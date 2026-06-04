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Vidente prevê aparição de alienígenas durante jogo do Brasil na Copa do Mundo e crava data

Espiritualista afirma ter sonhado com extraterrestres em Miami no mesmo dia da partida entre Brasil e Escócia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 20:00

Vidente diz que alienígenas aparecerão na Copa de 2026
Vidente diz que alienígenas aparecerão na Copa de 2026 Crédito: Imagem gerada por IA

Uma previsão inusitada envolvendo a Copa do Mundo de 2026 ganhou repercussão nas redes sociais após ser compartilhada pela espiritualista Vó Bahiana. Segundo ela, um sonho recente mostrou uma suposta aparição de extraterrestres nos Estados Unidos durante uma partida da Seleção Brasileira.

De acordo com o relato publicado nas redes sociais, a vidente afirmou ter visto seres alienígenas chegando à cidade de Miami em meio à realização do torneio. A previsão aponta uma data específica: 24 de junho, dia em que o Brasil enfrentará a Escócia pela última rodada da fase de grupos da competição.

Veja a premiação de cada posição na Copa do Mundo de 2026

Últimos colocados da fase de grupos (33º ao 48º lugar): US$ 9 milhões (cerca de R$ 49 milhões) por Imagem gerada por IA
Eliminados na fase de grupos (17º ao 32º lugar): US$ 11 milhões (cerca de R$ 60 milhões) por Divulgação / Coca-Cola
Eliminados nas oitavas de final (9º ao 16º lugar): US$ 15 milhões (cerca de R$ 82 milhões) por Mike Hewitt/FIFA
Eliminados nas quartas de final (5º ao 8º lugar): US$ 19 milhões (cerca de R$ 104 milhões) por Shutterstock
4º lugar: US$ 27 milhões (cerca de R$ 148 milhões) por Divulgação/FIFA
3º lugR: US$ 29 milhões (cerca de R$ 160 milhões) por Divulgação
Vice-campeão: US$ 33 milhões (cerca de R$ 181 milhões) por Divulgação/Fifa
Campeão: US$ 50 milhões (cerca de R$ 275 milhões) por Divulgação/Fifa
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Últimos colocados da fase de grupos (33º ao 48º lugar): US$ 9 milhões (cerca de R$ 49 milhões) por Imagem gerada por IA

Segundo a espiritualista, a cena ocorreu nas proximidades do estádio onde a partida será disputada. Ela descreveu o sonho como impactante e afirmou ter decidido compartilhar a experiência com seus seguidores.

A coincidência chamou atenção porque o confronto entre Brasil e Escócia está marcado para o mesmo dia em Miami, aumentando a curiosidade em torno da previsão.

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Apesar da repercussão, não existe qualquer evidência científica que sustente a possibilidade de uma aparição extraterrestre ou de uma invasão alienígena na data mencionada. A declaração se baseia exclusivamente na interpretação pessoal do sonho relatado pela espiritualista.

Na fase de grupos da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda enfrentará Marrocos em 13 de junho e Haiti em 19 de junho, antes do duelo contra a Escócia.

A previsão acabou viralizando nas redes e se soma a outras teorias e palpites curiosos que costumam surgir em torno de grandes eventos esportivos.

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