NEGOCIOU O INEGOCIÁVEL?

Virginia apaga post de término com Vini Jr. e solta frase enigmática na web

Influenciadora compartilhou texto reflexivo sobre superar tempestades

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de junho de 2026 às 13:34

Virginia compareceu a jogo no Maracanã Crédito: Reprodução | Instagram

Menos de 24 horas após agitar as redes sociais ao deletar o post sobre o rompimento com Vini Jr., a influenciadora Virginia Fonseca, de 27 anos, voltou ao Instagram nesta quinta-feira (4) para deixar uma mensagem que muitos fãs estão encarando como um sinal da reconciliação dos dois.

Término de Virginia 1 de 6

Virginia compartilhou em seus Stories uma reflexão religiosa, originalmente postada pelo Padre Marcos, que fala sobre fé, amadurecimento e a necessidade de passar por momentos difíceis para evoluir. "Eu pedi flores pra Deus e Ele me deu chuva. Eu entendi Senhor, sem chuva as flores não crescem", dizia o texto publicado pela famosa.

Virginia publica reflexão sobre superar dificuldades Crédito: Reprodução