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Virginia apaga post de término com Vini Jr. e solta frase enigmática na web

Influenciadora compartilhou texto reflexivo sobre superar tempestades

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de junho de 2026 às 13:34

Virginia compareceu a jogo no Maracanã
Virginia compareceu a jogo no Maracanã Crédito: Reprodução | Instagram

Menos de 24 horas após agitar as redes sociais ao deletar o post sobre o rompimento com Vini Jr., a influenciadora Virginia Fonseca, de 27 anos, voltou ao Instagram nesta quinta-feira (4) para deixar uma mensagem que muitos fãs estão encarando como um sinal da reconciliação dos dois. 

Término de Virginia

Término de Virginia por Reprodução
Término de Virginia por Reprodução
Logo após o anúncio do término com Vini Jr., Virginia publicou uma frase em seu TikTok por Reprodução
Término de Virginia por Reprodução
Virginia e seus términos por Reprodução
Virginia publica reflexão sobre superar dificuldades por Reprodução
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Término de Virginia por Reprodução

Virginia compartilhou em seus Stories uma reflexão religiosa, originalmente postada pelo Padre Marcos, que fala sobre fé, amadurecimento e a necessidade de passar por momentos difíceis para evoluir. "Eu pedi flores pra Deus e Ele me deu chuva. Eu entendi Senhor, sem chuva as flores não crescem", dizia o texto publicado pela famosa. 

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Virginia publica reflexão sobre superar dificuldades Crédito: Reprodução

Logo após o anúncio do término, Virginia publicou uma frase em seu TikTok: "Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Fim". 

Depois de Virginia apagar o vídeo, internautas não perdoaram e brincaram com a reviravolta. "Pelo visto, ela negociou o inegociável", ironizou uma seguidora. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou abertamente sobre uma reconciliação.

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Tags:

Virginia Virginia Fonseca Vini jr. Virginia Fonseca E Vini jr.

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