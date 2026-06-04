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MC Guimê se desespera após esposa e filha de 5 meses sofreram acidente e deixa clipe às pressas

Cantor contou episódio envolvendo Fernanda Stroschein e a pequena Yarin, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 14:06

MC Guimê, Fernanda Stroschein e a pequena Yarin
MC Guimê, Fernanda Stroschein e a pequena Yarin Crédito: Reprodução

O cantor MC Guimê viveu momentos de tensão na madrugada desta quinta-feira (4) após receber a notícia de que sua esposa, Fernanda Stroschein, e a filha do casal, Yarin, de apenas 5 meses, haviam se envolvido em um acidente de trânsito em São Paulo.

Segundo o artista, ele estava finalizando a gravação de um videoclipe quando foi informado sobre a colisão. O susto fez com que interrompesse imediatamente o trabalho para encontrar a família.

Mc Guimê, a esposa Fernanda e a filha Yarin

MC Guimê, Fernanda Stroschein e a pequena Yarin por Reprodução
MC Guimê, Fernanda Stroschein e a pequena Yarin por Reprodução
MC Guimê, Fernanda Stroschein e a pequena Yarin por Reprodução
MC Guimê, Fernanda Stroschein e a pequena Yarin por Reprodução
MC Guimê, Fernanda Stroschein e a pequena Yarin por Reprodução
MC Guimê, Fernanda Stroschein e a pequena Yarin por Reprodução
MC Guimê, Fernanda Stroschein e a pequena Yarin por Reprodução
MC Guimê, Fernanda Stroschein e a pequena Yarin por Reprodução
MC Guimê, Fernanda Stroschein e a pequena Yarin por Reprodução
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MC Guimê, Fernanda Stroschein e a pequena Yarin por Reprodução

“Eu estava no final da gravação do clipe quando meu produtor trouxe a notícia do acidente e fiquei totalmente abalado. Saí da gravação imediatamente para ver como minha esposa e minha filha estavam”, relatou o cantor.

Apesar do impacto emocional, Guimê explicou que ninguém da família ficou ferido. “Graças a Deus foi apenas um dano material”, afirmou.

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O artista também comentou a situação do motociclista envolvido na ocorrência. Segundo ele, decidiu oferecer ajuda ao homem após tomar conhecimento de sua situação. “Mesmo ele estando errado, eu quis ajudar pela situação financeira que ele vem passando e também por ele ter se machucado no acidente”, declarou.

De acordo com a assessoria do cantor, Fernanda e Yarin haviam participado das gravações do clipe e retornavam para casa quando o veículo em que estavam, conduzido pelo segurança de Guimê, se envolveu na colisão.

A equipe do artista informou que um motociclista teria se distraído enquanto utilizava o celular e acabou atingindo o carro. Durante a batida, Fernanda protegeu a filha para evitar qualquer risco à bebê. As duas não sofreram ferimentos.

Já o motociclista foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde da capital paulista após machucar a perna em decorrência do acidente.

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