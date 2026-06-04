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Prêmio Grande Otelo 2026: Confira a lista completa de indicados ao Oscar brasileiro

Novo longa de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura concorre em 18 categorias

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de junho de 2026 às 08:52

O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6)
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) Crédito: Divulgação

A Academia Brasileira de Cinema divulgou a lista oficial dos indicados ao Prêmio Grande Otelo 2026, considerado o Oscar do nosso audiovisual. E o grande destaque da vez tem nome e sobrenome: 'O Agente Secreto', dirigido pelo aclamado cineasta Kleber Mendonça Filho, saiu na frente na disputa, acumulando impressionantes 18 indicações.

A produção concorre nas principais categorias da noite, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção. No campo da atuação, o longa também fez bonito: Wagner Moura disputa o troféu de Melhor Ator, enquanto Tânia Maria concorre como Melhor Atriz. A força do filme se estende ainda aos papéis coadjuvantes, com Alice Carvalho, Hermila Guedes, Carlos Francisco, Gabriel Leone e Robério Diogenes na briga pelas estatuetas.

Referências no filme 'O Agente Secreto'

Wagner Moura em O Agente Secreto e a Perna Cabeluda por Reprodução
Em O Agente Secreto, lenda da Perna Cabeluda aparece nos jornais por Divulgação
Cena da Perna Cabeluda em 'O Agente Secreto' por Divulgação
Livros que reúnem contos e textos mostram popularidade da Perna Cabeluda ainda hoje no Recife por Roberto Beltrão/Editora Mirada
Placas homenageiam desaparecidos da ditadura na Rua da Aurora, no Recife por Andrea Rego Barros/Prefeitura do Recife
Livro de 'O Agente Secreto' revela se personagem de Wagner Moura traiu Fátima por Reprodução/X
Livro de 'O Agente Secreto' revela se personagem de Wagner Moura traiu Fátima por Reprodução/X
O Agente Secreto: Reprodução de textos sobre a Perna no Diario de Pernambuco por Biblioteca Nacional/Acervo Diario de Pernambuco
No Nordeste, “raparigar” é uma expressão popular para se referir à traição. A dúvida lançada no filme lembra, de imediato, o eterno dilema de Dom Casmurro: traiu ou não traiu? Marcelo escapa da resposta, deixando tanto o sogro quanto o espectador no escuro por Divulgação
Imagem de 'Retratos fantasmas', de Kleber Mendonça Filho por Divulgação/Wilson Carneiro da Cunha
'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, tem 'easter egg' de 'Retratos Fantasmas' por Divulgação/Vitrine Filmes
Cena de "O Agente Secreto" em que um tubarão aparece em cima de uma mesa por Reprodução
Destaque do Oscar, “Zona de Interesse” é novo estudo sobre a banalidade do mal por Divulgação
Cena de "O Agente Secreto" em que um tubarão aparece em cima de uma mesa por Reprodução
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
Dirigido por Steven Spielberg, Tubarão, o filme mudou o cinema e criou o blockbuster de verão, completa 50 anos por Divulgação
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Wagner Moura em O Agente Secreto e a Perna Cabeluda por Reprodução

A grande cerimônia de premiação já tem data e local marcados: acontecerá no dia 4 de agosto, no tradicional palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, localizado na Cinelândia. 

CONFIRA TODAS AS INDICAÇÕES:

Melhor filme

  • "Homem com H", de Esmir Filho
  • "Manas", de Marianna Brennand
  • "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho
  • "O filho de mil homens", de Daniel Rezende
  • "O último azul", de Gabriel Mascaro

Melhor filme de comédia

  • "Agentes muito especiais", de Pedro Antonio
  • "C.I.C – Central de inteligência cearense", de Halder Gomes
  • "Sexa", de Gloria Pires
  • "Sonhar com os leões", de Paolo Marinou-Blanco
  • "Uma mulher sem filtro", de Arthur Fontes
  • "Velhos bandidos", de Claudio Torres

Melhor documentário

  • "A queda do céu", de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha
  • "Apocalipse nos trópicos", de Petra Costa
  • "Hora do recreio", de Lucia Murat
  • "Mambembe", de Fabio Meira
  • "Ritas", de Oswaldo Santana e Karen Harley

Melhor filme infantil

  • "Narciso", de Jeferson De
  • "O diário de Pilar na Amazônia", de Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put
  • "O último episódio", de Maurilio Martins
  • "Os dragões", de Gustavo Spolidoro
  • "Thiago e Ísis e os biomas do Brasil", de João Amorim

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Melhor animação

  • "Authentic games no império desconectado", de Bruno Murtinho
  • "Eu e meu avô Nihonjin", de Celia Catunda
  • "Nosso louco amor", de Nelson Botter Jr
  • "Tainá e os guardiões da Amazônia — Em busca da flecha azul", de Alê Camargo e Jordan Nugem

Melhor filme ibero-americano

  • "Belén" (Argentina), de Dolores Fonzi
  • "O olhar misterioso do flamingo" (Chile), de Diego Céspedes
  • "O riso e a faca" (Portugal), de Pedro Pinho
  • "Pepe" (República Dominicana), de Nelson Carlo de los Santos Arias
  • "Um poeta" (Colômbia), de Simón Mesa Soto

Melhor direção

  • Daniel Rezende por "O filho de mil homens"
  • Esmir Filho por "Homem com H"
  • Gabriel Mascaro por "O último azul"
  • Kleber Mendonça Filho por "O agente secreto"
  • Marianna Brennand por "Manas"

Melhor primeira direção

  • Douglas Soares por "Papagaios"
  • Gloria Pires por "Sexa"
  • Júlia Jordão por "Perfeitos desconhecidos"
  • Márcia Faria por "A procura de Martina"
  • Rafaela Camelo por "A natureza das coisas invisíveis"

Confira os indicados da Globo ao Prêmio Grande Otelo 2026

Cena de O Último Azul, com Denise Weinberg e Rodrigo Santoro por Divulgação
Filme "Manas" (2024) por Reprodução
Raul Seixas: Eu Sou por Divulgação/Ariela Bueno
“Velhos Bandidos” conta com Fernanda Montenegro, Ary Fontoura, Bruna Marquezine, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos por Divulgação
A série 'Os Outros' chega ao Globoplay por Divulgação/Paulo Belote/Globo
C.I.C. - Central de Inteligência Cearense por Divulgação
Malês por divulgação
Barba ensopada de sangue  por Divulgação
[Edicase]Em “Os enforcados”, Regina e Valério entram em um caminho perigoso para garantir a própria estabilidade (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes) por Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes
"Ritas", com apoio da Globo Filmes, finalista nas categorias Melhor Longa-metragem Documentário e Melhor Montagem Documentário por Divulgação
'O Testamento': Anita Harley por Divulgação/Globoplay
Chico Anysio – Um Homem à Procura de um Personagem por Reprodução
Agentes Muito Especiais por Divulgação
Cazuza: Além da Música por Divulgação
Série Caçador de Marajás por divulgação
"Senninha na Pista Maluca" concorre na categoria de Melhor Série Animação por Divulgação
(Des)controle: filme com Carolina Dieckmann por Divulgação
A Procura de Martina por Divulgação
'O Último Episódio' por Divulgação
Ruas da Glória por Divulgação
Enterre seus Mortos por Divulgação
“Zico, o Samurai de Quintino”  por Divulgação
Um Lobo Entre os Cisnes por Divulgação
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Cena de O Último Azul, com Denise Weinberg e Rodrigo Santoro por Divulgação

Melhor atriz

  • Camila Pitanga como Sabina por "Malês"
  • Carolina Dieckmmann como Kátia por "(Des)controle"
  • Denise Weinberg como Teresa por "O último azul"
  • Jamilli Correa como Marcielle por "Manas"
  • Tânia Maria como Dona Sebastiana por "O agente secreto"

Melhor ator

  • Antonio Pitanga com Pacífico Licutan por "Malês"
  • Ary Fontoura como Rodolfo por "Velhos bandidos"
  • Irandhir Santos como Valério por "Os enforcados"
  • Jesuíta Barbosa como Ney Matogrosso por "Homem com H"
  • Rodrigo Santoro como Crisóstomo por "O filho de mil homens"
  • Wagner Moura como Marcelo, Armando e Fernando por "O agente secreto"

Melhor atriz coadjuvante

  • Alice Carvalho como Fátima por "O agente secreto"
  • Camila Márdila como Simone por "A natureza das coisas invisíveis"
  • Dira Paes como Aretha por "Manas"
  • Grace Passô como Maria por "O filho de mil homens"
  • Hermila Guedes como Claudia por "O agente secreto"

Melhor ator coadjuvante

  • Adanilo como Ludemir por "O último azul"
  • Alejandro Claveaux como Adriano por "Ruas da Glória"
  • Augusto Madeira como Doutor Batista por "Os enforcados"
  • Carlos Francisco como Seu Alexandre por "O agente secreto"
  • Gabriel Leone como Bobbi por "O agente secreto"
  • Robério Diogenes como Delegado Euclides por "O agente secreto"
  • Rodrigo Santoro como Cadu por "O último azul"
  • Rômulo Braga como Marcílio por "Manas"

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Melhor roteiro original

  • Anna Muylaert por "A melhor mãe do mundo"
  • Esmir Filho por "Homem com H"
  • Felipe Sholl, Marcelo Grabowsky, Marianna Brennand, Carolina Benevides, Antonio Pellegrino e Camila Agustini por "Manas"
  • Gabriel Mascaro e Tibério Azul por "O último azul"
  • Kleber Mendonça Filho por "O agente secreto"
  • Rafaela Camelo por "A natureza das coisas invisíveis"

Melhor roteiro adaptado

  • Aly Muritiba e Jessica Candal por "Barba ensopada de sangue"
  • Bruno Bini por "Cinco Tipos de Medo"
  • Daniel Rezende por "O filho de mil homens"
  • Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha por "A Queda do Céu"
  • Marco Dutra por "Enterre seus mortos"
  • Wagner de Assis por "O advogado de Deus"

Melhor direção de fotografia

  • Azul Serra por "Homem com H"
  • Azul Serra por "O filho de mil homens"
  • Evgenia Alexandrova por "O agente secreto"
  • Guillermo Garza por "O último azul"
  • Pierre de Kerchove por "Manas"

Melhor direção de arte

  • Dayse Barreto por "O último azul"
  • Dina Salem Levy por "Um lobo entre os cisnes"
  • Marcos Pedroso por "Manas"
  • Thales Junqueira por "Homem com H"
  • Thales Junqueira por "O agente secreto"

Filmes idealizados ou produzidos por youtubers

Amado Pai, filme com participação de canais do cinema de terror brasileiro, como a Trasheira Violenta e o Refúgio Cult por Divulgação / YouTube
Fale Comigo, primeiro longa dos irmãos Philippou por Divulgação / IMDb
Traga Ela de Volta, segundo longa dos irmãos Philippou por Divulgação / IMDb
A Própria Carne, idealizado e produzido pela equipe do canal brasileiro Jovem Nerd por Divulgação / IMDb
Terror em Shelby Oaks, idealizado pelo youtuber de cinema Chris Stuckmann por Divulgação / IMDb
Skinamarink, idealizado pelo youtuber Kyle Edward Ball por Divulgação / IMDb
Iron Lung, idealizado por Markiplier por Divulgação / IMDb
Obsessão, idealizado por Curry Barker por Divulgação / IMDb
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Amado Pai, filme com participação de canais do cinema de terror brasileiro, como a Trasheira Violenta e o Refúgio Cult por Divulgação / YouTube

Melhor figurino

  • Gabriella Marra por "Homem com H"
  • Gabriella Marra por "O último azul"
  • Kika Lopes por "Manas"
  • Manuela Mello por "O filho de mil homens"
  • Rita Azevedo por "O agente secreto"
  • Rô Nascimento por "Malês"

Melhor maquiagem

  • Andrea Tristão por "Barba ensopada de sangue"
  • Juliana Bolze por "O último azul"
  • Marisa Amenta por "O agente secreto"
  • Martín Macías Trujillo por "Homem com H"
  • Martín Macías Trujillo por "O filho de mil homens"

Melhor montagem

  • Bruno Bini por "Cinco tipos de medo"
  • Eduardo Serrano e Matheus Farias por "O agente secreto"
  • Germano de Oliveira por "Homem com H"
  • Isabela Monteiro de Castro por "Manas"
  • Marcelo Junqueira por "O filho de mil homens"

Melhor montagem de documentário

  • André Felipe Silva e João Wainer por "Zico - O samurai de Quintino"
  • Cristina Amaral por "Ecos do teatro experimental do negro"
  • David Barker, Tina Baz, Nels Bangerter, Jordana Berg, Victor Miaciro e Eduardo Gripa por "Apocalipse nos trópicos"
  • Fabio Meira, Juliano Castro e Affonso Uchôa por "Mambembe"
  • Jordana Berg por "Cazuza, boas novas"
  • Oswaldo Santana por "Ritas"

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Melhores efeitos visuais

  • Alexandre Boiron, Luuk Meijer e David Van Heeswijk por "O agente secreto"
  • Claudio Peralta por "O diário de Pilar na Amazônia"
  • Eduardo Kurt, Magdalena Maia, Sofia Sussekind, Beatriz Paixão e Vandré Huppes por "O último azul"
  • Juliano Storchi por "O filho de mil homens"
  • Massao Asaga por "Homem com H"

Melhor som

  • Ana Luiza Penna, Martín Grignaschi e Armando Torres Jr por "Homem com H"
  • Lia Camargo, Toco Cerqueira e Alan Zilli por "O filho de mil homens"
  • Liliana Villaseñor, Heverson Batista, María Alejandra Rojas, Arturo Salazar e Vincent Sinceretti por "O último azul"
  • Pedro Moreira, Moabe Filho, Tijn Hazen e Cyril Holtz por "O agente secreto"

Melhor trilha sonora

  • André Abujamra e George Nahssen por "A melhor mãe do mundo"
  • Antonio Pinto e Barulhista por "Malês"
  • Fabio Góes por "O filho de mil homens"
  • Guilherme Amabis, Mariana Amabis e Rica Amabis por "Homem com H"
  • Tomaz Alves Souza e Mateus Alves por "O agente secreto"

Melhor série brasileira

  • "Ângela Diniz: Assassinada e condenada" - 1ª Temporada
  • "Beleza fatal" - 1ª Temporada
  • "Cangaço novo" - 2ª Temporada
  • "Emergência radioativa" - 1ª Temporada
  • "Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente" - 1ª Temporada

20 filmes essenciais sobre a indústria da moda

Cinderela em Paris (1957) por Reprodução
Blow-Up: Depois Daquele Beijo (1966) por Reprodução
Caprice (1986) por Reprodução
Martin Margiela: In His Own Words (2019) por Reprodução
Vestido Maldito (2018) por Reprodução
The First Monday in May (2016) por Reprodução
Trama Fantasma (2017) por Reprodução
Helter Skelter (2012) por Reprodução
O Diabo Veste Prada (2006) por Reprodução
Bill Cunningham New York (2010) por Reprodução
The September Issue (2009) por Reprodução
Unzipped (1995) por Reprodução
Catwalk (1995) por Reprodução
Gia: Fama e Destruição (1998) por Reprodução
Prêt-à-Porter (1994) por Reprodução
The Store (1983) por Reprodução
Model (1981) por Reprodução
Puzzle of a Downfall Child (1970) por Reprodução
Who Are You, Polly Maggoo? (1966) por Reprodução
Darling - A Que Amou Demais (1965) por Reprodução
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Cinderela em Paris (1957) por Reprodução

Melhor atriz em série

  • Adriana Esteves como Cibele por "Os outros"
  • Alice Carvalho como Dinorah por "Cangaço novo"
  • Bruna Linzmeyer como Léa por "Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente"
  • Camila Pitanga como Lola por "Beleza fatal"
  • Marjorie Estiano como Ângela Diniz por "Ângela Diniz: Assassinada e condenada"
  • Thainá Duarte como Dilvânia por "Cangaço Novo"

Melhor ator em série

  • Allan Souza Lima como Ubaldo Vaqueiro por "Cangaço Novo"
  • Chico Díaz como Galego por "Os donos do jogo"
  • Johnny Massaro como Fernando por "Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente"
  • Johnny Massaro como Marcio por "Emergência radioativa"
  • Ravel Andrade como Raul Seixas por "Raul Seixas — Eu sou"

Melhor série de documentário

  • "A mulher da casa abandonada" - 1ª Temporada
  • "Caçador de marajás" - 1ª Temporada
  • "Cazuza: Além da música" - 1ª Temporada
  • "Chico Anysio — Um homem à procura de um personagem" - Temporada única
  • "Congonhas: Tragedy anunciada" - Temporada única
  • "O testamento: O segredo de Anita Harley" - Temporada única

Melhor série de animação

  • "As aventuras de Tita" - 1ª Temporada
  • "Esquadrão do mar azul" - 2ª Temporada
  • "Esse é o bicho!" - 2ª Temporada
  • "Gnaks!" - 1ª Temporada
  • "O mundo sem filtro de Any Malu" - 1ª Temporada
  • "Osmar, a primeira fatia do pão de forma" - 3ª Temporada
  • "Senninha na pista maluca" - 3ª Temporada

Confira 15 filmes que adaptam jogos para o cinema

Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes (2023) por Reprodução
Um Filme Minecraft (2025) por Reprodução
Monster Hunter (2020) por Reprodução
Assassin's Creed (2016) por Reprodução
Warcraft: O Primeiro Encontro de Dois Mundos (2016) por Reprodução
Terror em Silent Hill (2006) por Reprodução
Hitman: Assassino 47 (2007) por Reprodução
Mortal Kombat (2021) por Reprodução
Lara Croft: Tomb Raider (2001) por Reprodução
Resident Evil: O Hóspede Maldito (2002) por Reprodução
Uncharted: Fora do Mapa (2022) por Reprodução
Super Mario Bros. O Filme (2023) por Reprodução
Sonic: O Filme (2020) por Reprodução
Angry Birds: O Filme (2016) por Reprodução
Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo (2010) por Reprodução
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Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes (2023) por Reprodução

Melhor curta de ficção

  • "Amarela", de André Hayato Saito
  • "Arame farpado", de Gustavo de Carvalho
  • "Boiuna", de Adriana de Faria
  • "Klaustrofobia", de João Londres
  • "Peixe morto", de João Fontenele
  • "Presépio", de Felipe Bibian

Melhor curta de documentário

  • "Cartas pela paz", de Mariana Reade, Thays Acaiabe e Patrick Zeiger
  • "Conselho", de Alice Riff
  • "Filme sem querer", de Lincoln Péricles
  • "Replika", de Piratá Waurá e Heloisa Passos
  • "Sebastiana", de Pedro de Alencar

Melhor curta de animação

  • "A tragédia do lobo guará", de Kimberly Palermo
  • "Como nasce um rio", de Luma Flôres
  • "Mãe da manhã", de Clara Trevisan
  • "Safo", de Rosana Urbes
  • "Seu vô e a baleia", de Mariana Elisabetsky
  • "Uma menina, um rio", de Renata Martins Alvarez

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Cinema Filme O Agente Secreto Prêmio Grande Otelo 2026 Prêmio Grande Otelo

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