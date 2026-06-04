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Esposa de Paquetá relembra polêmica após visita a Salvador e pedido de desculpas aos baianos

Duda Fournier viralizou nas redes após comentar que retirou as joias antes de visitar o Centro Histórico de Salvador

Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 16:45

Lucas Paquetá e esposa Crédito: Reprodução

A nutricionista e influenciadora Duda Fournier voltou a ter seu nome associado a uma polêmica envolvendo Salvador. O episódio aconteceu em novembro de 2024, quando ela acompanhou o marido, o jogador Lucas Paquetá, durante compromissos da Seleção Brasileira na capital baiana.

Na ocasião, Duda compartilhou um vídeo relatando que havia retirado brincos, alianças e outros acessórios antes de visitar o Pelourinho por receio de assaltos. A gravação foi publicada inicialmente na ferramenta de Melhores Amigos do Instagram, mas acabou vazando e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

Lucas Paquetá e esposa, Duda Fournier 1 de 8

"Karina vai me fazer ir no Pelourinho. Tirei todos os meus adereços, até o brinco, com medo de alguém vir e arrancar a minha orelha", afirmou no vídeo. Em seguida, ela comentou que também pretendia retirar a aliança antes de visitar outros pontos turísticos da cidade.

A declaração provocou críticas de internautas e moradores de Salvador, que consideraram a fala preconceituosa e injusta com a cidade. Entre os que comentaram o assunto estava o ex-BBB Lucas Pizane, que reconheceu os desafios da segurança pública, mas criticou a forma como o tema foi abordado.

Após a repercussão negativa, Duda voltou às redes sociais para esclarecer o contexto da gravação. Segundo ela, os comentários ocorreram em tom de brincadeira entre amigas e foram influenciados por orientações recebidas durante o passeio.

A influenciadora afirmou que pessoas da própria cidade, incluindo o motorista que as acompanhava, recomendaram que evitassem exibir joias. Ela também destacou que gostou da experiência em Salvador, elogiou o sotaque baiano e disse ter aproveitado o passeio pelo Centro Histórico. "Desculpa se eu ofendi", declarou ao se dirigir aos seguidores e aos moradores da capital baiana.