Virginia apaga post de término com Vini Jr. e solta frase enigmática na web

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de junho de 2026 às 13:34
Menos de 24 horas após agitar as redes sociais ao deletar o post sobre o rompimento com Vini Jr., a influenciadora Virginia Fonseca, de 27 anos, voltou ao Instagram nesta quinta-feira (4) para deixar uma mensagem que muitos fãs estão encarando como um sinal da reconciliação dos dois.
Término de Virginia
Virginia compartilhou em seus Stories uma reflexão religiosa, originalmente postada pelo Padre Marcos, que fala sobre fé, amadurecimento e a necessidade de passar por momentos difíceis para evoluir. "Eu pedi flores pra Deus e Ele me deu chuva. Eu entendi Senhor, sem chuva as flores não crescem", dizia o texto publicado pela famosa.
Logo após o anúncio do término, Virginia publicou uma frase em seu TikTok: "Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Fim".
Depois de Virginia apagar o vídeo, internautas não perdoaram e brincaram com a reviravolta. "Pelo visto, ela negociou o inegociável", ironizou uma seguidora. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou abertamente sobre uma reconciliação.