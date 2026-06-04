CINEMA NACIONAL

Prêmio Grande Otelo 2026: Confira a lista completa de indicados ao Oscar brasileiro

Novo longa de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura concorre em 18 categorias

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de junho de 2026 às 08:52

O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) Crédito: Divulgação

A Academia Brasileira de Cinema divulgou a lista oficial dos indicados ao Prêmio Grande Otelo 2026, considerado o Oscar do nosso audiovisual. E o grande destaque da vez tem nome e sobrenome: 'O Agente Secreto', dirigido pelo aclamado cineasta Kleber Mendonça Filho, saiu na frente na disputa, acumulando impressionantes 18 indicações.

A produção concorre nas principais categorias da noite, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção. No campo da atuação, o longa também fez bonito: Wagner Moura disputa o troféu de Melhor Ator, enquanto Tânia Maria concorre como Melhor Atriz. A força do filme se estende ainda aos papéis coadjuvantes, com Alice Carvalho, Hermila Guedes, Carlos Francisco, Gabriel Leone e Robério Diogenes na briga pelas estatuetas.

Referências no filme 'O Agente Secreto' 1 de 18

A grande cerimônia de premiação já tem data e local marcados: acontecerá no dia 4 de agosto, no tradicional palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, localizado na Cinelândia.

CONFIRA TODAS AS INDICAÇÕES:

Melhor filme

"Homem com H", de Esmir Filho

"Manas", de Marianna Brennand

"O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho

"O filho de mil homens", de Daniel Rezende

"O último azul", de Gabriel Mascaro

Melhor filme de comédia

"Agentes muito especiais", de Pedro Antonio

"C.I.C – Central de inteligência cearense", de Halder Gomes

"Sexa", de Gloria Pires

"Sonhar com os leões", de Paolo Marinou-Blanco

"Uma mulher sem filtro", de Arthur Fontes

"Velhos bandidos", de Claudio Torres

Melhor documentário

"A queda do céu", de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha

"Apocalipse nos trópicos", de Petra Costa

"Hora do recreio", de Lucia Murat

"Mambembe", de Fabio Meira

"Ritas", de Oswaldo Santana e Karen Harley

Melhor filme infantil

"Narciso", de Jeferson De

"O diário de Pilar na Amazônia", de Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put

"O último episódio", de Maurilio Martins

"Os dragões", de Gustavo Spolidoro

"Thiago e Ísis e os biomas do Brasil", de João Amorim

Melhor animação

"Authentic games no império desconectado", de Bruno Murtinho

"Eu e meu avô Nihonjin", de Celia Catunda

"Nosso louco amor", de Nelson Botter Jr

"Tainá e os guardiões da Amazônia — Em busca da flecha azul", de Alê Camargo e Jordan Nugem

Melhor filme ibero-americano

"Belén" (Argentina), de Dolores Fonzi

"O olhar misterioso do flamingo" (Chile), de Diego Céspedes

"O riso e a faca" (Portugal), de Pedro Pinho

"Pepe" (República Dominicana), de Nelson Carlo de los Santos Arias

"Um poeta" (Colômbia), de Simón Mesa Soto

Melhor direção

Daniel Rezende por "O filho de mil homens"

Esmir Filho por "Homem com H"

Gabriel Mascaro por "O último azul"

Kleber Mendonça Filho por "O agente secreto"

Marianna Brennand por "Manas"

Melhor primeira direção

Douglas Soares por "Papagaios"

Gloria Pires por "Sexa"

Júlia Jordão por "Perfeitos desconhecidos"

Márcia Faria por "A procura de Martina"

Rafaela Camelo por "A natureza das coisas invisíveis"

Confira os indicados da Globo ao Prêmio Grande Otelo 2026 1 de 23

Melhor atriz

Camila Pitanga como Sabina por "Malês"

Carolina Dieckmmann como Kátia por "(Des)controle"

Denise Weinberg como Teresa por "O último azul"

Jamilli Correa como Marcielle por "Manas"

Tânia Maria como Dona Sebastiana por "O agente secreto"

Melhor ator

Antonio Pitanga com Pacífico Licutan por "Malês"

Ary Fontoura como Rodolfo por "Velhos bandidos"

Irandhir Santos como Valério por "Os enforcados"

Jesuíta Barbosa como Ney Matogrosso por "Homem com H"

Rodrigo Santoro como Crisóstomo por "O filho de mil homens"

Wagner Moura como Marcelo, Armando e Fernando por "O agente secreto"

Melhor atriz coadjuvante

Alice Carvalho como Fátima por "O agente secreto"

Camila Márdila como Simone por "A natureza das coisas invisíveis"

Dira Paes como Aretha por "Manas"

Grace Passô como Maria por "O filho de mil homens"

Hermila Guedes como Claudia por "O agente secreto"

Melhor ator coadjuvante

Adanilo como Ludemir por "O último azul"

Alejandro Claveaux como Adriano por "Ruas da Glória"

Augusto Madeira como Doutor Batista por "Os enforcados"

Carlos Francisco como Seu Alexandre por "O agente secreto"

Gabriel Leone como Bobbi por "O agente secreto"

Robério Diogenes como Delegado Euclides por "O agente secreto"

Rodrigo Santoro como Cadu por "O último azul"

Rômulo Braga como Marcílio por "Manas"

Melhor roteiro original

Anna Muylaert por "A melhor mãe do mundo"

Esmir Filho por "Homem com H"

Felipe Sholl, Marcelo Grabowsky, Marianna Brennand, Carolina Benevides, Antonio Pellegrino e Camila Agustini por "Manas"

Gabriel Mascaro e Tibério Azul por "O último azul"

Kleber Mendonça Filho por "O agente secreto"

Rafaela Camelo por "A natureza das coisas invisíveis"

Melhor roteiro adaptado

Aly Muritiba e Jessica Candal por "Barba ensopada de sangue"

Bruno Bini por "Cinco Tipos de Medo"

Daniel Rezende por "O filho de mil homens"

Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha por "A Queda do Céu"

Marco Dutra por "Enterre seus mortos"

Wagner de Assis por "O advogado de Deus"

Melhor direção de fotografia

Azul Serra por "Homem com H"

Azul Serra por "O filho de mil homens"

Evgenia Alexandrova por "O agente secreto"

Guillermo Garza por "O último azul"

Pierre de Kerchove por "Manas"

Melhor direção de arte

Dayse Barreto por "O último azul"

Dina Salem Levy por "Um lobo entre os cisnes"

Marcos Pedroso por "Manas"

Thales Junqueira por "Homem com H"

Thales Junqueira por "O agente secreto"

Filmes idealizados ou produzidos por youtubers 1 de 8

Melhor figurino

Gabriella Marra por "Homem com H"

Gabriella Marra por "O último azul"

Kika Lopes por "Manas"

Manuela Mello por "O filho de mil homens"

Rita Azevedo por "O agente secreto"

Rô Nascimento por "Malês"

Melhor maquiagem

Andrea Tristão por "Barba ensopada de sangue"

Juliana Bolze por "O último azul"

Marisa Amenta por "O agente secreto"

Martín Macías Trujillo por "Homem com H"

Martín Macías Trujillo por "O filho de mil homens"

Melhor montagem

Bruno Bini por "Cinco tipos de medo"

Eduardo Serrano e Matheus Farias por "O agente secreto"

Germano de Oliveira por "Homem com H"

Isabela Monteiro de Castro por "Manas"

Marcelo Junqueira por "O filho de mil homens"

Melhor montagem de documentário

André Felipe Silva e João Wainer por "Zico - O samurai de Quintino"

Cristina Amaral por "Ecos do teatro experimental do negro"

David Barker, Tina Baz, Nels Bangerter, Jordana Berg, Victor Miaciro e Eduardo Gripa por "Apocalipse nos trópicos"

Fabio Meira, Juliano Castro e Affonso Uchôa por "Mambembe"

Jordana Berg por "Cazuza, boas novas"

Oswaldo Santana por "Ritas"

Melhores efeitos visuais

Alexandre Boiron, Luuk Meijer e David Van Heeswijk por "O agente secreto"

Claudio Peralta por "O diário de Pilar na Amazônia"

Eduardo Kurt, Magdalena Maia, Sofia Sussekind, Beatriz Paixão e Vandré Huppes por "O último azul"

Juliano Storchi por "O filho de mil homens"

Massao Asaga por "Homem com H"

Melhor som

Ana Luiza Penna, Martín Grignaschi e Armando Torres Jr por "Homem com H"

Lia Camargo, Toco Cerqueira e Alan Zilli por "O filho de mil homens"

Liliana Villaseñor, Heverson Batista, María Alejandra Rojas, Arturo Salazar e Vincent Sinceretti por "O último azul"

Pedro Moreira, Moabe Filho, Tijn Hazen e Cyril Holtz por "O agente secreto"

Melhor trilha sonora

André Abujamra e George Nahssen por "A melhor mãe do mundo"

Antonio Pinto e Barulhista por "Malês"

Fabio Góes por "O filho de mil homens"

Guilherme Amabis, Mariana Amabis e Rica Amabis por "Homem com H"

Tomaz Alves Souza e Mateus Alves por "O agente secreto"

Melhor série brasileira

"Ângela Diniz: Assassinada e condenada" - 1ª Temporada

"Beleza fatal" - 1ª Temporada

"Cangaço novo" - 2ª Temporada

"Emergência radioativa" - 1ª Temporada

"Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente" - 1ª Temporada

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Melhor atriz em série

Adriana Esteves como Cibele por "Os outros"

Alice Carvalho como Dinorah por "Cangaço novo"

Bruna Linzmeyer como Léa por "Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente"

Camila Pitanga como Lola por "Beleza fatal"

Marjorie Estiano como Ângela Diniz por "Ângela Diniz: Assassinada e condenada"

Thainá Duarte como Dilvânia por "Cangaço Novo"

Melhor ator em série

Allan Souza Lima como Ubaldo Vaqueiro por "Cangaço Novo"

Chico Díaz como Galego por "Os donos do jogo"

Johnny Massaro como Fernando por "Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente"

Johnny Massaro como Marcio por "Emergência radioativa"

Ravel Andrade como Raul Seixas por "Raul Seixas — Eu sou"

Melhor série de documentário

"A mulher da casa abandonada" - 1ª Temporada

"Caçador de marajás" - 1ª Temporada

"Cazuza: Além da música" - 1ª Temporada

"Chico Anysio — Um homem à procura de um personagem" - Temporada única

"Congonhas: Tragedy anunciada" - Temporada única

"O testamento: O segredo de Anita Harley" - Temporada única

Melhor série de animação

"As aventuras de Tita" - 1ª Temporada

"Esquadrão do mar azul" - 2ª Temporada

"Esse é o bicho!" - 2ª Temporada

"Gnaks!" - 1ª Temporada

"O mundo sem filtro de Any Malu" - 1ª Temporada

"Osmar, a primeira fatia do pão de forma" - 3ª Temporada

"Senninha na pista maluca" - 3ª Temporada

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Melhor curta de ficção

"Amarela", de André Hayato Saito

"Arame farpado", de Gustavo de Carvalho

"Boiuna", de Adriana de Faria

"Klaustrofobia", de João Londres

"Peixe morto", de João Fontenele

"Presépio", de Felipe Bibian

Melhor curta de documentário

"Cartas pela paz", de Mariana Reade, Thays Acaiabe e Patrick Zeiger

"Conselho", de Alice Riff

"Filme sem querer", de Lincoln Péricles

"Replika", de Piratá Waurá e Heloisa Passos

"Sebastiana", de Pedro de Alencar