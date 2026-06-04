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Vidente prevê aparição de alienígenas durante jogo do Brasil na Copa do Mundo e crava data

Espiritualista afirma ter sonhado com extraterrestres em Miami no mesmo dia da partida entre Brasil e Escócia

Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 20:00

Vidente diz que alienígenas aparecerão na Copa de 2026 Crédito: Imagem gerada por IA

Uma previsão inusitada envolvendo a Copa do Mundo de 2026 ganhou repercussão nas redes sociais após ser compartilhada pela espiritualista Vó Bahiana. Segundo ela, um sonho recente mostrou uma suposta aparição de extraterrestres nos Estados Unidos durante uma partida da Seleção Brasileira.

De acordo com o relato publicado nas redes sociais, a vidente afirmou ter visto seres alienígenas chegando à cidade de Miami em meio à realização do torneio. A previsão aponta uma data específica: 24 de junho, dia em que o Brasil enfrentará a Escócia pela última rodada da fase de grupos da competição.

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Segundo a espiritualista, a cena ocorreu nas proximidades do estádio onde a partida será disputada. Ela descreveu o sonho como impactante e afirmou ter decidido compartilhar a experiência com seus seguidores.

A coincidência chamou atenção porque o confronto entre Brasil e Escócia está marcado para o mesmo dia em Miami, aumentando a curiosidade em torno da previsão.

Apesar da repercussão, não existe qualquer evidência científica que sustente a possibilidade de uma aparição extraterrestre ou de uma invasão alienígena na data mencionada. A declaração se baseia exclusivamente na interpretação pessoal do sonho relatado pela espiritualista.

Na fase de grupos da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda enfrentará Marrocos em 13 de junho e Haiti em 19 de junho, antes do duelo contra a Escócia.