencionados.

"Que seja Zé [Felipe]", desejou um usuário. "Zé ou Vini [Jr]?", outro expressou a dúvida.

"Tem alguém querendo mais uma chance", especulou mais uma. "Esse buquê tem a cara do Zé, ele gosta de flores coloridas, flores e não rosas!", disse outra. “O craque do jogo”, apontou mais uma internauta.

Virginia Fonseca 1 de 26

A influenciadora está solteira desde o término de sua relação com o jogador Vini Jr., que durou cerca de sete meses. "Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer", publicou ela ao anunciar o rompimento no dia 15 de maio.