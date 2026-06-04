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Mirinho flagra beijo de Tonho e Alika e morre de inveja em 'A Nobreza do Amor' desta quinta (4)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de junho de 2026 às 08:00

Tonho e Alika se beijam em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo 

No capítulo desta quinta (4), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.. encurralado pelas cobranças rígidas de Mr. Campbell, o rei de Batanga, Jendal, perde completamente o controle e tem um ataque de fúria, negando o crime. Fora de si e caçando os culpados pelo vazamento da informação, o monarca confronta Pascoal e Chinua por traição.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

O clima esquenta de verdade quando Pascoal resolve limpar a própria barra e joga a culpa no colo de Dumi. Sem pensar duas vezes, Jendal decreta a guerra e ordena a captura imediata do ex-chefe da Guarda Real. Ao mesmo tempo, Kênia começa a ligar os pontos e confronta o amado, perguntando se foi ele quem entregou a cabeça do rei para os jornalistas.

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Do outro lado da trama, Mirinho fica mordido de ciúme ao flagrar um beijo apaixonado entre Tonho e Alika. Completamente descompensado com o sucesso do rival, o vilão não pensa duas vezes e faz uma ameaça contra Manoel, deixando o vilarejo em estado de alerta.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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