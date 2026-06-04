Prêmio Grande Otelo 2026: Confira a lista completa de indicados ao Oscar brasileiro

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de junho de 2026 às 08:52
A Academia Brasileira de Cinema divulgou a lista oficial dos indicados ao Prêmio Grande Otelo 2026, considerado o Oscar do nosso audiovisual. E o grande destaque da vez tem nome e sobrenome: 'O Agente Secreto', dirigido pelo aclamado cineasta Kleber Mendonça Filho, saiu na frente na disputa, acumulando impressionantes 18 indicações.
A produção concorre nas principais categorias da noite, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção. No campo da atuação, o longa também fez bonito: Wagner Moura disputa o troféu de Melhor Ator, enquanto Tânia Maria concorre como Melhor Atriz. A força do filme se estende ainda aos papéis coadjuvantes, com Alice Carvalho, Hermila Guedes, Carlos Francisco, Gabriel Leone e Robério Diogenes na briga pelas estatuetas.
Referências no filme 'O Agente Secreto'
A grande cerimônia de premiação já tem data e local marcados: acontecerá no dia 4 de agosto, no tradicional palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, localizado na Cinelândia.
Melhor filme
Melhor filme de comédia
Melhor documentário
Melhor filme infantil
Melhor animação
Melhor filme ibero-americano
Melhor direção
Melhor primeira direção
Confira os indicados da Globo ao Prêmio Grande Otelo 2026
Melhor atriz
Melhor ator
Melhor atriz coadjuvante
Melhor ator coadjuvante
Melhor roteiro original
Melhor roteiro adaptado
Melhor direção de fotografia
Melhor direção de arte
Filmes idealizados ou produzidos por youtubers
Melhor figurino
Melhor maquiagem
Melhor montagem
Melhor montagem de documentário
Melhores efeitos visuais
Melhor som
Melhor trilha sonora
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