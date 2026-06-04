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Bruna Biancardi desabafa sobre ataques racistas às filhas e explica por que proibiu família de reagir

Influenciadora afirmou que já tentou tomar medidas contra perfis responsáveis pelas ofensas, mas considera o processo desgastante e difícil de resolver

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 12:34

Bruna Biancardi, Neymar, Mel e Mavie
Bruna Biancardi, Neymar, Mel e Mavie Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Bruna Biancardi voltou a falar sobre os ataques racistas direcionados às filhas Mavie, de 2 anos, e Mel, de 11 meses. Em participação no videocast Quem É Você Nesse Rolê, ela relatou que frequentemente se depara com mensagens preconceituosas, montagens ofensivas e comentários discriminatórios envolvendo as crianças.

Bruna Biancardi, Neymar e filhas

Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão por Divulgação
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Quarto de Mel, filha de 1 mês de Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi, Mavie e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi vira alvo na web após ir a jogo com Neymar dias após dar à luz por Reprodução/Redes Sociais
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução I Instagram @neymarjr
Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
Neymar e Bruna Biancardi no Carnaval do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi comemorando gravidez por Reprodução I Instagram @brunabiancardi
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
Davi, Neymar, Mavie e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e filha por Reprodução / Redes Sociais
Neymar, sua filha Mavie e sua namorada Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Bruna, Neymar e Mavie por Reprodução / Redes sociais
Neymar passa o Natal com Bruna Biancardi e a filha Mavie por Reprodução
Bruna e Neymar por Reprodução
Bruna Biancardi e Neymar Jr  por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
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Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução

Segundo Bruna, a experiência a levou a mudar a forma como reage às situações. Ela contou que, no início, sentia necessidade de responder e buscar punições para os responsáveis, mas acabou concluindo que isso comprometia sua saúde mental.

“Falo assim: ‘Não vale a pena ficar me desgastando’. Aí dizem para ir à Justiça, mas aí você não encontra o IP da pessoa, é um fake. Pessoas ficam brigando comigo porque eu não faço nada [juridicamente]. Gente, já tentei, vi que não dá, é desgastante. Para preservar minha sanidade mental, eu me preservo de algumas coisas. Acho que foi a maneira que eu aprendi a lidar e tem funcionado melhor assim”, declarou.

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A influenciadora também explicou que orientou familiares a não entrarem em discussões públicas sobre o assunto nas redes sociais. De acordo com ela, evitar o confronto constante foi a estratégia encontrada para lidar com a situação.

Bruna ainda destacou o apoio recebido do companheiro, o jogador Neymar Jr.. Ela relembrou conversas em momentos de grande repercussão nas redes sociais e na imprensa.

“Às vezes, estava acontecendo um caos na internet e na TV, aí eu olhava para ele e ele falava: ‘Aqui em casa está tudo bem’. Eu falava: ‘Como você fica assim?’. E ele respondia: ‘É tanta coisa, se eu for ficar rebatendo, vou viver de fofoca’”, contou.

O casal é pai de Mavie e Mel, que frequentemente aparecem em publicações compartilhadas nas redes sociais da família.

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